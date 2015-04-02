En şık otel lobileri

Oteller her insan için ayrı bir anlam ifade eder. Kimimiz için uzun ve yorucu bir çalışma yılının ardından gelecek kısa bir tatilin habercisi olduğu için başlı başına güzel haberdir oteller. Bütün yılı seyahatlerde geçen bir iş adamı ya da iş kadını içinse sıcak bir ev özlemini arttıran, belki pek de sevilmeyen, belki de tüm o koşturmacanın içinde bir parça rahatlık sağladığı için çok sevilen mekanlar olabilirler. İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birine yanıt veren ve tarihin en eski ticari kurumları arasında yer alan oteller, iç ve dış turizmin ülke ekonomisinde giderek artan bir paya sahip olmaya başlamasıyla da birlikte bugün artık çok önemli bir noktada duruyorlar. Çok sayıda yan sektöre ve yüz binlerce insana iş imkanı da sağlayan dev bir sektör olan turizmin ise tam kalbinde oteller yer alıyor. Ve bu önemlerinden ötürü hak ettikleri yeri de kazanmaya başladılar artık. Ünlü mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar oteller üzerine de çalışıyorlar ve ortaya da harika sonuçlar çıkıyor. Bu yazımızda bu harika sonuçlardan bazılarını, özellikle de en şık otel lobilerini biraraya getirdik. Bir otelin lobisi, aynı zamanda o otelin karakterini de yansıtır, bir başka deyişle özetler. Bu birbirinden şık lobilerin bulunduğu otellerin de görülmeye değer olduğunu söylemeye gerek yok bu yüzden.
Bursa'dan bulunan bu otelin bolca kullanılan ahşap malzeme ve yoğun insan trafiğine dayanabilecek yüksek kaliteli deri mobilyalarla dizayn edilmiş lobisi, adeta İsviçre Alpleri'nden lüks bir kayak otelinin lobisini andırıyor. Sakin aydınlatması ve az sayıda aksesuarın kullanıldığı göz yormayan tasarımı ile, uzun bir iş seyahatinin stresini lobide bir şeyler içerek atmak için son derece elverişli. Bu lüks otel lobisinin dekorasyonunda Mobi Mobilya imzası bulunuyor.
Bir zamanlar Doğu'nun Paris'i dendiğinde akla Beyrut gelirdi. Savaşla geçen uzun yıllardan sonra Beyrut maalesef cazibesini kaybetti. Fakat ülkemizde ise Doğu'nun Paris'i dendiğinde akla Van geliyor artık. Yerli halkın deniz dediği uçsuz bucaksız Van Gölü'yle, tarihi kiliseler, camileri ve türlü antik kalıntıları ile, meşhur kahvaltısı, inci kefali ve misafirperver insanı ile Doğu'nun mutlaka gidip görülmesi gereken destinasyonları arasında yer alan Van'da, yakın zamana kadar büyük şehirler dışında görmeye alışkın olmadığımız kalitede bir otel bulunuyor. Mass Architects tarafından gerçekleştirilen bu otel projesinin yalnızca lobisine bakarak bile bu otelin tamamının ne kadar iyi tasarlandığını söylemek mümkün.
Mahal Mimarlık tarafından tasarlanan bu otel konseptinin lobi bölümünde ise asimetrik çizgilerden oluşan metal dekorasyon unsurları kaliteli ahşapla bir araya getirilmiş. Sade ve zarif oluşuyla da dikkat çeken lobide gözü yormayan ve yalnızca belli bir amaca hitap eden parçalara yer verilmiş.
Ege'nin incisi Ayvalık'ta bulunan 10 odalı küçük bir otelin lobisine misafir oluyoruz. Butik oteller ülke turizminde giderek artan bir yer kaplamaya başladılar son yıllarda. Özellikle Çeşme, Alaçatı, Ayvalık, Assos gibi Ege'nin küçük ama geçmişten gelen özelliklerini korumuş cazip destinasyonlarında yer alan bu küçük konaklama merkezleri, lüks bir otelin konforuyla pansiyon geleneğinin sıcaklığını bir araya getiriyorlar. Ege'ye yakışır şekilde beyaz rengin hakim olduğu bu lobide, bütünüyle siyah renk kullanılan merdivenler şık bir kontrast oluştururken, merdiven başında kullanılan hiç işlenmemiş ahşap parça mekana son derece doğal ve sıcak bir hava katıyor. Bu şıklığın altında ise Ferhan Tasarım imzası bulunuyor.
Görkemli mimarisiyle olduğu kadar iddialı dekorasyonuyla da göz kamaştıran bu son derece geniş lobi ise İstanbul'un en lüks otellerinden birine ait. Tarihi yapıları andıran çok yüksek tavanı taşıyan dev sütunları kaplayan oniks taşından imal edilen özel malzemeler ise Ginşaat Madencilik tarafından sağlanmış. Bütün bir lobinin bu çok şık malzeme etrafına örüldüğünü, zemin ve mobilyalardaki renk seçimlerinin de buna göre yapıldığını söylemek sanıyoruz yanlış olmaz.
Bu derlememizin sonunda ise Milimetrik Mimarlık tarafından tasarlanan bir otelin lobisi bulunuyor. Çok çeşitli mobilyalar, aydınlatma elemanları, zemin kaplamaları, cam ve duvar bölmeler ile mevcut hacmin oldukça yoğun kullanıldığı bu lobide sonuçta elde edilen akıcı ve zarif görüntü ise dikkatlerden kaçmıyor. Güzel bir tatilin hızlı geçen gününden sonra oturup birer içecekle günün yorgunluğunu atmak için arayabileceğiniz bütün rahatlığı burada bulacağınıza hiç şüphe yok.