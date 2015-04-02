En şık otel lobileri

Oteller her insan için ayrı bir anlam ifade eder. Kimimiz için uzun ve yorucu bir çalışma yılının ardından gelecek kısa bir tatilin habercisi olduğu için başlı başına güzel haberdir oteller. Bütün yılı seyahatlerde geçen bir iş adamı ya da iş kadını içinse sıcak bir ev özlemini arttıran, belki pek de sevilmeyen, belki de tüm o koşturmacanın içinde bir parça rahatlık sağladığı için çok sevilen mekanlar olabilirler. İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birine yanıt veren ve tarihin en eski ticari kurumları arasında yer alan oteller, iç ve dış turizmin ülke ekonomisinde giderek artan bir paya sahip olmaya başlamasıyla da birlikte bugün artık çok önemli bir noktada duruyorlar. Çok sayıda yan sektöre ve yüz binlerce insana iş imkanı da sağlayan dev bir sektör olan turizmin ise tam kalbinde oteller yer alıyor. Ve bu önemlerinden ötürü hak ettikleri yeri de kazanmaya başladılar artık. Ünlü mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar oteller üzerine de çalışıyorlar ve ortaya da harika sonuçlar çıkıyor. Bu yazımızda bu harika sonuçlardan bazılarını, özellikle de en şık otel lobilerini biraraya getirdik. Bir otelin lobisi, aynı zamanda o otelin karakterini de yansıtır, bir başka deyişle özetler. Bu birbirinden şık lobilerin bulunduğu otellerin de görülmeye değer olduğunu söylemeye gerek yok bu yüzden.