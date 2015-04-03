İlginç bir tasarım fikri: Asimetrik mobilyalar

Toplum olarak pek çok konuda aynı fikirleri sahiplenmekte güçlük çeksek de, çocuklarımızın hepimizin geleceği olduğu hepimizin hiç tartışmasız kabul ettiği bir gerçek. Bu yüzden onlar için yapılan her şey büyük bir önem taşıyor. Eğitimleri, beslenmeleri, kıyafetleri için olduğu kadar, hayal güçlerini tetikleyecek güzel çocuk odaları için yapılacak yatırım da hiç kuşkusuz misliyle geri dönecektir. Akabe Mobilya tarafından tasarlanan bu harikulade çocuk odasının en dikkat çeken parçası ise asimetrik bir tasarıma sahip yatak bölümü. Bir tür ranzayı andırmakla birlikte, aslında bugünün dünyasında henüz bir ismi olmayan bu özel tasarım çocuğunuzun hayallerinin bile ötesine geçiyor.