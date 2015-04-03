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İlginç bir tasarım fikri: Asimetrik mobilyalar

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EV DEKORASYON TASARIM VE TADİLAT, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Mobilya denince akla kare veya dikdörtgen masalar, birbirinin tıpatıp aynısı ve tam karşılıklı konumlandırılmış koltuklar, yalnızca tahtaların birbirine çatılmasıyla yapılmış gibi görünen tasarımdan yoksun yataklar gelmiyor artık. Tasarım ve görselliğin önemi tüm dünyada hemen her alanda olduğu gibi ülkemizde de artıyor ve hak ettiği yere de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Mimarlar, iç mimarlar, dekorasyon profesyonelleri, mobilya tasarımcıları, tıpkı tasarım dünyasının çok daha başka alanlarında çalışan uzmanlar gibi durmaksızın yeni fikirler arıyorlar. Bu fikirler arasında son dönemde dikkat çekenlerden bir tanesi de asimetrik mobilya ve dekorasyon uygulamarı. Bu yazımızda evlerimizin farklı bölümlerine hitap eden çeşitli asitmetrik tarzda mobilyaları ve tasarım uygulamalarını bir araya getirdik. Umuyoruz bu ilgi çekici şık tasarımlar arasında size de hitap edecek, veya en azından ufkunuzu açacak olanlar vardır. Fon

Şık bir televizyon ünitesi

PAZIL TV ÜNİTESİ Trabcelona Design Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Trabcelona Design

PAZIL TV ÜNİTESİ

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Televizyonlar uzun yıllardır hayatımızın önemli bir parçası. Boş vakitlerimizin önemli bir kısmını televizyon başında geçirdiğimiz bir gerçek. Çoğu zaman kendimiz de bu durumu eleştirdiğimiz halde, modern dünyada televizyonun kapladığı alanı görmezden gelmenin yararı olmadığı gibi bunu yapmaya çalıştığımızda güncellikten kopacağımız da aşikar. Tam da bu yüzden televizyonlar hemen her evin baş köşesinde yer alır. Salonlar, oturma odaları televizyonları konumuna göre dekore edilir, ilk onların yeri seçilir. Ve televizyonunuzun nasıl bir mobilya üzerinde durduğu da elbette önemlidir. Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu asimetrik formdaki masif ahşap televizyon ünitesi ise bulunduğu mekanın havasını bütünüyle değiştirmeye aday.

Banyoda asimetri şıklığı

Peki ya asimetrik bir tasarımı banyonuza taşımaya ne dersiniz? ÖMS Özel Mobilya Dekorasyon tarafından üretilen bu son derece şık lavabo grubu, asimetrik tasarımın bütün cazibesini bünyesinde toplamayı başarıyor. Eşine az rastlanır bu özel tasarımın ilginç bir yönü de birlikte kullanılan iki lavabodan birinin alçakta konumlanmış olması. Çocuğunuza diş fırçalama eğitimini verirken bu farklı yükseklikteki lavabolar son derece işe yarar olacaktır. Eğlenceli bir sabah geçireceğinize de hiç şüphe yok.

Çocuğunuzun hayallerinin bile ötesinde

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Minimalist Çocuk Odası
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım)

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Toplum olarak pek çok konuda aynı fikirleri sahiplenmekte güçlük çeksek de, çocuklarımızın hepimizin geleceği olduğu hepimizin hiç tartışmasız kabul ettiği bir gerçek. Bu yüzden onlar için yapılan her şey büyük bir önem taşıyor. Eğitimleri, beslenmeleri, kıyafetleri için olduğu kadar, hayal güçlerini tetikleyecek güzel çocuk odaları için yapılacak yatırım da hiç kuşkusuz misliyle geri dönecektir. Akabe Mobilya tarafından tasarlanan bu harikulade çocuk odasının en dikkat çeken parçası ise asimetrik bir tasarıma sahip yatak bölümü. Bir tür ranzayı andırmakla birlikte, aslında bugünün dünyasında henüz bir ismi olmayan bu özel tasarım çocuğunuzun hayallerinin bile ötesine geçiyor.

Bütün parçalarında asimetrinin hakim olduğu bir oda

EV TASARIM DEKORASYON VE TADİLAT Ysk Dekorasyon Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

EV TASARIM DEKORASYON VE TADİLAT

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

Koltujlarından aydınlatmasına, yerdeki halıdan duvardaki aksesuarlara varana kadar bütün parçalarından asimetrinin cazibesinden yararlanılmış bu çok şık odanın tasarımı Ysk Dekorasyon tarafından yapılmış. Beyaz tavan ve duvarların kırmızı ve gri renkteki şık koltuklar ve metal aydınlatma ve aksesuarlarla tamamlanması ortaya son derece uyumlu bir tasarım çıkarmış. Bu renk tercihleri aynı zamanda asimetrik bölümlere ayrılmış bir desene sahip olan geniş yuvarlak halıyla da uyum içinde adeta odanın ağırlık merkezi de bu halıda toplanıyor gibi.

Asimetrik ahşap duvar kaplaması

BAY TUĞRA MOBİLYA, baytugra.mobılya baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

BAY TUĞRA MOBİLYA

baytugra.mobılya
baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

Bay Tuğra Mobilya tarafından hiç kuşkusuz ahşaptan tasarruf edilmeden dizayn edilen bu odanın asimetrik yönü ise duvar kaplamalarında gizli. Aynı renk ve dokuya sahip ahşap malzemenin tekdüzeliğinin asimetrik bir yerleşimle kırılması, mekanda oluşabilecek donuk havayı henüz ortaya çıkmadan kırmış ve ortaya lüks olduğu kadar iddialı ve zarif bir oda çıkmış. Önemli bir kısmı masif ahşaptan oluşan bu yatak odasında sağlıklı bir uyku çekeceğinize hiç şüphe yok.

Türkiye'den en güzel dış cephe örnekleri
Bu yazıda tanıttığımız mobilyalardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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