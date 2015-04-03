homify 360°: Bodrum'da hayalleri süsleyecek bir villa

Ege'nin en gözde yerlerinden biri olan Bodrum Konacık'ta bulunan Theatron Villaları, 19 müstakil villadan oluşan bir konut projesi. Bu yazımızda da mimari ve çevresel açıdan tüm iç ve dış özellikleriyle kendine hayran bırakan bu villalardan birini ziyaret ediyoruz. Tüm iç mimari projelendirme ve tasarım çalışmaları Voltaj Tasarım tarafından yapılmış olan bu şahane konutlar her bir ayrıntısı incelikle düşünülerek dizayn edilmiş ve güzellikleriyle olduğu kadar fonksiyonellikleriyle de dikkat çekiyorlar. İşte hayalleri süsleyecek kadar güzel tasarımların yaşamla birleştiği konutlardan biri.