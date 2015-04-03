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homify 360°: Bodrum'da hayalleri süsleyecek bir villa

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THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
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Ege'nin en gözde yerlerinden biri olan Bodrum Konacık'ta bulunan Theatron Villaları, 19 müstakil villadan oluşan bir konut projesi. Bu yazımızda da mimari ve çevresel açıdan tüm iç ve dış özellikleriyle kendine hayran bırakan bu villalardan birini ziyaret ediyoruz. Tüm iç mimari projelendirme ve tasarım çalışmaları Voltaj Tasarım tarafından yapılmış olan bu şahane konutlar her bir ayrıntısı incelikle düşünülerek dizayn edilmiş ve güzellikleriyle olduğu kadar fonksiyonellikleriyle de  dikkat çekiyorlar. İşte hayalleri süsleyecek kadar güzel tasarımların yaşamla birleştiği konutlardan biri.

İhtiyacınız olan tüm manzara

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Havuz
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

İhtiyacınız olan tüm manzara Şehir ve dağ manzarasının birleştiği eşsiz bir manzaraya sahip olan bu havuz alanı üstü kapalı terasla birleşerek evin salonuna yumuşak bir geçiş sağlıyor. Ahşabın doğallığıyla yeşil bahçenin huzurunun harmanlandığı alanda bir tatilde ihtiyacınız olan her şey var. Mavi ve açık gökyüzünün altında şehri ve dağları seyrederek havuz başında oturup muhteşem evinizin önünde içkilerinizi yudumlayabildiğiniz bu alan bile evin çekiciliğini anlatmaya yetiyor.

Güneşli yaz günlerine yakışan bir salon

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Oturma Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Güneşli yaz günlerine ait bir salon Boydan boya cam kapılarıyla havuzla iç içe geçmiş geniş salonda güneşli yaz günlerinin ferahlığı hissediliyor. Havuz alanındaki manzaranın bütününe sahip olan salonun L şeklindeki oturma grubu ve canlı mavi orta sehpası odayı hareketlendirirken arka tarafa doğru uzanan bölümde yemek alanı bulunuyor. Salonun ferahlığı yalnızca havuza açılan cam kapılarından değil aynı zamanda da mutfak ve yemek alanıyla birleşen geniş alanından da kaynaklanıyor.

Sade ve estetik yemek alanı

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Yemek Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Sade ve estetik yemek alanı Evin tasarım uygulamasında yemek alanının da manzaradan mahrum kalmaması sağlanmış. Salonun arka tarafında konumlanan yuvarlak yemek masası da yaşam alanının geri kalanı gibi havuzla ve dışarıdaki kusursuz manzarayla doğrudan iletişim halinde. Masanın mermer malzemeden seçilmesiyse odaya estetik ve asil bir görünüm katıyor.

Siyahlar içinde açık mutfak

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Siyahlar içinde açık mutfak yemek masasının sağ tarafında kalan alansa mutfak olarak değerlendirilmiş. Bu geniş mutfak alanında siyah renk tercih edilerek salonun geneline hakim olan seçkin atmosfer kuvvetlendiriliyor. Mutfağı ve yemek alanını salonun oturma alanından ayıran şeyse yer döşemelerinin farklılığı. Bu ayrım bu geniş yaşam alanının karmaşıklaşmasını engellerken, bu üç farklı alanın duvarlarla bölünmemesi ve açık mutfak kullanılması üç mekânda da mükemmel bir ferahlık ve açıklık yaratıyor.

Sıradışı ve ferah

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Yatak Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Sıradışı ve ferah Yatak odalarında da evin geneline yayılmış olan estetik ve ferahlık öncelikli tasarım anlayışı sürdürülmüş. Geniş bir alana yayılan yatak odasında yatak ünitesi, odanın merkezini ve odak noktasını oluşturacak şekilde yerleştirilerek etrafına tasarıma uygun aksesuar ve mobilyalar konumlandırılmış. Aynanın sağladığı estetik duygusundan yararlanılan yatak odasındaki en dikkat çekici uygulamalardan biri de klasik bir komodin veya şifonyer kullanılmaması. Yatağın arkasından uzanan ve yatak başıyla birleşen ünite bu ihtiyacı karşılarken sıradışı bir görünüm kazandırıyor.

Fonksiyonel giyinme odası

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Giyinme Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Fonksiyonel giyinme odası Geniş yatak odasına bağlı olan bu giyinme odası da işlevsellik bakımından eşsiz bir tasarım örneği olma özelliğini taşıyor. Kullanışlı kıyafet dolapları, çekmeceler, askılıklar ve ayakkabılıklarla dolu olan bu giyinme odasında sıkışıklık hissi vermeyecek şekilde geniş bir giyinme alanı da var.

Modern bir banyo tasarımı

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Banyo
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Modern bir banyo tasarımı Açık sütlü kahve tonlarının hakim olduğu banyodaysa yine evin tamamına hakim olan modern ve çağdaş tasarım anlayışı sürüyor. Şeffaf camlı duşakabin, spot ışıklarla sağlanan aydınlatma, çiftli lavabo ve lavabonun altındaki siyah dolaplar ve duş alanıyla küvet alanının ayrılması ezber bozan bir banyo tasarımı niteliğinde. Küvetin yanındaki ahşap sehpa ve duşakabinin içinde koyu renk ahşap banyo rafları odanın genel tonuyla kontrast oluşturarak alanı hareketlendiren unsurlar haline gelmiş. Duvarların ve yerin desen ve renk uyumuysa banyonun bütününe sirayet eden estetik duygusunun en önemli unsuru.

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