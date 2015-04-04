homify 360°: Ankara'da estetik ve modern bir konut

Evin geneline yansıyan zarafet ve modern tasarım anlayışı evin her köşesinde devam ediyor. Merdivenlerde bile özenle düşünülmüş bir tasarım uygulanmış. Evin koridor, merdiven ve bunlar gibi alanları genelde tasarıma pek de dahil edilmez yahut çok da üzerine düşülmez. Bu açıdan oldukça sıradışı bir uygulamayla karşılaşıyoruz ziyaret ettiğimiz bu evde. Işıltılı aksesuarlar ve şeritli panellerle ayrılmış merdiven alanı aşağıdan sağlanan aydınlatmayla aynı zamanda bir hayli kullanışlı ve fonksiyonel bir hale de getirilmiş.