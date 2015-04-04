homify 360°: Ankara'da estetik ve modern bir konut

Türkiye'deki mimari açıdan dikkat çekici, estetik unsurları ve ergonomik yapılarıyla herkesin yaşamak isteyeceği evleri gezmeye devam ediyoruz. Bu defa güzergâhımızda başkent Ankara'nın Çayyolu mahallesi var. Ankara'nın en güzel yerleşim yerlerinden biri olan Çayyolu'nda yer alan bu muhteşem ev Ven Mimarlık tarafından tasarlanmış. İçinde yaşanların sosyal faaliyetler alanları birincil önemde göz önüne alınarak tasarlanmış bu yapı hem dış cephesinin estetiğiyle hem de iç yaşam alanlarının kullanışlılığı ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Buyrun birlikte gezelim…
Villa'nın dış cephesi L şeklinde tasarlanarak ortaya havuz alanı yerleştirilmiş. Böylece hem iki yola cephe verilmiş hem de arka bahçedeki yeşil alanlar ve teras şeklinde dizayn edilen yaşam alanı için daha geniş alan sağlanmış. L şeklindeki bu tasarım estetik açıdan çarpıcı bir görüntü elde edilmesine sebep olmasının yanında, evin giriş katının boydan boya camla kaplanmış cephesi sayesinde havuz alanıyla doğrudan ilişki kurmasına olanak veriyor. Havuz alanı ana yolun arka cephesinde olduğu için de yalıtım ve mahremiyet sağlanmış. Evin bir parçası olarak uzanan havuzun çevresindeki yeşil alan ve bahçe de huzurlu bir atmosfer oluşturuyor.
Evin ana yola bakan ön cephesinin dış görünümü de en az iç cephe kadar estetik olmayı başarıyor. Otopark girişinden teras yerleşimine kadar her şeyin incelikle düşünülüp tasarlandığı evde üst katın geniş ve boya boya yerleştirilmiş camları sayesinde evin hem aydınlık olması hem de sokaktan bağlantısının kopmaması sağlanmış. 2 adet çocuk, 2 adet misafir ve 1 adet ebeveyn odası bulunan konutta, çocuk odaları yola bakan cephelerde, ebeveyn odası ise bahçeye bakan cephede düzenlenmiş. Bodrum katındaysa spor ve spa alanları bulunuyor.
Yüksek tavanlı ferah ve geniş alanlı salon açık renk duvarlar ve yer döşemelerinin koyu renk seçilmiş koltuklarla kontrastı sağlanarak modern bir anlayışla tasarlanmış. Televizyon ünitesinin ardından tavana kadar yükselen aydınlatmalı panel odaya seçkin bir karakter kazandırırken odanın asma katla birleşimi halihazırda geniş olan mekânın daha da genişlemesini sağlıyor. Televizyonla bağlantılı olan oturma alanıyla salonun geri kalan kısmı yer döşemelerindeki farklılıkla ayrılıyor. Salonun tasarımında sade ve minimal aksesuarlarından aydınlatma öğelerine kadar her şeyiyle modern bir tarz benimsenmiş.
Evin geneline yansıyan zarafet ve modern tasarım anlayışı evin her köşesinde devam ediyor. Merdivenlerde bile özenle düşünülmüş bir tasarım uygulanmış. Evin koridor, merdiven ve bunlar gibi alanları genelde tasarıma pek de dahil edilmez yahut çok da üzerine düşülmez. Bu açıdan oldukça sıradışı bir uygulamayla karşılaşıyoruz ziyaret ettiğimiz bu evde. Işıltılı aksesuarlar ve şeritli panellerle ayrılmış merdiven alanı aşağıdan sağlanan aydınlatmayla aynı zamanda bir hayli kullanışlı ve fonksiyonel bir hale de getirilmiş.
Ezber bozan tasarım Bu sıradışı çalışma alanıysa iç mimaride ezber bozan bir tasarım olma niteliği taşıyor. Resimde uzunlamasına görülen kitaplık alanı, salonun üzerindeki asma kat balkonunun ta kendisi. Böyle bir yerleşim sayesinde hem kitaplık kısmının salonla birleşmesi ve ferahlaması sağlanmış, hem de salonun dizayn karakterine katkısa bulunulmuş. Dar alanları değerlendirmek açısından da mükemmel bir fikir olan uzunlamasına ve duvara dayalı yerleştirilen masaysa ahşabının seçiminden ardındaki uzunlaması camlara kadar tüm detaylarıyla seçkinliğini gösteriyor.
Aynalar dekorasyonda hem mekânları genişletmek hem de tasarıma kusursuz bir estetik katmak için kullanılırlar. Bu banyodaysa bunun en etkili örneğini görüyoruz. Evin tamamına hakim olan minimal ve modern tasarım uygulamasıyla uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş geniş banyonun bir cephesinin boydan boya aynayla kaplanması mekâna sonsuz ve eşsiz bir derinlik katmış. Siyah banyo ve lavabo üniteleri ve şeffaf camdan yapılmış duşakabinse banyoya kusursuz bir zarafet sağlıyor. Banyo alanındaki ahşap yer döşemeleriyse alanın karakterini oluşturan seçkin detaylardan biri.