Buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli?

Beyaz eşyaların ömürleri on yıl civarındadır. Eminim birçoğunuzu evinde on yıldan çok daha eski beyaz eşya çeşidi bulunmakta ancak çalışma ömrünün sonlarına gelen bir beyaz eşyayı değiştirmek için bozulmasını beklemek yerine onu aşağı yukarı on yılda bir değiştirmekte fayda var. Aksi takdirde, çok daha yüksek maliyetlere neden olabilecek bir çok sıkıntı yaşayabiliriz. Üstelik eski bir beyaz eşya, yeni teknoloji ürünlere göre çok daha fazla elektrik harcaması yaparak aylık faturamızın yükselmesine neden olur.
Yeni bir buzdolabı alınacağı zaman istenilen özelliklere sahip, ihtiyaca uygun ölçülerde ve mutfağa en iyi uyabilecek model araştırılmalı ve istenilen özellikte olanlar içerisinde en az elektrik tüketen buzdolabı seçilmelidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi sayesinde, farklı özellikte birçok buzdolabı modeli üretimi yapılmakta. Görüntü olarak da birçok çeşit mevcut. Klasik beyaz dolaplardan inoks (inox) adı verilen paslanmaz çeliğe, siyahtan birçok canlı renge kadar buzdolabı modeli hemen hemen her marka tarafından üretiliyor. Ancak buzdolabı seçimimizi yaparken, görüntünün yanı sıra dikkat etmemiz gereken farklı birçok unsur bulunmakta. Ayrıca, diğer bütün beyaz eşyalarda oluğu gibi, buzdolabı seçerken de servis ağı, garanti süresi ve kalitesine dikkat etmek gerekir.
Geniş buzdolapları küçük olanlara oranda, doğal olarak daha fazla enerji kullanır. Bu nedenle, ihtiyacınız karşılayacak büyüklükte bir buzdolabı seçin ve gerçekten ihtiyacınız yoksa, büyük dolaplara yönlenmeyin. Buzluk haricinde iki kapıya sahip modellerin daha uzun soğutma tüpleri vardır, bu nedenle de birden fazla kapılı modeller genellikle daha fazla enerji kullanırlar.
Mutfak tarzınıza uygun beyaz ya da renkli bir model seçmek elbette önemlidir ancak doğru büyüklük, iç hacim, enerji tüketimi, servis ağı ve garanti süresi gibi detaylara öncelik verin.
İhtiyaçlarınızı düşünürken, mutfağınızda buzdolabını yerleştireceğiniz yeri göz ardı etmeyin. Hazır mutfakların çoğunda buzdolabı için özel olarak ayrılmış bir alan bulunacaktır. Bu ayrılmış olan alan mutfak firmaları tarafından standart buzdolabı boyutları göz önünde bulundurularak planlanıp imal edilmektedir. Ancak dikkat! Buzdolabının açıldığında kapağının da yer tutacağını hesap ederek alış verişinizi yapın. Ayrıca, buzdolabının arkasında hava sirkülasyonu için mutlaka en az on santimetrelik bir boşluk bırakılmalıdır, bunu da hesaba katmayı unutmayın.
Buzdolapları, mutfaktaki ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Fırın ve ocak gibi ısı kaynaklarından gelen sıcak hava buzdolabınızın soğuk kalmak için daha çok çalışmasını neden olur, bu da daha fazla enerji tüketimi demektir.
Normal, standart buzdolaplarında iki adet çekmece bulunmaktadır. Meyve sebzeleri saklamak için tasarlanan bu çekmeceler buzdolabının en alt kısmında yer alır. Bazı modellerde ayrıca bir de peynir, tereyağ gibi süt ürünleri içeren kahvaltılıkların konulacağı ve üst raflarda bulunan ufak bir çekmece daha vardır. Buzdolabına yiyecekleri kaldırırken paketleri mümkün olduğunca azaltın. Koruyucuların kalınlığı artıkça buzdolabı içindekileri serin tutabilmesi için aha fazla çalışacaktır. Bu nedenle, buzdolabına koyacağınız gıdaların fazla paketlerini çıkarmalısınız. Bir buzdolabının ideal sıcaklık ölçüsü 4 santigrat derecedir, kapak raflarında ise bu ısı nispeten yüksek olabilir. Bu nedenle çabuk bozulma ihtimali olan ürünleri kapak raflarında saklamayın.
Üst veya alt derin donduruculara sahip modeller yanyana soğutucu ve derin donduruculu modellerde daha verimlidirler. Bunun nedeni ise alt ya da üst kısmı derin donduruculu olan modellerin izole edilecek alanının daha az olmasıdır.
Buzdolaplarının no-frost özelliğine de dikkat edilmelidir. Otomatik defrost sistemi olmayan (no-frost olmayan), el ile ayarlanan buzdolapları da verimlidir fakat içinde ince bir tabaka dahi buz oluşması halinde verimleri mutlaka azalacaktır. Bu nedenle non-frostlar tercih edilmelidir. Eğer otomatik veya yarı otomatik model seçilecekse, sıcak gazlı olan modeller (no-frost) tercih edilmelidir. Sıcak gazlı modellerin verimi daha yüksek olur.
Fotoğrafta Vizyon Mimarlık'ın dekore ettiği bir konutun mutfağında yer alan, geniş ailelere uygun büyük bir buzdolabı modeli görüyoruz.
Gelişen teknoloji sayesinde buzdolaplarının enerji tüketimleri eskiye oranda müthiş derece düşmüştür. Ancak ideal enerji tüketimini sağlamak aynı zamanda bizlerin elindedir. Bu konuda dikkat etmemiz gereken kurallar şunlardır: Buzdolabı, daha önce de belirttiğimiz üzere, mutlaka hava alacak şekilde yerleştirilmelidir. Buzdolabının etrafı toz ve hava sirkülasyonunu etkileyici diğer maddelerden uzak tutulmalıdır. Buzdolapları, mutfaktaki ısı kaynaklarından da uzak tutulmalıdır, ayrıca güneş alacak yere, soba veya radyatör yanına yerleştirilmemelidir. Buzdolabına koymadan önce, gıdaların fazla olan paketleri çıkarılmalıdır. Bunun yerine ince plastik filmlerin kullanılması daha iyi olacaktır. Buzdolaplarının verimli kullanılmasında düzenli bakım esastır. Düzenli bakım programı sistemin verimliliğini arttıracak ve aletin ömrünü uzatacaktır. Buzdolaplarının kapısının iyi kapandığına dikkat etmek gerekmektedir, icap ediyorsa servise kapakları kontrol ettirilmeli, ve bırakıldığında kendi kendine sıkı bir şekilde kapandığından emin olunmalıdır.
İleri teknoloji kullanan buzdolapları, antibakteriyel yüzeyleri ile gıdaları normalde olduğundan daha uzun bir süre boyunca taze tutar, koku yapmalarını da engeller. Bakterilerin ve küflerin oluşumu için buzdolabının en ideal yeri conta kısımlarıdır. Antibakteriyel özelliğe sahip olarak üretilmiş malzeme ve kaplama sayesinde contalarda bakteri oluşumu gerçekleşmez. Böylece meyve ve sebzelerin ömrü çok daha uzun olur.
Buzdolabı üreticileri tarafından farklı adlarla da sunulan iyonizer teknolojisi, ürettiği negatif ve pozitif iyonlar sayesinde oluşan bakterileri öldürüp çoğalmalarına engel olur. Bu sebeple iyonizerli buzdolaplarında yiyecekler daha geç bozulur.
Bakteri filtresi: Hava filtresi mantığı ile çalışan bu filtre buzdolabında havada bakterilerin gelişmesine sebep olan tanecikleri filtreleyerek bakteri oluşumunu başlamadan önler. Böylece bakteri oluşumunun önlemesi ile kötü kokunun ve yiyeceklerin bozulmasının da önüne geçmiş olunur.
Her ne kadar ülkemizde çok yaygın olmasa da, bazı buzdolabı modellerinde kapağı açmadan soğuk su ve/veya buz alabileceğimiz pınarlar mevcuttur. Bunun için özel bir hazneye sahip olan dolaplar sayesinde, pratik bir şekilde, tek tuşa basarak küp buz ya da soğuk su alabiliriz. Bazı modellerde küp buz ve kar buz seçenekleri de bulunmaktadır.
Siz de tıpkı fotoğraftaki örnek gibi küçük bir mutfağa sahipseniz, ’Küçük mutfaklarda alan nasıl düzenlenmelidir?’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.