Buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli?

Beyaz eşyaların ömürleri on yıl civarındadır. Eminim birçoğunuzu evinde on yıldan çok daha eski beyaz eşya çeşidi bulunmakta ancak çalışma ömrünün sonlarına gelen bir beyaz eşyayı değiştirmek için bozulmasını beklemek yerine onu aşağı yukarı on yılda bir değiştirmekte fayda var. Aksi takdirde, çok daha yüksek maliyetlere neden olabilecek bir çok sıkıntı yaşayabiliriz. Üstelik eski bir beyaz eşya, yeni teknoloji ürünlere göre çok daha fazla elektrik harcaması yaparak aylık faturamızın yükselmesine neden olur.

Yeni bir buzdolabı alınacağı zaman istenilen özelliklere sahip, ihtiyaca uygun ölçülerde ve mutfağa en iyi uyabilecek model araştırılmalı ve istenilen özellikte olanlar içerisinde en az elektrik tüketen buzdolabı seçilmelidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi sayesinde, farklı özellikte birçok buzdolabı modeli üretimi yapılmakta. Görüntü olarak da birçok çeşit mevcut. Klasik beyaz dolaplardan inoks (inox) adı verilen paslanmaz çeliğe, siyahtan birçok canlı renge kadar buzdolabı modeli hemen hemen her marka tarafından üretiliyor. Ancak buzdolabı seçimimizi yaparken, görüntünün yanı sıra dikkat etmemiz gereken farklı birçok unsur bulunmakta. Ayrıca, diğer bütün beyaz eşyalarda oluğu gibi, buzdolabı seçerken de servis ağı, garanti süresi ve kalitesine dikkat etmek gerekir.