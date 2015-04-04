Türkiye'den renkli mutfak tasarımları

Renkler olmasa hayatlarımızın nasıl da sıkıcı olacağını düşünsenize. Renksiz bir dünyanın yaşanılır bir dünya olmayacağı kesin. Dekorasyon ve mimari de hayatın ve insanlığın en önemli parçalarından biri olduğuna göre renklerin tasarımlardaki yerini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Tasarımları kusursuz kılan, evlerimizi ve yaşam alanlarımızı güzelleştiren, hareketlendiren, onlara kişilik kazandıran, zevklerimizi yansıtan, yaşadığımız mekânların bizim karakterlerimizle uyum içinde olmasını sağlayan en önemli unsur renklerdir. Mutfaklarsa, bütün evlerin yaşam kaynağı desek yalan olmaz. Bütün aile bireylerini birleştiren ve birlikte zaman geçirmelerini sağlayan yemeklerin yaratıldığı yerdir mutfaklar. Lezzetin hayatımızın içine işlediği yaşam alanıdır. Eskiden mutfak denilince akla çok daha basit tasarımlar ve tekdüze renkler geliyordu. Bugünün modern iç mimari anlayışıysa mutfaklarda renkliliğe olanan ve şans vererek çok daha canlı mutfak modelleri ortaya koyuyor. İşte renkli mutfak örneklerinden bazıları…
Resimdeki bu geniş, ferah ve aydınlık tasarımlı mutfağın baş rolündeki renk koyu kırmızı. Duvara yaslanmış tezgahın yanı sıra ortadaki geniş tezgahla çok daha ferah bir yemek pişirme alanına sahip olan bu mutfakta tezgahların üst ve yan kısımlarının kurşuni metal rengiyle mutfak dolaplarının koyu kırmızısı adeta dans ederek mükemmel bir ahenk yaratıyor. Ancak koyu kırmızı mutfağın genel atmosferini boğmasın diye yer döşemesinde mat beyaz tercih edilmiş ve mutfağı ışıl ışıl aydınlatan pencerenin yanındaki siyah duvarın üzerine konumlandırılmış beyaz mutfak dolaplarıyla çeşitlilik sağlanmış. Profesyonel bir mutfak gibi dizayn edilen bu yaşam alanının tasarımında Eurodecor imzası var.
Mutfakta beyaz kullanımından sıkılanlar ama koyu ve yorucu renklerle yapılacak tasarımlara da pek sıcak bakmayanlar için açık sarı mükemmel bir mutfak rengi alternatifi. Resimde de örneğini gördüğümüz bu sarı mutfak, siyah tezgah üstleri ve bir satranç tahtasını andıran karolarla kaplanmış lavabo üstündeki duvarla renk uyumunda mükemmelliğe erişmiş bir model. Mutfak dolaplarının üzerindeki kadın desenleriyse mutfağa canlılık ve hareketlilik kazandıran dahice bir detay niteliğinde. Bu hem sevimli, hem canlı, hem de ferah mutfak ÖMS Özel Mobilya Dekorasyon tarafından tasarlanmış.
Bordoya çalan parlak koyu kırmızı ve yine parlak kurşuni gri mutfak dolaplarıyla Eşittir Mobilya tarafından dizayn edilen bu mutfağı tanımlayabilmemiz için iki kelime yeterli: Sıradışı ve çarpıcı. Koyu renk parlak yer döşemeleriyle birleşince tüm mutfaktan yayılan bir ışıltı elde edilerek yemek masasından, masadaki sandalyelere kadar her bir detay bu özel tasarım ve renklere uygun olarak seçilmiş.
Dekorasyonda mavi tonları huzuru ve yumuşaklığı, lacivertse asaleti ve ağırbaşlılığı temsil eder. Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen bu mavi ve lacivert ağırlıklı mutfak da bu özelliklerin her birini bünyesinde barındırıyor. Orta tezgahın üzerinden yükselen kolonun üzerindeki mavi beyaz desen, yemek masasının mavisi ve bu tonların tezgahın ve duvarların açık renkleriyle birleşmesi canlılık ve huzur duygusunu sağlarken, beyaz mutfak dolaplarının aralarına yerleştirilmiş siyaha çalan koyu lacivert dolaplarsa yaşam alanına ağırlık ve asalet katıyor.
Modern mutfakların en önemli özelliklerinden biri de canlı renklerle bezenmeleri ve hareketli bir tasarıma sahip olmaları ama bir yandan da sadeliklerini korumaları ve abartısız bir stile sahip olmalarıdır. Alt mutfak dolaplarının ahşap ve beyazla, üst dolaplarında kırmızı ve beyazla kaplandığı bu mutfaksa, mükemmel bir modern mutfak örneği. Wenna Design tarafından tasarlanan ve uygulanan bu dikkat çekici abartısız mutfağın canlı kırmızısı, duvar kağıtlarındaki hareketli gri renklerle harika bir uyum içinde.