Türkiye'den renkli mutfak tasarımları

Renkler olmasa hayatlarımızın nasıl da sıkıcı olacağını düşünsenize. Renksiz bir dünyanın yaşanılır bir dünya olmayacağı kesin. Dekorasyon ve mimari de hayatın ve insanlığın en önemli parçalarından biri olduğuna göre renklerin tasarımlardaki yerini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Tasarımları kusursuz kılan, evlerimizi ve yaşam alanlarımızı güzelleştiren, hareketlendiren, onlara kişilik kazandıran, zevklerimizi yansıtan, yaşadığımız mekânların bizim karakterlerimizle uyum içinde olmasını sağlayan en önemli unsur renklerdir. Mutfaklarsa, bütün evlerin yaşam kaynağı desek yalan olmaz. Bütün aile bireylerini birleştiren ve birlikte zaman geçirmelerini sağlayan yemeklerin yaratıldığı yerdir mutfaklar. Lezzetin hayatımızın içine işlediği yaşam alanıdır. Eskiden mutfak denilince akla çok daha basit tasarımlar ve tekdüze renkler geliyordu. Bugünün modern iç mimari anlayışıysa mutfaklarda renkliliğe olanan ve şans vererek çok daha canlı mutfak modelleri ortaya koyuyor. İşte renkli mutfak örneklerinden bazıları…