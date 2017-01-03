Mutfak ve oturma odanızı ayırmak için 7 muhteşem fikir

Oturma odası ve mutfağı hem bir arada tutan hem de alanları işlevlerine göre ayıran çözümler mevcut. Özellikle bölücü duvara gerek kalmaksızın çözümler arasında ferah ve şık bir alan dizayn etmek için pratik fikirler üretebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere kolonun geçtiği yer, alanları görevlerine göre bölüyor. Aynı zamanda açık plan işlevselliğini barındıran bu pratik çözümle mutfak ve oturma odasını kolaylıkla ayırabilirsiniz.