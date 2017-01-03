현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfak ve oturma odanızı ayırmak için 7 muhteşem fikir

Meral Eser Meral Eser
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Oturma Odası
Loading admin actions …

Mutfak dekorasyonu yapılırken oturma odası ile ilişkisi mutlaka göz önüne alınır. İhtiyaca ve mevcut alana göre bazı yaratıcı çözümler işlevselliği arttırır. Farklı amaçlara hizmet edecek mutfakta servis pencerelerinden, açık plan tasarımına kadar birçok çözüm yöntemi ihtiyacınızı karşılayabilir. Bölücü duvara gerek kalmaksızın mutfak ile oturma odası alanlarını pratik bir şekilde ayırabilirsiniz. Mutfağınızı oturma odasından bölücü duvara gerek kalmadan pratik bir şekilde ayırmak için 7 örnek ve fikir hazırladık, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Kolonlar aracılığıyla bölme

Home Staging Casa Abitata, DemianStagingDesign DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

Oturma odası ve mutfağı hem bir arada tutan hem de alanları işlevlerine göre ayıran çözümler mevcut. Özellikle bölücü duvara gerek kalmaksızın çözümler arasında ferah ve şık bir alan dizayn etmek için pratik fikirler üretebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere kolonun geçtiği yer, alanları görevlerine göre bölüyor. Aynı zamanda açık plan işlevselliğini barındıran bu pratik çözümle mutfak ve oturma odasını kolaylıkla ayırabilirsiniz.

Home Staging Casa Abitata, DemianStagingDesign DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

Oturma odasının kalan kısmını bu açıdan görebilirsiniz.

2. Tavan yükseklikleri

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Modern Oturma Odası
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Tavan yükseklikleri alanları sınırlama işlevi görür. Sadece aydınlatma unsurları açısından değil, belli bir alanı ışıklandırma ve alanları ayırma fonksiyonu da taşır. Mutfak alanı ile oturma odası alanının hatlarını belirlerken, ışıklandırma unsurları ile istediğiniz atmosferi oluşturabilirsiniz. Tavan kot yüksekliklerinde olduğu gibi diğer zemin yükseklikleri ile de alan farklarını oluşturabilir, fonksiyonel açıdan ayırabilirsiniz.

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Modern Oturma Odası
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Mutfak açısından bakıldığında oturma odasının görünümü. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

3. Küp boşluk

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio Endüstriyel Oturma Odası
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

Açık plan tasarlanan bu evde yemek alanı ve oturma odası ilişkisi görülüyor. Küp şekline benzetilerek tasarlanan bu mutfakta servis pencerelerin mevcut. Böylelikle oturma odası alanı ile ilişkisi pratik bir şekilde sağlanırken, işlevine göre alanları plan üzerinde ayırmak kolaylaşıyor.

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio Endüstriyel Mutfak
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

Mutfakta bulunan servis penceresinden bakıldığında oturma odasının görünümü.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

4. Mobilyalarla bölme

Casa SC, Bodà Bodà Modern Mutfak
Bodà

Bodà
Bodà
Bodà

Mobilyalarla evinizin birçok alanını işlevlerine göre ayırmanız mümkün. Özellikle kullanım amaçlarına göre alanları ayırmak istiyorsanız seperatör görevi gören paravanlar, dolaplar ve hatta köşe koltuklarla alanları sınırlayabilirsiniz. Oturma alanının hatlarını oluşturacak mobilyalarla çevrelemek, sadece bir koltukla bile aynı işlevi görebilir. Dolap ya da koltuklar, yemek masası gibi mobilyalarla mutfakla oturma alanını pratik bir şekilde ayırabilirsiniz.

Casa SC, Bodà Bodà Modern Oturma Odası
Bodà

Bodà
Bodà
Bodà

Dolapla ayrılan oturma odasından bir görünüm.

5. Döşeme zemini farkı

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Mutfak
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Döşeme zemini farklı malzemelerle kaplandığında duvara gerek kalmaksızın oturma odası ile mutfak alanını ayırabilir. Malzeme farkı ile alanları oluşturabilir, ayırabilirsiniz. Sadece döşeme zeminine gerek kalmaksızın, oturma alanını sınırlayacak bir halı unsuru da benzer işlevi görecektir. 

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Modern Oturma Odası
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Mutfak ve oturma odası birleşiminde döşeme zemini farkı bu açıdan da görülüyor.

6. Mutfak nişi

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Modern Oturma Odası
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Gömme mutfak tasarlamak özellikle döşeme zemini alanı kazandırması açısından elverişlidir. Mutfaklarda nişlerin işlevsel amaçla değerlendirilmesi, birçok ihtiyacı bir arada barındıran kompakt bir tasarım anlayışı ile mümkün. Böylelikle daha derli toplu bir mutfak alanı dizayn edebilir, gerektiğinde kullanım dışı zamanlarda kapatılabilecek dolap kapakları ile göz yormayan bir dekor oluşturabilirsiniz.

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Modern Yemek Odası
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Şık ve özenle dizayn edilmiş ferah bir alan.

7. Rustik bir ev: Kemerlerle geçiş alanı

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Yemek Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Rustik stil dizayn edilmiş bu projede döşeme zemininde, ahşap mobilyalara kadar birçok estetik unsur bir araya geliyor. Geniş ve ferah alanda kemerler ve mimari özellikleri ile dönemsel izler taşıyor. Burada kemerler geçiş alanı oluşturuyor ve oturma alanı ile yemek alanı ve mutfağı bir araya getiriyor.

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Oturma Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Rustik stil dizayn edilen evin oturma odasından bir görünüm. Renklerin cazibesi ile ahşabın ve desenlerin zarafeti göz okşuyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Yemek odasını ayırmak için 10 yaratıcı dekorasyon fikri’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Yaratıcı fikirlere sahip 6 küçük daire
Bu fikirleri siz de beğendiniz mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler