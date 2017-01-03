Mutfak ve oturma odanızı ayırmak için 7 muhteşem fikir

Mutfak dekorasyonu yapılırken oturma odası ile ilişkisi mutlaka göz önüne alınır. İhtiyaca ve mevcut alana göre bazı yaratıcı çözümler işlevselliği arttırır. Farklı amaçlara hizmet edecek mutfakta servis pencerelerinden, açık plan tasarımına kadar birçok çözüm yöntemi ihtiyacınızı karşılayabilir. Bölücü duvara gerek kalmaksızın mutfak ile oturma odası alanlarını pratik bir şekilde ayırabilirsiniz. Mutfağınızı oturma odasından bölücü duvara gerek kalmadan pratik bir şekilde ayırmak için 7 örnek ve fikir hazırladık, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Oturma odası ve mutfağı hem bir arada tutan hem de alanları işlevlerine göre ayıran çözümler mevcut. Özellikle bölücü duvara gerek kalmaksızın çözümler arasında ferah ve şık bir alan dizayn etmek için pratik fikirler üretebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere kolonun geçtiği yer, alanları görevlerine göre bölüyor. Aynı zamanda açık plan işlevselliğini barındıran bu pratik çözümle mutfak ve oturma odasını kolaylıkla ayırabilirsiniz.
Oturma odasının kalan kısmını bu açıdan görebilirsiniz.
Tavan yükseklikleri alanları sınırlama işlevi görür. Sadece aydınlatma unsurları açısından değil, belli bir alanı ışıklandırma ve alanları ayırma fonksiyonu da taşır. Mutfak alanı ile oturma odası alanının hatlarını belirlerken, ışıklandırma unsurları ile istediğiniz atmosferi oluşturabilirsiniz. Tavan kot yüksekliklerinde olduğu gibi diğer zemin yükseklikleri ile de alan farklarını oluşturabilir, fonksiyonel açıdan ayırabilirsiniz.
Mutfak açısından bakıldığında oturma odasının görünümü. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Açık plan tasarlanan bu evde yemek alanı ve oturma odası ilişkisi görülüyor. Küp şekline benzetilerek tasarlanan bu mutfakta servis pencerelerin mevcut. Böylelikle oturma odası alanı ile ilişkisi pratik bir şekilde sağlanırken, işlevine göre alanları plan üzerinde ayırmak kolaylaşıyor.
Mutfakta bulunan servis penceresinden bakıldığında oturma odasının görünümü.
Mobilyalarla evinizin birçok alanını işlevlerine göre ayırmanız mümkün. Özellikle kullanım amaçlarına göre alanları ayırmak istiyorsanız seperatör görevi gören paravanlar, dolaplar ve hatta köşe koltuklarla alanları sınırlayabilirsiniz. Oturma alanının hatlarını oluşturacak mobilyalarla çevrelemek, sadece bir koltukla bile aynı işlevi görebilir. Dolap ya da koltuklar, yemek masası gibi mobilyalarla mutfakla oturma alanını pratik bir şekilde ayırabilirsiniz.
Döşeme zemini farklı malzemelerle kaplandığında duvara gerek kalmaksızın oturma odası ile mutfak alanını ayırabilir. Malzeme farkı ile alanları oluşturabilir, ayırabilirsiniz. Sadece döşeme zeminine gerek kalmaksızın, oturma alanını sınırlayacak bir halı unsuru da benzer işlevi görecektir.
Mutfak ve oturma odası birleşiminde döşeme zemini farkı bu açıdan da görülüyor.
Gömme mutfak tasarlamak özellikle döşeme zemini alanı kazandırması açısından elverişlidir. Mutfaklarda nişlerin işlevsel amaçla değerlendirilmesi, birçok ihtiyacı bir arada barındıran kompakt bir tasarım anlayışı ile mümkün. Böylelikle daha derli toplu bir mutfak alanı dizayn edebilir, gerektiğinde kullanım dışı zamanlarda kapatılabilecek dolap kapakları ile göz yormayan bir dekor oluşturabilirsiniz.
Şık ve özenle dizayn edilmiş ferah bir alan.
Rustik stil dizayn edilmiş bu projede döşeme zemininde, ahşap mobilyalara kadar birçok estetik unsur bir araya geliyor. Geniş ve ferah alanda kemerler ve mimari özellikleri ile dönemsel izler taşıyor. Burada kemerler geçiş alanı oluşturuyor ve oturma alanı ile yemek alanı ve mutfağı bir araya getiriyor.
Rustik stil dizayn edilen evin oturma odasından bir görünüm. Renklerin cazibesi ile ahşabın ve desenlerin zarafeti göz okşuyor.
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