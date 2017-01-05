Evin keyfini maksimuma çıkaracak 8 öneri

Yaşayacağımız evde aradığımız özellikler yalnızca şıklık ve rahatlık değildir. Bütün hayatımızı geçireceğimiz evde bize konfor ve huzur sunan başka özelliklere de ihtiyaç duyabiliriz. Evimizin daha keyifli bir ortama sahip olmasını, ferah ve iç açıcı olmasını isteriz. Peki dekorasyonlara iç açıcı, ferah ve keyifli gibi özellikler kazandıracak ögeler nelerdir? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere evinizde geçireceğiniz vakitleri daha keyifli hale getirecek dekorasyon çözümlerinden bahsedeceğiz. Birbirinden güzel örnekler eşliğinde sunacağımız bu önerileri siz de kolayca uygulayabilirsiniz.

Canlı bir dekorasyon oluşturmak için farklı örneklere ihtiyacınız varsa “Renkli ev dekorasyonu için iç açıcı fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.