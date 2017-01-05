Evin keyfini maksimuma çıkaracak 8 öneri

Yaşayacağımız evde aradığımız özellikler yalnızca şıklık ve rahatlık değildir. Bütün hayatımızı geçireceğimiz evde bize konfor ve huzur sunan başka özelliklere de ihtiyaç duyabiliriz. Evimizin daha keyifli bir ortama sahip olmasını, ferah ve iç açıcı olmasını isteriz. Peki dekorasyonlara iç açıcı, ferah ve keyifli gibi özellikler kazandıracak ögeler nelerdir? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere evinizde geçireceğiniz vakitleri daha keyifli hale getirecek dekorasyon çözümlerinden bahsedeceğiz. Birbirinden güzel örnekler eşliğinde sunacağımız bu önerileri siz de kolayca uygulayabilirsiniz.
Canlı bir dekorasyon oluşturmak için farklı örneklere ihtiyacınız varsa “Renkli ev dekorasyonu için iç açıcı fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Evinizde daha keyifle vakit geçirmek istiyorsanız evinizin ferah bir havaya sahip olması çok önemlidir. Ferah bir ortam sağlamak içinse ilk olarak evin havalandırmasına özen göstermelisiniz. Evin, rutubetten ve tozdan arınmış, havalandırılmış ve temiz olmasının yanı sıra bazı mimari özellikleri de taşıması gerekir. Örneğin geniş pencereler, temiz perde ve duvarlar, açık renk bir dekorasyon gibi özellikler evinize ferahlık katar. Ferah, iyi aydınlanmış ve temiz bir evde çok daha keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eviniz için aydınlatma çözümlerine ihtiyacınız varsa homify aydınlatma uzmanlarına çekinmeden danışabilirsiniz.
Evinizin sizi ve konuklarınızı karşılayan alanı girişlerdir bu nedenle girişin geniş ve ferah olması ev için her zaman avantajdır. Ayrıca girişi düzenli tutmak da evinize artı kazandıracaktır. Bunun için ayakkabıları derli toplu muhafaza edebileceğiniz bir ayakkabılık, şık bir dresuar ve şık bir puf tercih edebilirsiniz. Ayrıca canlı renkler ve geniş pencereler de antre dekorasyonuna güzellik kazandırabilir.
Evinizin her zaman iç açıcı olmasını istiyorsanız eşyaların temiz ve bakımlı olmasına özen göstermelisiniz. Toz ve kirle kaplanmış mobilya ve eşyalar evin havasını kirlettiği gibi hoş olmayan bir görüntü de oluştururlar. Eve girdiğinizde sizi temiz ve ferah bir hava karşılasın istiyorsanız özen göstermeniz gereken konulardan biri de temizlik olacak.
Temizlik önerisi banyo ve mutfak gibi alanlar için çok daha büyük bir öneme sahip. Özellikle banyonuzun ferah bir havaya sahip olmasını istiyorsanız düzenli olarak temizlemeli ve havalandırmalısınız. Ayrıca gün içerisinde banyo kapısını kapalı tutarak diğer odaları banyo havasından uzak tutmayı da ihmal etmeyin.
Evlere canlılık kazandıran ve iç açıcı bir hava sağlayan iç mekan bitkilendirmesinin onlarca farklı çözümü olduğunu biliyor muydunuz? Bitkilendirme eksiğini yalnızca saksı bitkileri ile çözebileceğinizi düşünmeyin, dikey bahçe, bitki tabloları, iç mekan bahçeleri, teraryumlar gibi birçok farklı bitkilendirme çözümünden faydalanmanız mümkün. Son yıllarda oldukça popüler olan dikey bahçeler duvarlarınızı bahçe gibi kullanmanızı sağlayan özel bir sisteme dayalıdır. Dilerseniz dikey bahçe hakkında öneriler içeren fikir yazılarımızı bulabilirsiniz.
Bitkilendirme çözümü olarak çiçekli bitkiler yerine aromatik bitkileri de düşünebilirsiniz. Eve canlılık kazandırmanın yanı sıra mutfağınızda da kullanabileceğiniz fesleğen, kekik, nane, biberiye gibi aromatik bitkiler hoş kokularıyla evinizi ferahlatabilirler. Ayrıca dekorasyon stilinize göre farklı bitkiler de seçebilirsiniz. Örneğin tropikal ya da akdeniz stili dekorasyona sahipseniz bambu gibi bitkileri değerlendirebilirsiniz.
Ambiyans yaratan ışıklandırmalar dekorasyonlara her zaman değer katar. Kimi zaman aromalı mumlarla kimi zaman led ve spot ışıklarla sağlanabilen ambiyans evinizi daha keyifle kullanmanızı sağlayacak özelliklerdendir. Ambiyans ışıklandırmaları bahçe ve teraslara da çok yakışacaktır.
Dekorasyonunuzda kendi ellerinizle yaptığınız birkaç ögeye yer verebilirsiniz. Örgü kırlentler, kırk yama minderler ya da el dokuma kilimler ile hem dekorasyonunuza otantik bir hava kazandırabilir hem de evinizi kişiselleştirebilirsiniz. Kendi emeğinizle yaptığınız eşyaları kullanmanın tadı farklıdır öyle değil mi?