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Mutfaklarınız için pahalı görülen ama çok pratik 15 kendin-yap fikri

Homify TR Homify TR
Light Grey Hand Painted Kitchen, Verdi Kitchens Verdi Kitchens Klasik Mutfak Masif Ahşap Gri
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Mutfaklar her zaman yeniliğe açık ve sürekli güncelleme isteyen yaşam alanlarıdır çünkü özellikle yemek yapmayı sevenlerin en çok vakit geçirdikleri oda genellikle mutfaktır. Modern ve lüks bir mutfağa sahip olmayı kim istemez ki? Ama modern ve lüks bir mutfak tabii ki pahalı uygulamalar gerektiriyor. Ya da biz öyle sanıyoruz… Bu yazımızda sizlere mutfağınıza eşsiz bir yenilik katacak, lüks ve pahalı bir görünüme sahip olan, oysa ki son derece kolay ve pratik bir şekilde ucuza maledebileceğiniz 15 kendin-yap projesini inceleyeceğiz. İçlerinden mutlaka kendi mutfağınız için ilham alacaklarınız olacaktır. (Ayrıca mutfağınızda daha kapsamlı ve ayrıntılı bir değişikliğe gitmek istiyor ve bunun için size en uygun firmayı arıyorsanız profesyoneller sayfalarımızdan mutfak planlayıcıları sekmesine tıklayabilir ve bir tıkla istediğiniz uzmana ulaşabilirsiniz.)

1- Ekstra mutfak rafı oluşturmak için küçük ve düz ahşap plakaları kullanarak maliyeti düşürürken sevimli ve şık bir görünüm yaratmak çok kolay!

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia Modern Mutfak
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

Ancak tabii ki bunu yaparken plakaların taşıyabileceği ağırlık limitini hesaplamayı ihmal etmeyin ve sağlam çivi ve vidalar kullanın.

2- Mutfak aletlerinizi tezgahın üzerine yerleştireceğiniz askılıklara asarak çağdaş bir görünüm oluşturabilir ve fonksiyonel aletleri sergileyerek tasarım unsuru haline getirebilirsiniz.

Cozinha black, T+H arquitetura & interiores T+H arquitetura & interiores Modern Mutfak
T+H arquitetura &amp; interiores

T+H arquitetura & interiores
T+H arquitetura &amp; interiores
T+H arquitetura & interiores

3- Benzersiz bir bakır havlu tutacağınız olsun ister misiniz? Tek yapmanız gereken temel sıhhi tesisat unsurlarını kullanmak!

Handleless Kitchen Finished In Farrow & Ball Downpipe Just Click Kitchens Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri Kitchen,Handleless Kitchen,Farrow and Ball,Downpipe,Dark Grey,kitchen cabinet,Grey kitchen,Modern Kitchen
Just Click Kitchens

Handleless Kitchen Finished In Farrow & Ball Downpipe

Just Click Kitchens
Just Click Kitchens
Just Click Kitchens

İhtiyacınız olan tek şey 90° eklem ve bir tane düz boru olacak.

4- Havlu ve mutfak aletleri için ekstra askı alanı için dolap kapıların içine kuvvetli kancalar yapıştırabilirsiniz.

Mr & Mrs Wright Diane Berry Kitchens Modern Mutfak breakfast bar,island,Alno kitchen,Diane berry kicthens,bar stools,ceiling extractor
Diane Berry Kitchens

Mr & Mrs Wright

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Böylece tezgahınızdaki dağınıklık da azalacaktır!

5- Sprey şişelerin içine sirkeli su doldurarak tezgahınızın üzerine hızlıca ve etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Kitchen GK Architects Ltd Klasik Mutfak
GK Architects Ltd

Kitchen

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

6- Modern bir görünüme kavuşmak için eski biberlik ve tuzluklarınızı mat boya ile boyayın! Farka inanamayacaksınız!

metro grey Chalkhouse Interiors Klasik Mutfak Ahşap Gri handmade,kitchen,shaker,grey,island,lighting,oak,oak floor,larder
Chalkhouse Interiors

metro grey

Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7- Mutfak zemininiz için ucuz ama şık desenli bir kilim alın.

designer cool Chalkhouse Interiors Klasik Mutfak Ahşap Gri handmade,shaker,oak,painted,lights,shelves,larder,range cooker,stools,belfast sink
Chalkhouse Interiors

designer cool

Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors

Bu tarz kilimler kaygan oldukları için halı tutucu aksesuarlar edinmeyi de ihmal etmeyin.

8- Çağdaş ve endüstriyel bir görünüm oluşturmak için gölgeleri azaltın ve avizeler yerine çıplak lambalar kullanın!

The Slate House , Gundry & Ducker Architecture Gundry & Ducker Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz island kitchen roof light herringbone tongue and groove
Gundry &amp; Ducker Architecture

The Slate House

Gundry & Ducker Architecture
Gundry &amp; Ducker Architecture
Gundry & Ducker Architecture

Çıplak lambalar ve modern duylar her zaman şık ve çağdaş bir görünüm oluşturuyorlar.

9- Eski fayanslarınızdan sıkıldıysanız mutfak fayansları için üretilen şık çıkartmalarla mutfağınıza yenilik katabilirsiniz!

Kuchnia w stylu patchwork, FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz Modern Mutfak
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

10- Tuğla görünümlü duvar kağıtları ile mutfaklara rustik bir doku ve sıra dışı bir şıklık katmak mümkün ve kolay!

Gallery House on Richmond Park, Elemental Architecture Elemental Architecture Modern Mutfak
Elemental Architecture

Gallery House on Richmond Park

Elemental Architecture
Elemental Architecture
Elemental Architecture

11- Mermer görünümlü tezgah kaplamaları son yıllarda sıklıkla kullanılan pratik dekoratif unsurlardan biri.

A Decade, Taipei Base Design Center Taipei Base Design Center Modern Mutfak
Taipei Base Design Center

A Decade

Taipei Base Design Center
Taipei Base Design Center
Taipei Base Design Center

12- Avize kullanıyorsanız avizelerinizin içini metalik sprey boyalarla renklendirerek şık ve etkileyici bir aydınlatma ortaya çıkarabilirsiniz.

Minimalist White Kitchen with Warm Accents homify Minimalist Mutfak Masif Ahşap Beyaz oak worktop,oak cabinets,flat panel,j handle,Farrow & Ball,all white,tile splashback,island,hanging pendant lights,breakfast bar,stools,range cooker,floating shelf
homify

Minimalist White Kitchen with Warm Accents

homify
homify
homify

Özellikle bakır tonları büyük bir fark yaratacak ve mutfağınıza trendy bir hava katacaktır.

13- Mutfak dolaplarının ve çekmecelerin kulplarını, sıra dışı, pırıl pırıl ve modern modellerle değiştirin.

Mr & Mrs McD, Raycross Interiors Raycross Interiors Klasik Mutfak Bej
Raycross Interiors

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

14- Mutfak pencerelerinizin çerçevelerini modern ve çarpıcı bir renkle boyayın!

Light Grey Hand Painted Kitchen Verdi Kitchens Klasik Mutfak Masif Ahşap Gri hand painted,light grey,walnut carcasses,american fridge,granite
Verdi Kitchens

Light Grey Hand Painted Kitchen

Verdi Kitchens
Verdi Kitchens
Verdi Kitchens

Tabii pencereleriniz ahşapsa…

15- Eğer biraz el beceriniz varsa düz ahşap dolap yüzeylerine doku katmak için küçük oymalar yapabilir ve kendi tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Eco Kitchen George Robinson Kitchens Modern Mutfak kitchen island,walnut wood,pendant lighting,bespoke kitchen,kitchen design
George Robinson Kitchens

Eco Kitchen

George Robinson Kitchens
George Robinson Kitchens
George Robinson Kitchens

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