100 TL'den düşük bir bütçeyle evinizi güzelleştirin

Hepimizi evimizde bir sirkülasyon yaratmak ve belirli dönemlerde evimizi özelleştirmek isteriz. Kimi zaman pahalı mobilyalar kimi zaman basit tablolar ve çerçeveler ile evimizi süsleriz. Bu gün evinizi özelleştirmek için çok düşük bütçelere neler yapılabileceğini homify farkı ile inceliyoruz.Yaklaşık 100 TL'lik bir bütçe ile evinize kazandıracağınız görsellik ve şirinlik ile evinizin özel bir ev haline gelmesini sağlayabileceğiniz gibi evinizde her döneme ait ilerde bırakabilirsiniz. Ev geliştirme fikirlerinin çok maliyetli olduğu günümüzde düşük maliyetler ile evinizi nasıl geliştirebileceğiniz, hangi yolları izleyebileceğinizi birlikte görelim.