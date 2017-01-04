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100 TL'den düşük bir bütçeyle evinizi güzelleştirin

umit atdağ umit atdağ
homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
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Hepimizi evimizde bir sirkülasyon yaratmak ve belirli dönemlerde evimizi özelleştirmek isteriz. Kimi zaman pahalı mobilyalar kimi zaman basit tablolar ve çerçeveler ile evimizi süsleriz. Bu gün evinizi özelleştirmek için çok düşük bütçelere neler yapılabileceğini homify farkı ile inceliyoruz.Yaklaşık 100 TL'lik bir bütçe ile evinize kazandıracağınız görsellik ve şirinlik ile evinizin özel bir ev haline gelmesini sağlayabileceğiniz gibi evinizde her döneme ait ilerde bırakabilirsiniz. Ev geliştirme fikirlerinin çok maliyetli olduğu günümüzde düşük maliyetler ile evinizi nasıl geliştirebileceğiniz, hangi yolları izleyebileceğinizi birlikte görelim.

Denizdeki odunlar

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture Modern Yatak Odası
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

Sahil yürüyüşlerinde sürekli karşınıza çıkan ve dalgaların sürükleyerek karaya getirdiği odunları toplayarak evlerinizde kullanabilirsiniz.Estetik ve doğal açıdan kusursuz olan bu odunları evinizde istediğiniz kombinasyonda kullanabilirsiniz.

Açık dolaplar

Rectangular Living Room Furniture Casa Più Arredamenti Living Room Furniture
Casa Più Arredamenti

Rectangular Living Room Furniture

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

Evinizde kapaklı kitaplık, dolap gibi mobilyaları klasik kullanımın dışında kapaksız ve açık şekilde kullanabilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi farklı şekillerde kitaplıklar tercih ederek kapaklarını kaldırdığınızda salonunuz veya oturma odanız  daha da güzelleşecektir.

Kullanılmış mobilyalar

morningside apartment, BHD Interiors BHD Interiors Klasik Yatak Odası
BHD Interiors

BHD Interiors
BHD Interiors
BHD Interiors

Evinizde modern ile klasiğin bir arada uyumlu olmasını isteyen biriyseniz yapmanız gereken eski ve kullanmış mobilyaları toplayarak yenilemek ve klasik renklere boyayarak kullanmaktır. Bu sayede evinizde hem rengarenk bir dünya oluşturmuş olursunuz hem de görsel açıdan muhteşem bir şölen yaratabilirsiniz.

Objeler

1-Einfamilienhaus, vollmilch. Das Architekturbüro. vollmilch. Das Architekturbüro. Rustik Banyo
vollmilch. Das Architekturbüro.

vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.

Salonda, yatak odasında veya banyo da farklı objeler kullanabilirsiniz. Banyonuzda ahşap kaplama varsa resimdeki gibi bir görsel ortaya çıkacaktır. Hem banyo ile uyumlu hem de görsel bir dekorasyon yaratmak sizin elinizde.

Saksı bitkileri

Gorgeous Gardens Ön avlu
Gorgeous Gardens

Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens

Evin her köşesinde veya dekorasyonun her detayında kullanabileceğiniz saksı bitkileri her zaman evinizi güzelleştiren etkenlerdir. Renkli çiçekleri ile salonunuzun ferah bir havaya sahip olmasını sağlayacağı gibi size de farklı bir yaşam sunacak olan saksı bitkileri her zaman tercih edilebilir.

Galeri duvarı

homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evinizde koridor ve merdiven gibi alanların duvarlarını daha görsel hale getirebilir ve bu alanları evin en ilgi çekici alanlarına dönüştürebilirsiniz. Bu duvarları galeri haline getirip tüm resimleri tabloları ve çerçeveleri buraya asabilirsiniz. Bu sayede merdiven çıkıp inerken boğucu bir atmosfer yerine iç açıcı görsel bir alandan geçmiş olursunuz.

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Sanat eserleri

Le Petit Echo de la Mode no.35 (limited edition) by Hormazd Narielwalla King & McGaw Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
King &amp; McGaw

Le Petit Echo de la Mode no.35 (limited edition) by Hormazd Narielwalla

King & McGaw
King &amp; McGaw
King & McGaw

Sanat eserleri her zaman evinizi güzelleştiren ektenlerdir. Her hangi bir sanat eserine duvarınızda yer vermeniz evinizin sanatsal bir ev olmasına katkı sağlayacaktır.

Perdeler

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

Genel olarak modern perdeler tercih ediliyor olsa da geçmişi hatırlamak ve yad etmek için geleneksel perdeler de tercih edilebilir. Uygun maliyetli perdeler olarak hem görsel hem de geçmişi yaşatan perdeler evinizi güzelleştirecektir.

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