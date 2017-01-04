Düşük bütçe ile inşa edebileceğiniz evler

Bu gün geleneksel yöntemler ve ucuz malzemeler kullanılarak düşük bütçelere inşa edilebilen evleri inceliyoruz. Homify uygun bütçeli evler sayfasında yer alan 8 farklı ev örneğini yakından inceleyerek tüm detayları yakından inceleyeceğiz. Yaşam alanlarının ihtiyaçlara göre belirlendiği bu evler aynı zamanda şık dış cephelere ve görselliklere sahip evler olarak da düşünülebilir. Düşük maliyetli olması ekonomik olarak bize avantaj sağlıyor.
Düşük bütçeli ev örneğimiz kompozit geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış ve çift yükseklik olarak inşa edilmiş bir ev. Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak inşa edilen bu ev bütün ihtiyaçlara cevap verebilen ve şık görünümü ile insanları etkileyen bir güzelliğe sahip.
Ahşap hem doğal bir malzeme olması hem de uygun fiyatlı bir inşa malzemesi olması nedeniyle çok tercih edilir. Uygun bütçeli evlerde en fazla tercih edilen malzeme olan ahşap bu örnek evimizde de tercih edilmiş ve tamamen ahşap bir ev ortaya çıkarılmış.
Prefabrik evler gibi mobil olarak kullanılabilen ev örneklerinden biri olan bu ev duvar kaplama malzemelerinin birleştirilmesi ile elde edilmiş. Hem yalıtım özelliği olan hem de maliyet açısından uygun bütçeli olması ile tercih edilebilir. İki farklı malzeme kullanılmış olması evin cazibesini ve çekiciliğini de artırmış.
Konteynerlar günümüzde ev ihtiyaçlarını kalıcı olarak çözen bir konuma gelmiştir. geçici çözümler için üretilmiş ve modüler kullanım avantajı ile kalıcı çözümler haline gelmiş olması günümüzde uygun bütçeli evler sıralamasında en çok tercih edilen evler arasında olmasını sağlamıştır.
Ahşaplar geri dönüşümlü olarak kullanılabildikleri için oldukça uygun fiyatlı malzemelerdir. ayrıca montaj ve demontajı kolay olduğu içinde kendi başınıza inşa işlemine girebilirsiniz. örnek evimiz geri dönüşüm ahşaplarından inşa edilmiş oldukça doğal ve uygun bir maliyete sahiptir.
Ev inşasında kullanılan malzemelerden biri de metal malzemelerdir.Metal malzemeler ahşap ve geri dönüşüm malzemelerine göre biraz daha pahalı olsa da geri dönüşüm metalleri ile inşa edilen evler oldukça uygun maliyetlere inşa edilebiliyor. Bu nedenle günümüzde uygun maliyetli evler sıralamasında metal evler de yer alıyor.
Tropikal iklimin olduğu bölgelerde bambu kendiliğinden yetiştiği için neredeyse maliyetsiz bir şekilde ev inşa edebilirsiniz. Bambuları kullanarak resimdeki gibi doğal, şık ve estetik bir görünüme sahip ev inşa etmek size kalmış.
Doğa içinde güzel bir eve sahip olmak için resimdeki gibi bir eve sahip olmak için demir ve ahşap malzemeleri bir arada kullanarak hem görsel hem de uzun ömürlü bir evi uygun bütçelere inşa edebilirsiniz. geri dönüşüm metallerini kullanarak evinizin maliyetini daha aşağı çekebilirsiniz.