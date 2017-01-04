Düşük bütçe ile inşa edebileceğiniz evler

Prefabrik evler gibi mobil olarak kullanılabilen ev örneklerinden biri olan bu ev duvar kaplama malzemelerinin birleştirilmesi ile elde edilmiş. Hem yalıtım özelliği olan hem de maliyet açısından uygun bütçeli olması ile tercih edilebilir. İki farklı malzeme kullanılmış olması evin cazibesini ve çekiciliğini de artırmış.