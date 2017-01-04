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Düşük bütçe ile inşa edebileceğiniz evler

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Evler
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 Bu gün geleneksel yöntemler ve ucuz malzemeler kullanılarak düşük bütçelere inşa edilebilen evleri inceliyoruz. Homify uygun bütçeli evler sayfasında yer alan 8 farklı ev örneğini yakından inceleyerek tüm detayları yakından inceleyeceğiz. Yaşam alanlarının ihtiyaçlara göre belirlendiği bu evler aynı zamanda şık dış cephelere ve görselliklere sahip evler olarak da düşünülebilir. Düşük maliyetli olması ekonomik olarak bize avantaj sağlıyor.

Çift yükseklik

MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Düşük bütçeli ev örneğimiz kompozit geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış ve çift yükseklik olarak inşa edilmiş bir ev. Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak inşa edilen bu ev bütün ihtiyaçlara cevap verebilen ve şık görünümü ile insanları etkileyen bir güzelliğe sahip.

Ahşap ve estetik

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Kırsal Evler
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Ahşap hem doğal bir malzeme olması hem de uygun fiyatlı bir inşa malzemesi olması nedeniyle çok tercih edilir. Uygun bütçeli evlerde en fazla tercih edilen malzeme olan ahşap bu örnek evimizde de tercih edilmiş ve tamamen ahşap bir ev ortaya çıkarılmış.

Kaplama malzemesi

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Evler
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Prefabrik evler gibi mobil olarak kullanılabilen ev örneklerinden biri olan bu ev duvar kaplama malzemelerinin birleştirilmesi ile elde edilmiş.  Hem yalıtım özelliği olan hem de  maliyet açısından  uygun bütçeli olması ile tercih edilebilir. İki farklı malzeme kullanılmış olması evin cazibesini ve çekiciliğini de artırmış.

Konteynerlar

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Konteynerlar günümüzde ev ihtiyaçlarını kalıcı olarak çözen bir konuma gelmiştir. geçici çözümler için üretilmiş ve modüler kullanım avantajı ile kalıcı çözümler haline gelmiş olması günümüzde uygun bütçeli evler sıralamasında en çok tercih edilen evler arasında olmasını sağlamıştır.

Geri dönüşümlü ahşaplar

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Ahşaplar geri dönüşümlü olarak kullanılabildikleri için oldukça uygun fiyatlı malzemelerdir. ayrıca montaj ve demontajı kolay olduğu içinde  kendi başınıza inşa işlemine girebilirsiniz. örnek evimiz geri dönüşüm ahşaplarından inşa edilmiş oldukça doğal ve uygun bir maliyete sahiptir.

Metal evler

Privathaus bei Berlin, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH Minimalist Evler
IOX Architekten GmbH

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

Ev inşasında kullanılan malzemelerden biri de metal malzemelerdir.Metal malzemeler ahşap ve geri dönüşüm malzemelerine göre biraz daha pahalı olsa da geri dönüşüm metalleri ile inşa edilen evler oldukça uygun maliyetlere inşa edilebiliyor. Bu nedenle günümüzde uygun maliyetli evler sıralamasında metal evler de yer alıyor.

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Bambu evler

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos İskandinav Evler Ahşap rengi
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

Tropikal iklimin olduğu bölgelerde  bambu kendiliğinden yetiştiği için neredeyse maliyetsiz bir şekilde ev inşa edebilirsiniz. Bambuları kullanarak resimdeki gibi doğal, şık ve estetik bir görünüme sahip ev inşa etmek size kalmış. 

Demir ve ahşap bir arada

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Doğa içinde güzel bir eve sahip olmak için resimdeki gibi bir eve sahip olmak için  demir ve ahşap malzemeleri bir arada kullanarak hem görsel hem de uzun ömürlü bir evi uygun bütçelere inşa edebilirsiniz. geri dönüşüm metallerini kullanarak evinizin maliyetini daha aşağı çekebilirsiniz.

Her türlü dağınıklığa çözüm olabilecek 30 fikir
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Evler

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Oturma Odası

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Yatak Odası

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