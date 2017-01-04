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TV alanını daha şık dizayn etmek için 20 parlak fikir

Meral Eser Meral Eser
Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Klasik Oturma Odası
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Salonlar bireysel yaşamlarına nazaran daha özen gösterilen ortak yaşam alanlarıdır. Yakınlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz huzur veren bir atmosfer oluşturmak  isteyebilir, farklı stil ve tarzları bir araya getirebilirsiniz. Özellikle TV alanı için kullanım kolaylığı bakımından ve estetik açıdan göze hitap eden alanlar dizayn etmek mümkün. Yaratıcı fikirler ve fark yaratan tasarım unsurları için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

1. Yoğun renkler kullanmak kötü bir fikir mi?

Sala, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Klasik Oturma Odası
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile daha ferah ve göze hitap eden bir alan dizayn etmek mümkün. Hangi stili uygularsanız uygulayın bir renk paleti belirleyebilir, nötr renklerle canlı ya da parlak renklerin dengesini oluşturabilirsiniz. Cesur renklerin kullanımı için sade renklerle uygun zemin renkleri tercih etmenizi öneririz. Böylelikle daha renkli aksesuarlar ya da tek duvar dekoru oluşturabilirsiniz.

2. Toprak tonları

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES Modern Multimedya Odası
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

Göze hitap eden renkler arasında natürel renkler ve toprak renkleri yer alıyor. özellikle huzur veren dingin bir oturma odası dizayn etmek istiyorsanız natürel renk tonlarını tercih etmenizi öneririz.

3. Şık ışıklandırma unsurları

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Klasik Oturma Odası
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Işık yoğunluğu ve doğru açıların belirlenmesi ile göze hitap eden bir alan dekore edebilirsiniz. Özellikle oturma odası dekorasyonunda sarı ışık tonları doğal ışığa en yakın renk tonu olduğu için tavsiye edilir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

4. Geometrik formlar

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d Modern Multimedya Odası
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

Duvar dekorunda kullanılabilecek yerli ya da ithal duvar kağıtları modelleri ile istediğiniz atmosferi oluşturabilirsiniz. modern stil dizayn edilen bir oturma odasında geometrik formlar kullanabilirsiniz.

5. Kişisellik katın

residencia Alondra, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Multimedya Odası İşlenmiş Ahşap Gri
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Tv ünitesi bulunan alanda arzu edilen dekorlar kişisellik katarak dizayn edilebilir. Figürlerle şık dizayn edilmiş bir Tv ünitesi alanı örneği ilham verebilir.

6. Siyah arka plan

AVIVIA, BOSQUES DE LAS LOMAS, Hat Diseño Hat Diseño Modern Multimedya Odası
Hat Diseño

Hat Diseño
Hat Diseño
Hat Diseño

Kontrast renklerle dizayn edilen bu alanda daha dinamik ve canlı bir atmosfer oluşuyor. Siyah arka plan ise TV ünitesi için ideal bir dizayn oluşturuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Tüm duvarın dekore edilmesi

Apartamento com personalidade em Maceió Alagoas, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Eğer ihtiyaç duyuyorsanız tüm duvarı örnek görseldeki gibi hem estetik hem de işlevsel amaçlı dekore edebilirsiniz.

8. TV küçük ise büyük dekor alanlarına gerek yok

Quarto casal, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Klasik Yatak Odası
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Eğer küçük ve dar bir alana sahipseniz, tüm duvarı dekor amaçlı kullanmak yerine ihtiyacı görecek şekilde küçük bir alanda tasarlayarak çözümleyebilirsiniz.

9. TV alanını süslemek

Sala estar e jantar no cond. Barra Bali, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Klasik Oturma Odası
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Görsel açıdan istenilen sonuca ulaşmak için estetik kılacak çerçeveli resim ve fotoğrafları değerlendirebilir, aksesuarlar kullanabilirsiniz.

10. Kontrast renkler

Home Theater, Revellar Marcenaria Revellar Marcenaria Modern Oturma Odası Siyah
Revellar Marcenaria

Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria

Daha canlı ve dinamik bir görünüm kazandırmak için kontrast renklerle Tv alanını dizayn edebilirsiniz.

11. Duvara monte dizayn

APTO. M & S, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto Modern Multimedya Odası Bej
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

İhtiyaca göre daha fazla alan kazanmak için duvara monte dizayn fikirlerini inceleyebilir, geniş ve ferah alanlar bırakabilirsiniz.

12. Renk ahengi

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. Modern Oturma Odası
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

Göze hitap eden bir atmosfer oluşturmak için renk ahengi önemlidir. Önceden belirleyeceğiniz renk paleti ile daha sıcak ya da daha dingin bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

13. Ebatlara göre dizayn

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Multimedya Odası
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

TV ebatları ile bir duvar alanının göze hitap edecek oran ve estetikle dizayn edilmesi gerekir. Beyaz dolap ve raf siztemleri ile göz yormayan ferah bir görünüm sağlanmış.

14. Yatak odasında TV ünitesi

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

Bireysel yaşam alanlarında günlük kullanım oranı oldukça arttı. Görselde canlı renklerle şık dizayn edilen bir yatak odasının bir bölümünü görmekteyiz.

15. Kitaplıkla işlevsel amaçlı dizayn

Centro de entretenimiento Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Multimedya OdasıMobilyalar
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

TV alanını birçok ihtiyaca göre farklı şekillerde dizayn edebilirsiniz. Kitaplık kullanımı da işlevsel kullanım alternatiflerinden sadece biri.

16. Boydan boya tek duvar dekoru

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Multimedya Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

TV koltuğunuzda arkanıza yaslanıp baktığınızda görmek istediğiniz manzara, hangi renk ve desenlerin uygulanacağı tamamen beğenilerinizle orantılıdır. Modern stil dizayn edilen bir TV alanı daha.

17. Raflarla dizayn

Sobrado triplex Integrado, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Modern Multimedya Odası
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Birçok ihtiyacı bünyesinde gören açık raf sistemleri, TV alanı için de ideal çözümler sunuyor.

18. Çok amaçlı kullanım

Casa Alto da Boa Vista, Cores Lovers Cores Lovers Eklektik Multimedya Odası Rengarenk
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

TV alanını dizayn ederken döşeme zemini alanından kazandıracak çok amaçlı mobilya ve ürünlerini tercih edebilirsiniz.

19. Modernist yaklaşım

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Modern Multimedya Odası
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Geometrik formlardan kontrast değerlere birçok tasarım fikrini bir araya getirebilir, tek duvar dekorunu TV alanı için modern stil unsurlarla göze hitap edecek şekilde dizayn edebilirsiniz.

20. Multimedya odası gerekli mi?

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Modern Multimedya Odası
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Geniş ve ferah bir eve sahipseniz eğlence amaçlı multimedya odası dizayn edebileceğiniz gibi, oturma odası dekorasyonunda da ideal TV alanı dizaynını oluşturabilirsiniz. Hangi stil ve tarzı uygulayacağınız beğenilerinizle orantılıdır ve alanları elverişli kullanarak şık ve özenli bir TV alanı dekore edebilirsiniz.

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