TV alanını daha şık dizayn etmek için 20 parlak fikir

Salonlar bireysel yaşamlarına nazaran daha özen gösterilen ortak yaşam alanlarıdır. Yakınlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz huzur veren bir atmosfer oluşturmak isteyebilir, farklı stil ve tarzları bir araya getirebilirsiniz. Özellikle TV alanı için kullanım kolaylığı bakımından ve estetik açıdan göze hitap eden alanlar dizayn etmek mümkün. Yaratıcı fikirler ve fark yaratan tasarım unsurları için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.
Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile daha ferah ve göze hitap eden bir alan dizayn etmek mümkün. Hangi stili uygularsanız uygulayın bir renk paleti belirleyebilir, nötr renklerle canlı ya da parlak renklerin dengesini oluşturabilirsiniz. Cesur renklerin kullanımı için sade renklerle uygun zemin renkleri tercih etmenizi öneririz. Böylelikle daha renkli aksesuarlar ya da tek duvar dekoru oluşturabilirsiniz.
Göze hitap eden renkler arasında natürel renkler ve toprak renkleri yer alıyor. özellikle huzur veren dingin bir oturma odası dizayn etmek istiyorsanız natürel renk tonlarını tercih etmenizi öneririz.
Işık yoğunluğu ve doğru açıların belirlenmesi ile göze hitap eden bir alan dekore edebilirsiniz. Özellikle oturma odası dekorasyonunda sarı ışık tonları doğal ışığa en yakın renk tonu olduğu için tavsiye edilir. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Duvar dekorunda kullanılabilecek yerli ya da ithal duvar kağıtları modelleri ile istediğiniz atmosferi oluşturabilirsiniz. modern stil dizayn edilen bir oturma odasında geometrik formlar kullanabilirsiniz.
Tv ünitesi bulunan alanda arzu edilen dekorlar kişisellik katarak dizayn edilebilir. Figürlerle şık dizayn edilmiş bir Tv ünitesi alanı örneği ilham verebilir.
Kontrast renklerle dizayn edilen bu alanda daha dinamik ve canlı bir atmosfer oluşuyor. Siyah arka plan ise TV ünitesi için ideal bir dizayn oluşturuyor.
Eğer ihtiyaç duyuyorsanız tüm duvarı örnek görseldeki gibi hem estetik hem de işlevsel amaçlı dekore edebilirsiniz.
Eğer küçük ve dar bir alana sahipseniz, tüm duvarı dekor amaçlı kullanmak yerine ihtiyacı görecek şekilde küçük bir alanda tasarlayarak çözümleyebilirsiniz.
Görsel açıdan istenilen sonuca ulaşmak için estetik kılacak çerçeveli resim ve fotoğrafları değerlendirebilir, aksesuarlar kullanabilirsiniz.
Daha canlı ve dinamik bir görünüm kazandırmak için kontrast renklerle Tv alanını dizayn edebilirsiniz.
İhtiyaca göre daha fazla alan kazanmak için duvara monte dizayn fikirlerini inceleyebilir, geniş ve ferah alanlar bırakabilirsiniz.
Göze hitap eden bir atmosfer oluşturmak için renk ahengi önemlidir. Önceden belirleyeceğiniz renk paleti ile daha sıcak ya da daha dingin bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
TV ebatları ile bir duvar alanının göze hitap edecek oran ve estetikle dizayn edilmesi gerekir. Beyaz dolap ve raf siztemleri ile göz yormayan ferah bir görünüm sağlanmış.
Bireysel yaşam alanlarında günlük kullanım oranı oldukça arttı. Görselde canlı renklerle şık dizayn edilen bir yatak odasının bir bölümünü görmekteyiz.
TV alanını birçok ihtiyaca göre farklı şekillerde dizayn edebilirsiniz. Kitaplık kullanımı da işlevsel kullanım alternatiflerinden sadece biri.
TV koltuğunuzda arkanıza yaslanıp baktığınızda görmek istediğiniz manzara, hangi renk ve desenlerin uygulanacağı tamamen beğenilerinizle orantılıdır. Modern stil dizayn edilen bir TV alanı daha.
Birçok ihtiyacı bünyesinde gören açık raf sistemleri, TV alanı için de ideal çözümler sunuyor.
TV alanını dizayn ederken döşeme zemini alanından kazandıracak çok amaçlı mobilya ve ürünlerini tercih edebilirsiniz.
Geometrik formlardan kontrast değerlere birçok tasarım fikrini bir araya getirebilir, tek duvar dekorunu TV alanı için modern stil unsurlarla göze hitap edecek şekilde dizayn edebilirsiniz.
Geniş ve ferah bir eve sahipseniz eğlence amaçlı multimedya odası dizayn edebileceğiniz gibi, oturma odası dekorasyonunda da ideal TV alanı dizaynını oluşturabilirsiniz. Hangi stil ve tarzı uygulayacağınız beğenilerinizle orantılıdır ve alanları elverişli kullanarak şık ve özenli bir TV alanı dekore edebilirsiniz.
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