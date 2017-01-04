TV alanını daha şık dizayn etmek için 20 parlak fikir

Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile daha ferah ve göze hitap eden bir alan dizayn etmek mümkün. Hangi stili uygularsanız uygulayın bir renk paleti belirleyebilir, nötr renklerle canlı ya da parlak renklerin dengesini oluşturabilirsiniz. Cesur renklerin kullanımı için sade renklerle uygun zemin renkleri tercih etmenizi öneririz. Böylelikle daha renkli aksesuarlar ya da tek duvar dekoru oluşturabilirsiniz.