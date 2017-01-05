35 m²'lik çatı katı alanının yeniden doğuşu

Geniş ve iyi döşenmiş evlerde yaşamanın kuşkusuz avantajları bulunuyor. Yanlış dekor oluşturmadan mobilyaların doğru planlama ile yerleştirilmesi ve çok amaçlı çözümlerle de küçük alanlarda elverişli yaşam alanları dizayn etmek mümkün. Bu yazımızda Belçika'da bulunan Brain-Le-Château kasabasında yer alan 35 m²'lik bir çatı alanının dönüşümünü inceleyeceğiz. Daha kullanışlı ve tertipli bir alan oluşturmak için bazı pratik yöntemlerle zemin alanı kazndırmak mümkün. Daha detaylı bilgi için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.
Dönüşüme başlamadan önce, tavan arasının iyi bir izolasyona ihtiyacı bulunuyor. Özellikle çatı arası katlarda ısı yalıtımının önemi oldukça büyük. Kış aylarında ısınma ihtiyacı, yaz aylarında serinlik sağlayan izolasyon, uzmanlarca dizayn edilerek sağlanıyor. Çatı arası katın eski durumunda daha çok atık ve artık kullanılmayan eşyaların toplandığı bir alan mevcutken, yenilenme sonrası daha kullanışlı, ferah ve aydınlık bir atmosfere kavuşacak.
İzolasyondan sonra standart yaşam koşullarını sağlayarak ferah ve aydınlık bir yatak odası dizayn edilmiş. Eski halinden adeta eser bırakmayan bu görselde çatı iskeletinde kullanılan ahşap kirişler tavan dekoruna ayrıca estetik bir görünüm kazandırıyor. Şık aydınlatma unsurlarıyla kaliteli bir uyku çekmek için ideal ortam sağlanıyor. Küçük ve dar alanlarda açık renk tonlarındaki zemin kaplamaları derinlik katan bir etki sağlayacaktır.
İç mekanda açık renk tonlarının derinlik katmasının yanı sıra başka yenilikler de sağlandı. Depolama sistemleri ile küçük ve dar alanda daha derli toplu bir alan dizaynı sağlandı. Dolap ve çekmeceler pratik depolama ihtiyacı karşılarken, özellikle eğimli tavan bulunan çatı arası katlarda ölü ve boş alanları elverişli değerlendirmeyi sağlıyor. Yatak odası dekorasyonunda depolama ihtiyacının önemi büyük ve eğimli alanlar dolap ve çekmeceler dizayn etmek için oldukça müsait.
Sakin ve rahat bir okuma alanı gibisi olmaz. Bunun için çatı katı alanı, gürültü ve sesten uzak ideal bir okuma alanı Burada basit çizgilerle beyaz açık raf sistemleri ile bir kitaplık alanı dizayn edilmiş. Dingin ve ferah bir atmosfer oluşturulan yatak odasında kitap okuma keyfinin cazibesi tartışılmaz. Ev sahiplerinin kullanımının yanı sıra, misafirler için de okuma alanı sunan cazip bir yatak odası. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Projeyi sonlandırmadan önce genel bir bakış ile gözden geçirelim. Minimalist yaklaşımla göz yormayan bir yerleşim planı sağlanmış. Alanları daha verimli kullanmak için açık ve ferah bir atmosfer sağlanıyor. Doğal ışığı muntazam almanın yanı sıra, kirişler boyunca spot lambalarla daha aydınlık ve göz alıcı bir atmosfer oluşuyor. Çatı arası katın dönüşümünden bu yana, eski halinden eser bırakmayan şık ve ferah bir yatak odası dizaynı sağlanıyor.
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