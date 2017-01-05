35 m²'lik çatı katı alanının yeniden doğuşu

Projeyi sonlandırmadan önce genel bir bakış ile gözden geçirelim. Minimalist yaklaşımla göz yormayan bir yerleşim planı sağlanmış. Alanları daha verimli kullanmak için açık ve ferah bir atmosfer sağlanıyor. Doğal ışığı muntazam almanın yanı sıra, kirişler boyunca spot lambalarla daha aydınlık ve göz alıcı bir atmosfer oluşuyor. Çatı arası katın dönüşümünden bu yana, eski halinden eser bırakmayan şık ve ferah bir yatak odası dizaynı sağlanıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük evlerde alanı iyi kullanmak için 7 müthiş fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.