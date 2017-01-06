현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den aklınızı alacak 10 mutfak fotoğrafı

Meral Eser Meral Eser
Gabriel Apartment, Atelye 70 Planners & Architects Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfaklar, görsel açıdan ve işlevsel yönüyle konfor sağlayacak şekilde dizayn edildiğinde yaşamınızı kolaylaştırır. Bazen mutfak dekorasyonunda değişiklikler yapmak ister, daha kullanışlı alanlar dizayn etmek isteriz. İşlevsel açıdan kullanımı rahat ve zaman kazandıran tasarım fikirleri, mutfaklarda oldukça ilgi görüyor. Mutfağınızı daha da güzelleştirmek ve göze hitap eden bir sonuç elde etmek istiyorsanız, Türkiye'den sizler için seçtiğimiz şahane mutfak modellerini inceleyebilirsiniz.

1. Modern

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Nötr renklerle beyazın uyumuyla şık ve modern bir mutfak tasarlanmış. Soğuk renklerle denge unsurunu yakalamak için sıcak renklere ya da dokulara yer verebilirsiniz. Burada ahşabın natürel dokusu ve rengi mutfağa sıcak bir atmosfer katıyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

2. Kontrast sağlayan duvar kağıtları

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Duvar kağıdı bir mutfağın tüm atmosferini tamamen değiştirebilir. Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan rüya gibi mutfakta döşeme ve tavan zemini ile diğer mutfak elemanları duvar kağıdı kaplaması ile kontrast oluşturuyor. Donanımlı ve özenle tasarlanmış bu mutfakta klasik çizgilerle modern çözümler bir araya geliyor. Birçok kişinin hayallerini süsleyebilecek şahane bir mutfak.

3. Beyaz ve ahşap

LILYUM MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Kırsal Mutfak
Ada Ahşap

LILYUM MUTFAK

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Modern çözümlerle klasik çizgileri bir araya getiren mutfak dolaplarına bir örnek daha. Ahşabın açık tonları ile mutfak tezgahı ve duvar kaplaması döşenmiş. Beyazla ahşabın muhteşem uyumu ile şık ve göze hitap eden bir mutfak ortaya çıkıyor. Natürel doku ve renklerin uyumu ve ahengi göz okşuyor.

4. Retro öğeler

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Eğer retro öğeler ilginizi çekiyorsa bu mutfak modeli size hitap edebilir. Dönemsel izler taşıyan yeni mutfak elemanları dekorasyonda fark yaratmanızı kolaylaştıracaktır. Genel olarak nötr renklerin hakim olduğu mutfakta canlı renklere yer verilmiş. Nötr renklerle canlı kırmızı muntazam denge unsuru yakalıyor.

5. Renk ahengi

DuPont™ Corian® DUPONT TÜRKİYE MutfakMutfak Tezgâhları
DUPONT TÜRKİYE

DuPont™ Corian®

DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE

Kahverenginin tonları natürel renkler arasındadır. Beyazla bir araya geldiğinde muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor. Huzur veren bir atmosfer için natürel renkler ve pastel renklere yönelebilirsiniz. Daha parlak ve canlı renkler ilginizi çekiyorsa, cesur renklere yer vermenizi sağlayacak sade zemin dokuları ve renklerini tercih edebilirsiniz. 

6. Dokular ve desenler

H.B. Mutfak Tasarımımız, Point Dizayn Point Dizayn Modern Mutfak
Point Dizayn

H.B. Mutfak Tasarımımız

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

Farklı doku ve desenleri bir araya getirebilir, bunun için uyumlu bir renk paletinden faydalanabilirsiniz. Duvar kaplamalarında kullanılan natürel öğelerle duvar kağıtlarını kullanabilir, üç boyutlu modellerini değerlendirebilirsiniz. Kırmızı tuğla duvar dekoru ile ahşap zemin şıklık katan natürel öğeler arasında.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Elegan bir mutfak

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Klasik stil cazibesinden vazgeçmeyenlere şık bir mutfak daha. Kontrast yaratan mutfak tezgahı ile dolaplar canlılık katıyor. Perde modellerinden altın işlemeli öğelere, siyah mermer mutfak tezgahından şık avize modeline kadar her detay özenle seçiliyor ve bir bütün olarak ahenk sağlıyor. Şıklıktan ödün vermeyenlere klasik çizgilerle elegan bir mutfak.

8. Şık ışıklandırma unsurları

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Mutfak
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Mutfak dekorasyonunda renkler, dokular, desenler ve hatta işlemeler kadar atmosferi etkileyecek bir başka unsur; ışıklandırma. Bölgesel ışıklandırma unsurlarını ihtiyaca göre çalışma alanlarında ve estetik unsurlar yakalamak için dizayn ettirebilirsiniz. Mutfağınızda daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için ışıklandırmaya ayrıca özen göstermelisiniz.

9. Sıcak atmosfer

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Mutfağınızda tamamen sıcak bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, natürel öğelere yer verebilir, ahşabın sıcaklığından faydalanabiirsiniz. Modern stil çözümlerle dizayn edilen mutfakta depolama sistemlerinin önemi oldukça fazladır. Ahşap materyal olarak  döşeme zemininde, yemek masası ve mutfak dolaplarının tasarımında bu sıcak atmosferi yakalamanızı ve ahenk oluşturmanızı sağlayacaktır.

10. Saray mutfağı gibi

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Mutfak
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MUTFAK

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Adeta bir kraliyet mutfağı gibi görkemli ve şık. Çok fazla renk karmaşası yaratmadan klasik çizgilerle elegan ve şık bir mutfak tasarlanmış. Ahşap mutfak dolaplarındaki oyma detaylarını şık avize işlemeleri muntazam bir uyumla tamamlamış. Saray mutfağı örneklerinden ilham almak isteyenlerin ilgisini cezbedecek muntazam tasarlanmış bir mutfak.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfağından sıkılanların aklını başından alacak 10 mutfak fotoğrafı’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Rustik bir ev isteyenlere ilham verecek 37 şahane fotoğraf
Bu mutfakları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler