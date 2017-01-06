Türkiye'den aklınızı alacak 10 mutfak fotoğrafı

Adeta bir kraliyet mutfağı gibi görkemli ve şık. Çok fazla renk karmaşası yaratmadan klasik çizgilerle elegan ve şık bir mutfak tasarlanmış. Ahşap mutfak dolaplarındaki oyma detaylarını şık avize işlemeleri muntazam bir uyumla tamamlamış. Saray mutfağı örneklerinden ilham almak isteyenlerin ilgisini cezbedecek muntazam tasarlanmış bir mutfak.

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