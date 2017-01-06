Türkiye'den aklınızı alacak 10 mutfak fotoğrafı

Mutfaklar, görsel açıdan ve işlevsel yönüyle konfor sağlayacak şekilde dizayn edildiğinde yaşamınızı kolaylaştırır. Bazen mutfak dekorasyonunda değişiklikler yapmak ister, daha kullanışlı alanlar dizayn etmek isteriz. İşlevsel açıdan kullanımı rahat ve zaman kazandıran tasarım fikirleri, mutfaklarda oldukça ilgi görüyor. Mutfağınızı daha da güzelleştirmek ve göze hitap eden bir sonuç elde etmek istiyorsanız, Türkiye'den sizler için seçtiğimiz şahane mutfak modellerini inceleyebilirsiniz.
Nötr renklerle beyazın uyumuyla şık ve modern bir mutfak tasarlanmış. Soğuk renklerle denge unsurunu yakalamak için sıcak renklere ya da dokulara yer verebilirsiniz. Burada ahşabın natürel dokusu ve rengi mutfağa sıcak bir atmosfer katıyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Duvar kağıdı bir mutfağın tüm atmosferini tamamen değiştirebilir. Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan rüya gibi mutfakta döşeme ve tavan zemini ile diğer mutfak elemanları duvar kağıdı kaplaması ile kontrast oluşturuyor. Donanımlı ve özenle tasarlanmış bu mutfakta klasik çizgilerle modern çözümler bir araya geliyor. Birçok kişinin hayallerini süsleyebilecek şahane bir mutfak.
Modern çözümlerle klasik çizgileri bir araya getiren mutfak dolaplarına bir örnek daha. Ahşabın açık tonları ile mutfak tezgahı ve duvar kaplaması döşenmiş. Beyazla ahşabın muhteşem uyumu ile şık ve göze hitap eden bir mutfak ortaya çıkıyor. Natürel doku ve renklerin uyumu ve ahengi göz okşuyor.
Eğer retro öğeler ilginizi çekiyorsa bu mutfak modeli size hitap edebilir. Dönemsel izler taşıyan yeni mutfak elemanları dekorasyonda fark yaratmanızı kolaylaştıracaktır. Genel olarak nötr renklerin hakim olduğu mutfakta canlı renklere yer verilmiş. Nötr renklerle canlı kırmızı muntazam denge unsuru yakalıyor.
Kahverenginin tonları natürel renkler arasındadır. Beyazla bir araya geldiğinde muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor. Huzur veren bir atmosfer için natürel renkler ve pastel renklere yönelebilirsiniz. Daha parlak ve canlı renkler ilginizi çekiyorsa, cesur renklere yer vermenizi sağlayacak sade zemin dokuları ve renklerini tercih edebilirsiniz.
Farklı doku ve desenleri bir araya getirebilir, bunun için uyumlu bir renk paletinden faydalanabilirsiniz. Duvar kaplamalarında kullanılan natürel öğelerle duvar kağıtlarını kullanabilir, üç boyutlu modellerini değerlendirebilirsiniz. Kırmızı tuğla duvar dekoru ile ahşap zemin şıklık katan natürel öğeler arasında.
Klasik stil cazibesinden vazgeçmeyenlere şık bir mutfak daha. Kontrast yaratan mutfak tezgahı ile dolaplar canlılık katıyor. Perde modellerinden altın işlemeli öğelere, siyah mermer mutfak tezgahından şık avize modeline kadar her detay özenle seçiliyor ve bir bütün olarak ahenk sağlıyor. Şıklıktan ödün vermeyenlere klasik çizgilerle elegan bir mutfak.
Mutfak dekorasyonunda renkler, dokular, desenler ve hatta işlemeler kadar atmosferi etkileyecek bir başka unsur; ışıklandırma. Bölgesel ışıklandırma unsurlarını ihtiyaca göre çalışma alanlarında ve estetik unsurlar yakalamak için dizayn ettirebilirsiniz. Mutfağınızda daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için ışıklandırmaya ayrıca özen göstermelisiniz.
Mutfağınızda tamamen sıcak bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, natürel öğelere yer verebilir, ahşabın sıcaklığından faydalanabiirsiniz. Modern stil çözümlerle dizayn edilen mutfakta depolama sistemlerinin önemi oldukça fazladır. Ahşap materyal olarak döşeme zemininde, yemek masası ve mutfak dolaplarının tasarımında bu sıcak atmosferi yakalamanızı ve ahenk oluşturmanızı sağlayacaktır.
Adeta bir kraliyet mutfağı gibi görkemli ve şık. Çok fazla renk karmaşası yaratmadan klasik çizgilerle elegan ve şık bir mutfak tasarlanmış. Ahşap mutfak dolaplarındaki oyma detaylarını şık avize işlemeleri muntazam bir uyumla tamamlamış. Saray mutfağı örneklerinden ilham almak isteyenlerin ilgisini cezbedecek muntazam tasarlanmış bir mutfak.
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