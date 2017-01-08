Homify Top 5: Haftanın en sevilen projeleri

Homify ekibi olarak sizlere her gün onlarca yeni fikir yazısı sunuyoruz. Uzmanlar tarafından yapılmış birbirinden güzel tasarımların yanı sıra, ev dekorasyonu, yenileme, tadilat, bakım, mobilya seçimi, inşaat ve benzeri birçok konuda ihtiyaç duyacağınız önerileri de yazılarımızda bulmanız mümkün. Ev tanıtımı, yenileme projeleri, dekorasyon fikirleri ve “kendin yap” projeleri gibi farklı konseptlerde hazırlanmış yazılar, eviniz ve bahçenizle ilgili her konuda size yol gösterebilir. Elbette bu yazıların konularını belirlerken sizden gelen geri bildirimleri de göz önünde bulunduruyoruz. Bu nedenle, faydalı bulduğunuz bilgiler, beğendiğiniz tasarımlar, öneri almak istediğiniz konular ve eleştirileriniz için yorum kısmına fikir belirtmekten çekinmeyin.

Bu yazımızda ise sizlere haftanın en çok okunan ve beğenilen 5 fikir yazısını sunacağız. Sizden gelen geri bildirimlere göre seçtiğimiz bu top 5 listesine göz atmadan geçmeyin.