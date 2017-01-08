Homify Top 5: Haftanın en sevilen projeleri

Homify ekibi olarak sizlere her gün onlarca yeni fikir yazısı sunuyoruz. Uzmanlar tarafından yapılmış birbirinden güzel tasarımların yanı sıra, ev dekorasyonu, yenileme, tadilat, bakım, mobilya seçimi, inşaat ve benzeri birçok konuda ihtiyaç duyacağınız önerileri de yazılarımızda bulmanız mümkün. Ev tanıtımı, yenileme projeleri, dekorasyon fikirleri ve “kendin yap” projeleri gibi farklı konseptlerde hazırlanmış yazılar, eviniz ve bahçenizle ilgili her konuda size yol gösterebilir. Elbette bu yazıların konularını belirlerken sizden gelen geri bildirimleri de göz önünde bulunduruyoruz. Bu nedenle, faydalı bulduğunuz bilgiler, beğendiğiniz tasarımlar, öneri almak istediğiniz konular ve eleştirileriniz için yorum kısmına fikir belirtmekten çekinmeyin.
Bu yazımızda ise sizlere haftanın en çok okunan ve beğenilen 5 fikir yazısını sunacağız. Sizden gelen geri bildirimlere göre seçtiğimiz bu top 5 listesine göz atmadan geçmeyin.
Ekolojik çatılar, yeni nesil sürdürülebilir evlerin en önemli özelliklerinden biri. Saz, bitki kökü ve toprak gibi materyallerin yüksek basınçta sıkıştırılması ile oluşturulan bu çatılar bir çeşit geri dönüşüm ürünü olma özelliği de taşıyor. Üstelik güçlü bir izolasyon ve nem tutma özelliğine sahipler. İskandinav evlerinde, Hollanda mimarisinde ve kırsal stil evlerde kullanılan bu çatılar görüntüleri ile de masalsı bir hava taşıyor. İçi modern dışı rüya gibi olan bu evi daha yakından tanımak isterseniz detayları
Sonsuza kadar aşık olacağınız bir ev başlıklı fikir yazımızda bulabilirsiniz. Haftanın en çok sevilen projelerinden biri olan bu evin içine de bayılacaksınız. Eğer siz de böyle bir eve sahip olmak isterseniz maliyet ve yapı bilgileri için homify mimarlarına danışabilirsiniz.
Ev dekorasyonu yaparken en kaliteli ve şık ürünleri de seçseniz doğru bir kombinasyon oluşturamazsanız iyi bir sonuç alamazsınız. Renk dengesinden stil bütünlüğüne, aydınlatma özelliklerinden aksesuar seçimine kadar her detayı, evin mimari özelliklerine göre, özenle planlamak gerekir. Böylesine incelik gerektiren bir işe başlarken uzman fikirlerinden faydalanmak büyük kolaylık sağlayacaktır.
Türkiye'de bulunan tarz sahibi bir evden 20 maddede dekorasyon dersi başlıklı yazıda tanıtılan ev, ülkemizde bulunan özel tasarım aile evlerine güzel bir örnek. Bu evin her odasında sizin dekorasyonunuz için ilham kaynağı olacak fikirler bulabilirsiniz. O halde, bu aile evinden 20 kullanışlı öneri çıkaran bu yazıya mutlaka göz atın.
Kendin Yapprojeleri
Kendin yap projeleri homify yazıları arasında en ilgi çeken konseptlerden biri oluyor. Her evde bulunabilen veya pratik ve ekonomik şekilde temin edilebilen eşyaları, doğru formüllerle, fonksiyonel mobilyalara dönüştürmenizi sağlayan bu projeler, size tasarruf sağlarken el becerisi de kazandıracak. Üstelik kendi yaptığınız eşyaları kullanmanın keyfi de bir başkadır öyle değil mi? Eğer siz de evinizdeki kullanılmayan eşyaları basit yöntemlerle değerlendirmeyi seviyorsanız bu yazımızda tanıtılan projelere bakmalısınız. Bu projeler, balkon ve teras dekorasyonunuzu güzelleştirecek ve size yeni bitkilendirme çözümleri sunacak.
Homify Türkiye'de en çok sevilen yazılardan biri de bu modern evin tanıtımı oluyor. Ülkemizde yaygın konut tipi apartman daireleri olduğundan villa tipi müstakil evlere büyük bir ilgi olduğu açık. Eğer siz de bahçeli, çatılı, müstakil bir evde yaşamayı tercih ediyorsanız bu evle tanışmalısınız. Polonya'da bulunan bu ev hem yapı şekli hem de dekorasyonu ile benzerlerinden bir adım öne çıkıyor üstelik fiyatları da asla fahiş aralıklarda değil. Evin detaylı projelerini, iç mekan fotoğraflarını ve fiyatını bu yazımızda bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz firma sayfasından proje mimarlarına ulaşmanız da mümkün.
Bir evi çekici kılan özelliklerin başında şüphesiz ferahlık ve iç açıcı bir görüntü gelir. Peki bu fotoğraftaki eski ve karanlık mutfağın başarılı bir yenileme projesi ile çiçek gibi bir görüntüye kavuştuğunu söylesek?
Dönüşüm projeleri homify'ın en sevilen konseptlerinden biri oluyor.
Öncesi ve sonrası ile bir apartman dairesi başlıklı yazıda tanıtılan proje ise bu hafta oldukça ilgi gördü. Filmlerdeki gibi bir stile kavuşan bu dairenin geçirdiği değişimi görünce siz de çok şaşıracaksınız. Ferahlığı ve taptaze havası ile dikkat çeken yeni evi görmek için proje başlığına tıklayın.