Önce & Sonra: 1920'li yıllardan bir evin renovasyonu

Önce & Sonra serisinde tanıttığımız projeler her daim heyecan verici olsa da, özellikle kendi evinizde de yapabileceğiniz değişiklikler söz konusu olduğu zaman daha da çok ilgi çekiyorlar. Bu bakımdan, serinin bu yazısında, 1924 yılında inşa edilmiş olan bir aile evinin renovasyon sürecini ayrıntılarıyla ele alacağız. Bu kadar eski bir ev olmasına rağmen ilk bakışta çok da metruk bir halde bulunmayan bina, işin ustasının elinde hem modern bir yaşam alanına dönüşüyor, hem de o kendine özgü retro çekiciliğini muhafaza etmeyi başarıyor.

Evsahiplerinin daha iyi bir izolasyon ve çatıkatının elden geçirilmesi yönündeki isteklerine bağlı olarak şekilllenen renovasyon sürecinde, evin içine de ciddi bir bakım yapılarak modern bir görünüm kazandırılmış. İşte Alman mimarlık bürosu 28 Grad Architektur GmbH'nın özenli çalışmasıyla adeta kimlik değiştiren o ev.