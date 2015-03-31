Önce & Sonra: 1920'li yıllardan bir evin renovasyonu

Önce & Sonra serisinde tanıttığımız projeler her daim heyecan verici olsa da, özellikle kendi evinizde de yapabileceğiniz değişiklikler söz konusu olduğu zaman daha da çok ilgi çekiyorlar. Bu bakımdan, serinin bu yazısında, 1924 yılında inşa edilmiş olan bir aile evinin renovasyon sürecini ayrıntılarıyla ele alacağız. Bu kadar eski bir ev olmasına rağmen ilk bakışta çok da metruk bir halde bulunmayan bina, işin ustasının elinde hem modern bir yaşam alanına dönüşüyor, hem de o kendine özgü retro çekiciliğini muhafaza etmeyi başarıyor.
Evsahiplerinin daha iyi bir izolasyon ve çatıkatının elden geçirilmesi yönündeki isteklerine bağlı olarak şekilllenen renovasyon sürecinde, evin içine de ciddi bir bakım yapılarak modern bir görünüm kazandırılmış. İşte Alman mimarlık bürosu 28 Grad Architektur GmbH'nın özenli çalışmasıyla adeta kimlik değiştiren o ev.
Türkiye'de olsa tarihi eser kapsamında koruma altına alınır ama Almanya gibi ülkelerde bunun gibi 90-100 yıllık evler ufak-tefek onarımlarla hâlen konut olarak kullanılıyor. 1924 yılında inşa edilen bu mustakil ev de, geleneksel kırmızı tuğlalı dış cephesiyle, klasik Kuzey Alman mimarisinin tipik bir temsilcisi olarak hâlâ ayakta. Renoavsyondan önce çok kötü durumda olmayan evi yenileme ihtiyacı ise çatıkatını tamamen temizleyip elden geçirme isteğinden doğmuş. İşe girişmişlen alt kat pencereleri de değiştirilmiş ve evin bodrumuna izolasyon yapılmış. Ayrıca evin mutfağının ve bahçesinin de elden geçirildiğini ilave edelim. 1924 tarihli evin büyüleyici renovasyon sürecinin ne kadar özene gerçekleştirildiğini aşağıdaki resimlere bakınca göreceksiniz.
Evin iç mekânındaki değişikliklere de göz atacağız ama iyi bir temizlik ve bakımın ardından bir evin dış görünüşünün nasıl fark edebileceğinin kanıtı gibi duran bu resimlerle başlayalım. Özenli bir temizlik ve boya çalışmasının ardından 91 yıllık bina adeta dün yapılmışçısına taze ve yeni görünüyor. Ayrıca dış cephede çok az değişiiklik yapılarak evin kendine has çekiciliğinin aynen korunduğuna da dikkat çekmek gerekiyor.
Yukarıda söylediğimiz gibi bu renovasyonun temel nedenlerinden biri evsahiplerinin özellikle çatıkatının tekrar yaşanabilir bir yer haline getirmek yönündeki istekleri olmuş. Gerçekten de onarımdan önceki haline baktığımızda söz konusu çatıkatının pek de umut vaât etmediğini görmek mümkün.
İki fotoğrafın aynı çatıkatını gösterdiğine inanmak güç değil mi? Geometrik hatları ve yoğun beyaz kullanımıyla son derece modern bir görünüme kavuşan banyonun, ekstra bir pencerenin açılması sayesinde doğal ışık yönünden de eksiği kalmamış. Küvetin yanısıra şeffaf bir paravanla ayrılan duş bölümü, modern çizgilere sahip mobilyaları ve yenilenen zeminiyle hem lüks görünen, hem de insanın içini açan bir banyo var karşımızda.
Renovasyon öncesi evin üst katında yatak odası ve banyo bulunuyordu, ancak zaman içinde binanın eskimesi yüzünden bu mekânların da çok iç açıcı olmadıkları açıkça ortada. Ama neyse ki, bir sonraki resimde göreceğiniz gibi işinin ehli uzmanlar var.
Odada yapılan büyük değişikliklere yeni açılan pencere sayesinde mekânı dolduran o büyüleyici doğal ışıkla başlamak lazım. Ayrıca genel olarak açık renklerin seçilmesi de bu pırıltı ve ferahlık hissini güçlendiren bir etken olmuş. Karşımızda önceki yıkık-dökük haliyle hiç ilgisi olmayan, hem son derece modern görünümlü, hem de ferah ve davetkâr bir yatak odası var.
Renovasyon esnasında ciddi bir yenilemeye tabi tutulan mekânlardan biri de mutfak olmuş. Evin alt katında bulunan mutfak ve yemek odasında yine açık renkler tercih edilirken, ahşap zemin ve masayla ortama belli bir sıcaklık da kazandırılmış. Mutfak ve yemek bölümünün genelinde açık renk ahşap, keskin hatlar ve vurgu olarak kullanılan taze renklerin (bu örnekte yeşil) damga vurduğu İskandinav tarzı bir yaklaşım görmek mümkün.
Renovasyonu gerçekleştiren ekibin eve vurduğu damganın en güzel göstergelerinden biri de zarafeti ve rahatlığıyla dikkat çeken bu köşe. Burada hem evin kullanım açısından çok da uygun görünmeyen bir kısmı mekâna dahil edilmiş, hem de son derece şık bir berjer koltukla şık bir görünüm sağlanmış.
Evin önceki haline bakınca en iç karartıcı görüntülerden biri uzun bir süredir bakılmadığı belli olan bahçenin hali.
Renovasyon sonrasında ise bahçe böylesine temiz ve iç açıcı bir mekâna dönüştürülmüş durumda. Dış mekâna ilave edilen terasın yanısıra, bahçe yine keskin geometrik hatların damga vurduğu bşr peyzaj anlayışıyla tamame yeniden düzenlenmiş ve çok daha iç açıcı ve modern bir görünüme kavuşturulmuş durumda.