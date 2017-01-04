En kullanışlı mutfak stilleri ve çalışma üçgeni metodu

Mutfaklarda kahvaltı ya da yemek yemek için masa, sandalye, ya da masa yerine tezgahın uzantısı bir bar ve bar tabureleri kullanılabilir. Masa boyutları kaç kişinin kullanacağına, formuna göre değişmekle beraber genel olarak; 2 kişilik 60x80 cm, 4 kişilik 80x120 cm, 6 kişilik 80x180 cm, 8 kişilik 80-90x240 cm olmaktadır.

Mutfaklarla ilgili, ’İç açıcı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 7 fikir’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavisye ederiz.