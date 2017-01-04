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En kullanışlı mutfak stilleri ve çalışma üçgeni metodu

Özlem K. Özlem K.
Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle, Eco German Kitchens Eco German Kitchens Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
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Mutfak tasarımı yaparken dikkatli ve biliçli olmak gerekmektedir. Bir çalışma mekanı olan mutfak için, evin diğer odalarına göre daha fazla fonksiyona sahip bir mekan diyebiliriz. Mutfaklar, öncelikle yemeklerin ön hazırlığının yapılmasına, pişirme sürecine, temizleme sürecine ev sahipliği yaparlar; bunların yanı sıra ciddi anlamda bir depolama mekanı olarak işlev görürler ve tüm bunlara ek olarak yemek odası, toplanma mekanı olarak da kullanılırlar. Tüm bu fonksiyonlara hizmet etmesi ve aynı zamanda güzel de görünmesi için, mutfak planlamasının profesyoneller tarafından yapılması doğrudur. Kendi kişisel isteklerinizi ve/veya sıra dışı taleplerinizi de değerlendirebilen mutfak planlayıcıları, kendi deneyimlerini de işin içine katarak sizler için kusursuz bir mutfak planlayabilir. Bugünkü sayfamızda fikir vermesi açısından ideal mutfak tasarımınım nasıl olması gerektiğini ve çalışma üçgeni olarak adlandırılan yapıyı inceleyeceğiz.

Kullanıcı gereksinimlerini belirleyen faktörler: Eylem

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kullanıcı gereksinmelerini belirleyen faktörlerden ilki eyleme ilişkin faktörlerdir: Mutfaklarda yer alan eylemler, eylem sırası, çalışma bölgeleri. Yani buzdolabı, erzak dolapları, tezgahlar, lavabo ve pişirme üniteleri arasındaki eylem ilişkisi.

Kullanıcı gereksinimlerini belirleyen faktörler: Ekipman

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Mutfak
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Kullanıcı gereksinmelerini belirleyen faktörlerden ikincisi ise ekipmana ilişkin faktörlerdir: Ekipman boyutları, çeşitleri, ekipman düzeni, enerji kullanımı, ekipman – insan ilişkileri. Bu faktör, eylem sırasına ek olarak enerji kullanımı açısından da son derece önemlidir. Örneğim soğutucular ile ısıtıcıların yan yana konulmaması, soğutucuların güneş almaması gibi…

Kullanıcı gereksinimlerini belirleyen faktörler: Kullanıcının özellikleri

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Kullanıcı gereksinmelerini belirleyen faktörlerden ikincisi ise kişilere ilişkin faktörler: Bunları; kullanıcının duyusal boyutları, kullanıcının algısal ve zihinsel boyutları, kullanıcının antropometrik boyutları olarak özetleyebiliriz. Tasarlanan mutfağın donanım elemanı ve araçların ölçü ve biçimleri, onu kullanacak insanın vücut ölçülerinden yola çıkarak belirlenir. Burada amaç bu mekanı, araçları ya da donatım elemanlarını kullanan insanların herhangi bir rahatsızlık ve yorgunluk hissetmemesini sağlamaktır.

Eylem sırası ve çalışma üçgeni

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Mutfakta çalışma üçgeninin üç kolu buzdolabı, lavabo ve ocağı birleştirir. Depolama ihtiyaçları da çalışma merkezleri ile birlikte düşünülür. İyi düzenlenmiş bir çalışma üçgeni yemek hazırlama eylemi sırasında kat edilen yolu epey kısaltır. Bu da adımdan dolayısıyla insan enerjisinden tasarruf sağlar.

Kullanıcı ve tezgahlar

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Mutfakta üç ana tezgah vardır: Ocak ile lavabo arasındaki tezgah (hazırlama eylemi için), pişirme biriminin diğer tarafındaki tezgah (daha çok servise hazırlık ve servis amaçlı) ve lavabonun diğer yanındaki tezgah. Çalışma yüzeyi planlanırken optimum iş yüksekliğinin sağlanması önemli bir faktördür. İş yüksekliği vücudun duruş biçimi ve yorgunluk üzerinde etkilidir. Çalışma yüksekliğinin yanlış saptanması özellikle ense, omuz ve sırt kaslarına aşırı yüklenilmesine ve bu kasların yorulmasına neden olur. Yani kullanıcıya ilişkin faktörler burada devreye girer ve kullanıcının antropolojik özellikleri bu faktörlerin belirlenmesini sağlar.

Yemek masası, mutfak barı

Алиса в стране чудес, Angelika Moroz interior design Angelika Moroz interior design Klasik Mutfak
Angelika Moroz interior design

Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design
Angelika Moroz interior design

Mutfaklarda kahvaltı ya da yemek yemek için masa, sandalye, ya da masa yerine tezgahın uzantısı bir bar ve bar tabureleri kullanılabilir. Masa boyutları kaç kişinin kullanacağına, formuna göre değişmekle beraber genel olarak; 2 kişilik 60x80 cm, 4 kişilik 80x120 cm, 6 kişilik 80x180 cm, 8 kişilik 80-90x240 cm olmaktadır.

Mutfaklarla ilgili, ’İç açıcı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 7 fikir’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavisye ederiz.

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