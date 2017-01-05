Göz alıcı taş nüanslara sahip şık ve ferah daire

Bu açıdan baktığımızda konutun iki tarafı boyunca uzanan bahçeyi ve arka cephedeki terası görüyoruz. Küçük olmakla birlikte mekanın havasını komple değiştiren, canlılık ve hayat getiren bu bahçe beton yığınlarının içinde karılıp kaldığımız bir şehir hayatına kıyasla adeta bir cennet.

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