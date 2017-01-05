Göz alıcı taş nüanslara sahip şık ve ferah daire

Bugünkü homify 360°sayfamızın konuğu modern bir yapı kompleskinde yer alan dubleks bir daire. Buenos Aires'de konumlanan ve mimar Silvana Valerio tarafından tasarlanan, yatak bir partman diyebileceğimiz dubleks kompleksin bir dairesini gezeceğiz bugün. Modern bir mimariye sahip olan ancak yer yer kullanılan doğal taş yüzeylerle sıcak bir rustik atmosfer de kazandırılan bu yapıdaki daire sade ve modern bir dekorasyona sahip. Gelin bu daireyi ve yapının detaylarını daha yakından inceleyelim.
Yapı son derece modern hatlara sahip, diktörtgen prizmalardan oluşmuş gibi görnüyor. Yan yana birçok konuttan oluşan yapı adeta bir yatay apartman gibi. Farklı ise her dairenin dubleks olması ve ve ufak da bir bahçesinin olması. Bu modern, betornarme yapı yer yer kayrak taşı döşenerek sıradanlıktan uzaklaştırılmış.
Yapı aslında komple betonarme. Ancak hem dış cephelerde hem de iç cephelerde bazı duvarlar kayrak taşı ile kaplanarak mekanlara doğal, rustik bir hava verilmiş. Taş yüzeyler yalnızca ufak duvarlarda kullanılarak mekanın abartılı olması ya da boğucu olması da engellenmiş.
İç mekanlarda ana renk beyaz. Hem duvarlar ve tavan hem de zeminde komple beyaz kullanılmış. Kapı doğramaları ise doğal bir cilaya sahip ahşap. Doğal taş kaplama yüzeyleri ise şömine çevresinde ve televizyonun olduğu duvarda görüyoruz. Mekandaki sadelik ve renklerin doğallığı bu alanı son derece davetkar hale getirmiş. Böyle bir mekan belki bire bir sizin zevkiniz olmayabilir ancak insanın kolaylıkla adapte olabileceği, içinde severek yaşayabileceği sıcak bir hava barındırıyor.
Evin dekorasyonunda toprak rengi tonları, doğal tonlar tercih edilmiş ve dokularda da aynı yol izlenmiş. Basit ve konforlu oturma takımları, halısız zeminler, canlı renklerdeki çeşitli aksesuarlar ile son derece ferah ve aydınlık bir ortam oluşmuş. Bej rengi, konforlu bir köşe koltuk takımının yanında doğal bir malzeme olan hasırdan bir oturma grubu daha konmuş.
Konutun kapı doğramalarıyla aynı tondaki ahşap yemek masası ve sandalyeler de mekanın modernize edilmiş rustik atmosferine uyumlu. Mutfak ve yemek odasının baktığı bu cephede geniş, boydan boya pencereler yer alıyor ve bu pencereler konutun ufak bahçesine bakıyor. Mutfaktaki yemek masasının dışında, yeşil duvarın önünde de evin esas yemek odası yer alıyor.
Ebeveyn yatak odasında bizi bir sürpriz bekliyor. Evin yaşam alanlarına hakim olan doğal renk yonları yerine bu mekanda pespembe bir duvar görüyoruz. Ahşap zemin parkesi döşenmiş, beyaz yoğunluklu bu mekana göz alıcı pembe çok yakışmış.
Bu açıdan baktığımızda konutun iki tarafı boyunca uzanan bahçeyi ve arka cephedeki terası görüyoruz. Küçük olmakla birlikte mekanın havasını komple değiştiren, canlılık ve hayat getiren bu bahçe beton yığınlarının içinde karılıp kaldığımız bir şehir hayatına kıyasla adeta bir cennet.
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