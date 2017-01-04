Her türlü dağınıklığa çözüm olabilecek 30 fikir

Evinize uyguladığınız dekorasyon ne kadar şık ve modern olursa olsun, yeterli sayıda depolama çözümü içermiyorsa kullanım sırasında dağınıklık ve kalabalık gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle küçük evlerde açılır kapanır mobilyalara, saklı depolama alanlarına çok iş düşer. Eğer dekorasyonu tamamladıktan sonra depolama ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bu yazıda sunacağımız çözümlere göz atmadan başlamayın. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı odalar için dağınıklığa çözüm olabilecek 30 yaratıcı fikir sunacağız. Birbirinden güzel tasarımlarda kullanılan bu çözümlerden siz de ilham alabilirsiniz.

Ayrıca yatak odası ve giyinme odası için depolama ve gardırop çözümleri bulmak isterseniz Daha düzenli bir depolama ve daha şık gardıroplar için 15 örnek başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.