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Her türlü dağınıklığa çözüm olabilecek 30 fikir

Homify Homify
Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura Oturma OdasıDepo
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Evinize uyguladığınız dekorasyon ne kadar şık ve modern olursa olsun, yeterli sayıda depolama çözümü içermiyorsa kullanım sırasında dağınıklık ve kalabalık gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle küçük evlerde açılır kapanır mobilyalara, saklı depolama alanlarına çok iş düşer. Eğer dekorasyonu tamamladıktan sonra depolama ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bu yazıda sunacağımız çözümlere göz atmadan başlamayın. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı odalar için dağınıklığa çözüm olabilecek 30 yaratıcı fikir sunacağız. Birbirinden güzel tasarımlarda kullanılan bu çözümlerden siz de ilham alabilirsiniz. 

Ayrıca yatak odası ve giyinme odası için depolama ve gardırop çözümleri bulmak isterseniz Daha düzenli bir depolama ve daha şık gardıroplar için 15 örnek başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.

1. Bazalar

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

Sandıklı karyola veya bazalar yatak odası dekorasyonlarının kurtarıcı oluyor. Odanın bütün kalabalığını görünmez edebilirler.

2. Merdiven altı depolama alanları

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Ayakkabılık, raf, dolap, çekmece veya askılık olarak değerlendirilen merdiven altları evinize değer katabilir. 

3. Dekoratif kirli çamaşır sepetleri

Inspiration, Korbo Korbo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Her odaya bunlardan bir set konsa mutlaka içine atılacak bir şeyler çıkar öyle değil mi? Yalnızca kirli çamaşır sepeti olarak değil farklı birçok amaçla da kullanabilirsiniz.

4. Şık kutular

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Modern Yatak Odası
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Hediye kutusu olarak dekorasyon dünyasına giren saklama kutuları artık daha çok depolama amacıyla kullanılıyor. Siz de bunlardan birkaç tane edinip odanın bir köşesine yerleştirebilirsiniz.

5. Açılır kapanır yatak

Cama oculta em escritório, GenesisDecor GenesisDecor Ofis Alanları & Mağazalar
GenesisDecor

GenesisDecor
GenesisDecor
GenesisDecor

Duvar veya dolap içerisine yerleşik bulunan bu saklı yataklar dar evler için ideal. Özellikle misafir yatağı olarak kullanabileceğiniz bu modelleri mutlaka değerlendirin.

6. Çekmeceli yatak

Chambres d'enfants, STEPHANIE MESSAGER STEPHANIE MESSAGER Eklektik Çocuk Odası
STEPHANIE MESSAGER

STEPHANIE MESSAGER
STEPHANIE MESSAGER
STEPHANIE MESSAGER

En az bazalar kadar kullanışlı olan bu çekmeceleri yataklar bölmeli bir depolama sunduğu için çocuk odalarına daha uygun olabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Bölmeli çekmeceler

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG MutfakDolap & Raflar
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

Depolama ürünlerinin en kullanışlı olanları genelde çok bölmeli olanlardır. Özellikle mutfaklarda bu bölmeli çekmeceler çok işinize yarayacak.

8. Çekmeceleri daha fonksiyonel hale getiren harici ayırıcılar

Foto-Shooting "Bruschetta", stratmann Individuelle Besteckeinsätze stratmann Individuelle Besteckeinsätze MutfakDepo & Kiler
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

Bu ayıraçlar sayesinde istediğiniz çekmece ve dolabı istediğiniz her ürün için özel depolama alanı haline getirebilirsiniz. 

9. Kiler dolaplar

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonlarında en çok aranan ögelerden biri de kiler dolaplardır. Çok bölmeli ve son derece geniş bu dolaplar her mutfağa yakışır. 

10. Kullanışlı baharat rafları

Clerkenwell WC1: Minimal Professional Home, Increation Increation Klasik Mutfak
Increation

Clerkenwell WC1: Minimal Professional Home

Increation
Increation
Increation

Mutfakta yemek yaparken baharat gibi malzemelerin hemen elimizin altında olmasını isteriz. Bu nedenle kalabalık ve büyük dolaplar yerine kolay ulaşılabilecek rafları tercih edebilirsiniz.  

11. Dikey şarap mahzeni

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Şarap mahzeni olarak ayırabileceğiniz bir alanınız yoksa bu dikey mahzenlerden edinebilirsiniz. Şarap muhafaza etmek için son derece şık ve kullanışlı bir yöntem. 

12. Mutfak gereçleri için tezgah askılıkları

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Tezgah sırtına kolayca monte edilebilecek bir askılık ile yemek yaparken ihtiyaç duyacağınız bütün gereçleri depolayabilirsiniz, hem de oldukça şık bir şekilde.

13. Saklı çöp kutusu

Pull out waste bins Urban Myth MutfakDepo & Kiler
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Çekmece ya da dolap gibi bir alana monte edilmiş bir çöp kutusu hem görsel olarak hem de kullanım olarak çok daha parlak bir fikir olabilir.

14. Banyo dolabında sepetler

Surrey KT1: Country Family Home, Increation Increation Klasik Evler
Increation

Surrey KT1: Country Family Home

Increation
Increation
Increation

Şık hasır sepetler ile güzelleştiremeyeceğiniz bir dolap yoktur. Özellikle banyo lavabosunun alt boşluklarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

15. Raf olarak değerlendirilen duvar nişleri

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Yatak Odası
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Duvarlarınızda buna benzer nişler bulunuyorsa birkaç ahşap levha ile alanı kolayca raf haline getirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyip bütün kitap ve aksesuarlarınızı yerleştirebilirsiniz. 

16. Salon takımları için raf ve dolaplar

Monte da Ervilha | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Modern Oturma Odası Yeşil
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

Bu örnekteki gibi koltuk arkasına yerleştirilen konsollar hem oldukça şık ve modern bir görüntü oluşturuyor hem de birçok kitap ve aksesuarınızı muhafaza edebilir.

17. Basamak altı depolama

интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Son derece yaratıcı bir fikir! Bu evin girişinde bulunan basamakların iç kısımları ayakkabılık olarak planlanmış. Kesinlikle örnek almak isteyeceğiniz bir fikir. Bir marangoza danışarak yaptırmayı düşünebilirsiniz.

18. Rafları daha kullanışlı hale getiren renkli kutular

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Yalnızca çocuk odaları için değil evin her odası için uygulayabileceğiniz bir fikir. Böylece geniş raflarınızı daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. 

19. Sepetlerle güzelleşen bir başka dekorasyon

RÉNOVATION D'UNE MAISON CÉVENOLE, JOSE MARCOS ARCHITECTEUR JOSE MARCOS ARCHITECTEUR Kırsal Banyo Seramik Mavi
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR

JOSE MARCOS ARCHITECTEUR
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR
JOSE MARCOS ARCHITECTEUR

Banyo tezgahının altını hasır sepetlerle değerlendirme fikrini sevdiyseniz işte size harika bir örnek.

20. Pratik banyo dolapları

MB1 Bathroom cupboard Loft Kolasinski BanyoDepo Masif Ahşap Ahşap rengi
Loft Kolasinski

MB1 Bathroom cupboard

Loft Kolasinski
Loft Kolasinski
Loft Kolasinski

Banyo aynasını aynı zamanda dolap olarak da kullanmak istemez misiniz? Bu çok yönlü eşyalar küçük banyolar için ideal.

21. Çatı eğimini değerlendirin

Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura Oturma OdasıDepo
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

Evinizin çatı katını eğimli tavanı yüzünden boşa harcamayın. Eğime uygun olarak yatırılan basit kitaplık ve raflarla bu alanı muhteşem bir dinlenme köşesi haline getirebilirsiniz. 

22. İç içe geçmiş çözümler

homify Modern Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Oldukça dar bir alanı hem yatak hem de gardırop olarak değerlendirmeniz gerekiyorsa bu modeli daha yakından inceleyebilirsiniz.

23. Eksiksiz bir çamaşır odası

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Evinizi kalabalıktan kurtarmak istiyorsanız ve fazladan bir odanız da varsa aradığınız çözüm çamaşır odası olabilir. Ütü alanı, çamaşır alanı, depolama ve hatta kiler olarak bile kullanabileceğiniz çamaşır odaları evinizin bütün dağınıklığını alabilir.

24. Sürgülü kitaplıklar

Apartamento Lisboa , Espaço Mínimo Espaço Mínimo İskandinav Çalışma Odası
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

Hem kitaplık hem de raf olarak kullanılan bu mobilyalar çalışma odaları ve genç odaları için oldukça uygun.

25. Sandık puflar

Intérieur maison, Sophie Limet Sophie Limet Klasik Çocuk Odası
Sophie Limet

Sophie Limet
Sophie Limet
Sophie Limet

İçi sandık dışı puf olarak kullanılabilen bu mobilyalar birçok kalabalığınızı alabilir. Üstelik desenleri de çok dekoratif.

26. Banyo çekmecelerinde akıllı bölmeler

Raguno, Ardino Badmöbel GmbH Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH

Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH

Tıpkı mutfaklar gibi banyolarda da bölmeli çekmeceler çok işe yarar. Havlularla sabunları anı çekmecede birbirine değmeden muhafaza edebilirsiniz.

27. Takı ve tokalar için saklama kutuları

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura Klasik Yatak Odası
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

Ufak tefek süs eşyalarınızın kaybolmadan ve zarar görmeden saklanabilmesi için böyle özel çekmece ve bölmelere ihtiyacı olabilir. 

28. Giriş holü için sanatsal bir tasarım

homify Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler Siyah
homify

homify
homify
homify

Basit bir raf dolap ve bir iki kutu ile ancak bu kadar güzel bir dekorasyon oluşturulabilirdi.

29. Şöminenin yanına bir sepet odun

Villa Gran Atlantico, Lukas Palik Fotografie Lukas Palik Fotografie Akdeniz Oturma Odası
Lukas Palik Fotografie

Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie

Şöminede yakacağınız odunları her defasında kilerden getirmek zor olabilir. O halde hemen basit bir hasır sepet edinin.

30. Garajlar için muhteşem bir depolama ünitesi

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH Endüstriyel Garaj / Hangar Metal Beyaz
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

Garaj için eksiksiz tasarlanmış bu depolama ünitesinden ilham alarak siz de kendinize benzer üniteler yaptırabilirsiniz.

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