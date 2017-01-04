Her türlü dağınıklığa çözüm olabilecek 30 fikir

Evinize uyguladığınız dekorasyon ne kadar şık ve modern olursa olsun, yeterli sayıda depolama çözümü içermiyorsa kullanım sırasında dağınıklık ve kalabalık gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle küçük evlerde açılır kapanır mobilyalara, saklı depolama alanlarına çok iş düşer. Eğer dekorasyonu tamamladıktan sonra depolama ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bu yazıda sunacağımız çözümlere göz atmadan başlamayın. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı odalar için dağınıklığa çözüm olabilecek 30 yaratıcı fikir sunacağız. Birbirinden güzel tasarımlarda kullanılan bu çözümlerden siz de ilham alabilirsiniz.
Ayrıca yatak odası ve giyinme odası için depolama ve gardırop çözümleri bulmak isterseniz
Daha düzenli bir depolama ve daha şık gardıroplar için 15 örnek başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Sandıklı karyola veya bazalar yatak odası dekorasyonlarının kurtarıcı oluyor. Odanın bütün kalabalığını görünmez edebilirler.
Ayakkabılık, raf, dolap, çekmece veya askılık olarak değerlendirilen merdiven altları evinize değer katabilir.
Her odaya bunlardan bir set konsa mutlaka içine atılacak bir şeyler çıkar öyle değil mi? Yalnızca kirli çamaşır sepeti olarak değil farklı birçok amaçla da kullanabilirsiniz.
Hediye kutusu olarak dekorasyon dünyasına giren saklama kutuları artık daha çok depolama amacıyla kullanılıyor. Siz de bunlardan birkaç tane edinip odanın bir köşesine yerleştirebilirsiniz.
Duvar veya dolap içerisine yerleşik bulunan bu saklı yataklar dar evler için ideal. Özellikle misafir yatağı olarak kullanabileceğiniz bu modelleri mutlaka değerlendirin.
En az bazalar kadar kullanışlı olan bu çekmeceleri yataklar bölmeli bir depolama sunduğu için çocuk odalarına daha uygun olabilir.
Depolama ürünlerinin en kullanışlı olanları genelde çok bölmeli olanlardır. Özellikle mutfaklarda bu bölmeli çekmeceler çok işinize yarayacak.
Bu ayıraçlar sayesinde istediğiniz çekmece ve dolabı istediğiniz her ürün için özel depolama alanı haline getirebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonlarında en çok aranan ögelerden biri de kiler dolaplardır. Çok bölmeli ve son derece geniş bu dolaplar her mutfağa yakışır.
Mutfakta yemek yaparken baharat gibi malzemelerin hemen elimizin altında olmasını isteriz. Bu nedenle kalabalık ve büyük dolaplar yerine kolay ulaşılabilecek rafları tercih edebilirsiniz.
Şarap mahzeni olarak ayırabileceğiniz bir alanınız yoksa bu dikey mahzenlerden edinebilirsiniz. Şarap muhafaza etmek için son derece şık ve kullanışlı bir yöntem.
Tezgah sırtına kolayca monte edilebilecek bir askılık ile yemek yaparken ihtiyaç duyacağınız bütün gereçleri depolayabilirsiniz, hem de oldukça şık bir şekilde.
Çekmece ya da dolap gibi bir alana monte edilmiş bir çöp kutusu hem görsel olarak hem de kullanım olarak çok daha parlak bir fikir olabilir.
Şık hasır sepetler ile güzelleştiremeyeceğiniz bir dolap yoktur. Özellikle banyo lavabosunun alt boşluklarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz.
Duvarlarınızda buna benzer nişler bulunuyorsa birkaç ahşap levha ile alanı kolayca raf haline getirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyip bütün kitap ve aksesuarlarınızı yerleştirebilirsiniz.
Bu örnekteki gibi koltuk arkasına yerleştirilen konsollar hem oldukça şık ve modern bir görüntü oluşturuyor hem de birçok kitap ve aksesuarınızı muhafaza edebilir.
Son derece yaratıcı bir fikir! Bu evin girişinde bulunan basamakların iç kısımları ayakkabılık olarak planlanmış. Kesinlikle örnek almak isteyeceğiniz bir fikir. Bir marangoza danışarak yaptırmayı düşünebilirsiniz.
Yalnızca çocuk odaları için değil evin her odası için uygulayabileceğiniz bir fikir. Böylece geniş raflarınızı daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz.
Banyo tezgahının altını hasır sepetlerle değerlendirme fikrini sevdiyseniz işte size harika bir örnek.
Banyo aynasını aynı zamanda dolap olarak da kullanmak istemez misiniz? Bu çok yönlü eşyalar küçük banyolar için ideal.
Evinizin çatı katını eğimli tavanı yüzünden boşa harcamayın. Eğime uygun olarak yatırılan basit kitaplık ve raflarla bu alanı muhteşem bir dinlenme köşesi haline getirebilirsiniz.
Oldukça dar bir alanı hem yatak hem de gardırop olarak değerlendirmeniz gerekiyorsa bu modeli daha yakından inceleyebilirsiniz.
Evinizi kalabalıktan kurtarmak istiyorsanız ve fazladan bir odanız da varsa aradığınız çözüm çamaşır odası olabilir. Ütü alanı, çamaşır alanı, depolama ve hatta kiler olarak bile kullanabileceğiniz çamaşır odaları evinizin bütün dağınıklığını alabilir.
Hem kitaplık hem de raf olarak kullanılan bu mobilyalar çalışma odaları ve genç odaları için oldukça uygun.
İçi sandık dışı puf olarak kullanılabilen bu mobilyalar birçok kalabalığınızı alabilir. Üstelik desenleri de çok dekoratif.
Tıpkı mutfaklar gibi banyolarda da bölmeli çekmeceler çok işe yarar. Havlularla sabunları anı çekmecede birbirine değmeden muhafaza edebilirsiniz.
Ufak tefek süs eşyalarınızın kaybolmadan ve zarar görmeden saklanabilmesi için böyle özel çekmece ve bölmelere ihtiyacı olabilir.
Basit bir raf dolap ve bir iki kutu ile ancak bu kadar güzel bir dekorasyon oluşturulabilirdi.
Şöminede yakacağınız odunları her defasında kilerden getirmek zor olabilir. O halde hemen basit bir hasır sepet edinin.
Garaj için eksiksiz tasarlanmış bu depolama ünitesinden ilham alarak siz de kendinize benzer üniteler yaptırabilirsiniz.