Evlerin cephelerini süsleyen 12 küçük ve güzel bahçe

Bugünkü konumuz konutlarımızın ana girişleri ve bu girişleri en güzel hale getirmeninin bir numaralı yolu olan bahçeler. Ana girişlerin dekorasyonu ile ilgili ’Bu evlere bir an önce girmek isteyeceksiniz: 6 şahane giriş
başlıklı ve Evinizin ana girişini güzelleştirmenin 10 farklı yolu’ başlıklı yazılar yayınlamıştık. Bu yazılarımızdaki örneklere bakarsanız, ana girişinde bahçesi olmayan evler bile saksı bitkileri ile bu alanı düzenlemiş, canlı ve davetkar bir görünüm oluşturmaya çalışmışlardır. Bugün ise ana girişinde ister büyük isterse de küçücük olsun, bahçesi olan evleri ve bu bahçelerin nasıl düzenlenebileceğini 12 örnekler göreceğiz.
Doğal taş kaplama bir yürüyüş yolu ve çiçek tarhları için sınır, bir iki ağaç ve yıl boyu yeşil kalan bitkiler ile yapılan sade ve bakımı kolay bir düzenleme.
Doğal hallerinde büyümüş, az müdahale edilmiş gibi görünen bitkiler, basit mevsimlik çiçekler ile hem girişi hem de pencereden manzarayı şenlendirebilirsiniz.
Kapınızın önüne koyacağınız çeşitli büyüklükteki saksıların bir kısmına yıl boyu yeşil kalan bitkiler, bir kısına ise sezonluk çiçekler ekerek göz alıcı, sevimli bir görünüm oluşturabilirsiniz.
Ana girişteki bahçeyi sade bir şekilde dekore etmenin bir yolu da çim ve çit bitkisi türleri ekmek. Bu oldukça sade bir görüntü olacaktır ancak çim düzenli bakım gerektirdiğini, çitleri de yılda en az bir defa şekillendirmek gerektiğini unutmayalım.
Girişi meyve ağaçları ekmek de hem güzel bir görünüm hem de mevsiminde dalından meyve yeme imkanı verir. Ancak yumuşak meyveli ve çokça dökülen meyveli (dut, incir, kayısı vs) imtina etmekte fayda var. Peyzaj mimarları bölgeniz için en uygun meyve ağaçları hakkında size bilgi verebilir.
En muhteşem ana giriş görüntülerinin belki de başında sarmaşıklarla çerçevelenmiş kapı görüntüsü geliyor.
Eğer evinizin girişi eğimli bir arazideyse, toprağın verimli tabakasının suyla birlikte erozyona uğramaması için sağlam kökleri olan kısa boylu ağaçlar tercih etmek doğru bir seçim olacaktır.
Bakımı daha kolay ve giriş bahçesi içinse, yuvarlak, alçak bir çit içine aldığınız ağacın yanına çeşitli bitkiler ekebilirsiniz.
(Zen bahçesi (Japonca Karesansui 枯山水) bir çeşit Japon kayalık bahçedir. Kum, çakıl, kaya ve bazen çimen veya diğer doğal unsurlar içeren sığ bir kum bahçesidir.)
Daha rustik bir görüntü için çeşitli birçok bitkiyi bir arada kullanabilir ve düzensiz ve karmaşıkmış gibi görünen, cangıl atmosferi oluşturabilirsiniz.
Cangıl görünümünün aksine, az sayıda bitki ve çakıl taşları ile zen bahçesi benzeri, sade, çizgisel görünen bir bahçe oluşturmak da mümkün.
Mevsimlik ya da yıllık çiçekler ile kekik, biberiye, adaçayı, lavanta gibi aromatik bitkiler ile mis kokulu bir bahçe de muhteşem bir giriş olacaktır.
Kaktüsler ve sukulentler bakımları kolay bitkilerdir ve yeni başlayanlar için idealdirler.