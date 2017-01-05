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Evlerin cephelerini süsleyen 12 küçük ve güzel bahçe

Özlem K. Özlem K.
The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Kırsal Evler
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Bugünkü konumuz konutlarımızın ana girişleri ve bu girişleri en güzel hale getirmeninin bir numaralı yolu olan bahçeler. Ana girişlerin dekorasyonu ile ilgili ’Bu evlere bir an önce girmek isteyeceksiniz: 6 şahane giriş başlıklı ve Evinizin ana girişini güzelleştirmenin 10 farklı yolu’ başlıklı yazılar yayınlamıştık. Bu yazılarımızdaki örneklere bakarsanız, ana girişinde bahçesi olmayan evler bile saksı bitkileri ile bu alanı düzenlemiş, canlı ve davetkar bir görünüm oluşturmaya çalışmışlardır. Bugün ise ana girişinde ister büyük isterse de küçücük olsun, bahçesi olan evleri ve bu bahçelerin nasıl düzenlenebileceğini 12 örnekler göreceğiz.

1) Az bakım ile güzel bir görünüm

ＮＩＩＨＡＭＡ Ｈｏｕｓｅ, 澤村昌彦建築設計事務所 澤村昌彦建築設計事務所 İskandinav Evler
澤村昌彦建築設計事務所

澤村昌彦建築設計事務所
澤村昌彦建築設計事務所
澤村昌彦建築設計事務所

Doğal taş kaplama bir yürüyüş yolu ve çiçek tarhları için sınır, bir iki ağaç ve yıl boyu yeşil kalan bitkiler ile yapılan sade ve bakımı kolay bir düzenleme.

2) Evin tüm çevresini saran doğal bir görünüm

Haus in Holzständerbauweise, Rita Meyer, Architektin Rita Meyer, Architektin İskandinav Evler
Rita Meyer, Architektin

Rita Meyer, Architektin
Rita Meyer, Architektin
Rita Meyer, Architektin

Doğal hallerinde büyümüş, az müdahale edilmiş gibi görünen bitkiler, basit mevsimlik çiçekler ile hem girişi hem de pencereden manzarayı şenlendirebilirsiniz.

3) Saksılarla oluşturulan küçük bir bahçe

homify Kır evi
homify

homify
homify
homify

Kapınızın önüne koyacağınız çeşitli büyüklükteki saksıların bir kısmına yıl boyu yeşil kalan bitkiler, bir kısına ise sezonluk çiçekler ekerek göz alıcı, sevimli bir görünüm oluşturabilirsiniz.

3) Çim ve çit bitkileri

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Kırsal Evler
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Ana girişteki bahçeyi sade bir şekilde dekore etmenin bir yolu da çim ve çit bitkisi türleri ekmek. Bu oldukça sade bir görüntü olacaktır ancak çim düzenli bakım gerektirdiğini, çitleri de yılda en az bir defa şekillendirmek gerektiğini unutmayalım.

4) Meyve ağaçları

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Asyatik Evler
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Girişi meyve ağaçları ekmek de hem güzel bir görünüm hem de mevsiminde dalından meyve yeme imkanı verir. Ancak yumuşak meyveli ve çokça dökülen meyveli (dut, incir, kayısı vs) imtina etmekte fayda var. Peyzaj mimarları bölgeniz için en uygun meyve ağaçları hakkında size bilgi verebilir.

5) Kapı çerçevesi şeklinde sarmaşık

Old post office created into a luxury living space A1 Lofts and Extensions Kırsal Evler
A1 Lofts and Extensions

Old post office created into a luxury living space

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

En muhteşem ana giriş görüntülerinin belki de başında sarmaşıklarla çerçevelenmiş kapı görüntüsü geliyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

6) Eğimli araziye kökleri uzun bitkiler

多種の眺望が楽しめるスキップフロアーの家, アール・アンド・エス設計工房 アール・アンド・エス設計工房 Asyatik Evler
アール・アンド・エス設計工房

アール・アンド・エス設計工房
アール・アンド・エス設計工房
アール・アンド・エス設計工房

Eğer evinizin girişi eğimli bir arazideyse, toprağın verimli tabakasının suyla birlikte erozyona uğramaması için sağlam kökleri olan kısa boylu ağaçlar tercih etmek doğru bir seçim olacaktır.

7) Minik, yuvarlak bir bahçe

郊外の家, 有限会社 宮本建築アトリエ 有限会社 宮本建築アトリエ Asyatik Evler
有限会社　宮本建築アトリエ

有限会社　宮本建築アトリエ
有限会社　宮本建築アトリエ
有限会社　宮本建築アトリエ

Bakımı daha kolay ve giriş bahçesi içinse, yuvarlak, alçak bir çit içine aldığınız ağacın yanına çeşitli bitkiler ekebilirsiniz.

8) Zen bahçesi havası

鳴滝の家, 鶴巻デザイン室 鶴巻デザイン室 Asyatik Evler
鶴巻デザイン室

鶴巻デザイン室
鶴巻デザイン室
鶴巻デザイン室

(Zen bahçesi (Japonca Karesansui 枯山水) bir çeşit Japon kayalık bahçedir. Kum, çakıl, kaya ve bazen çimen veya diğer doğal unsurlar içeren sığ bir kum bahçesidir.)

9) Cangıl görünümü

Umbau | von der Scheune zum Wohnhaus, Lecke Architekten Lecke Architekten Kırsal Evler
Lecke Architekten

Lecke Architekten
Lecke Architekten
Lecke Architekten

Daha rustik bir görüntü için çeşitli birçok bitkiyi bir arada kullanabilir ve düzensiz ve karmaşıkmış gibi görünen, cangıl atmosferi oluşturabilirsiniz.

10) Minimal bir bahçe

座喜味のヴィラ, 岡部義孝建築設計事務所 岡部義孝建築設計事務所 Asyatik Evler
岡部義孝建築設計事務所

岡部義孝建築設計事務所
岡部義孝建築設計事務所
岡部義孝建築設計事務所

Cangıl görünümünün aksine, az sayıda bitki ve çakıl taşları ile zen bahçesi benzeri, sade, çizgisel görünen bir bahçe oluşturmak da mümkün.

11) Çiçekler ve aromatik otlar

Дом в Морозово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ İskandinav Evler
архитектурная мастерская МАРТ

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

Mevsimlik ya da yıllık çiçekler ile kekik, biberiye, adaçayı, lavanta gibi aromatik bitkiler ile mis kokulu bir bahçe de muhteşem bir giriş olacaktır.

12) Kaktüs ve sukulent bahçesi

sihirli peyzaj sihirlipeyzaj Asyatik Bahçe
sihirlipeyzaj

sihirli peyzaj

sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj

Kaktüsler ve sukulentler bakımları kolay bitkilerdir ve yeni başlayanlar için idealdirler.

Tüm zamanların en iyi 50 dekorasyon ipucu (1)
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