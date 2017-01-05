Evlerin cephelerini süsleyen 12 küçük ve güzel bahçe

Bugünkü konumuz konutlarımızın ana girişleri ve bu girişleri en güzel hale getirmeninin bir numaralı yolu olan bahçeler. Ana girişlerin dekorasyonu ile ilgili ’Bu evlere bir an önce girmek isteyeceksiniz: 6 şahane giriş başlıklı ve Evinizin ana girişini güzelleştirmenin 10 farklı yolu’ başlıklı yazılar yayınlamıştık. Bu yazılarımızdaki örneklere bakarsanız, ana girişinde bahçesi olmayan evler bile saksı bitkileri ile bu alanı düzenlemiş, canlı ve davetkar bir görünüm oluşturmaya çalışmışlardır. Bugün ise ana girişinde ister büyük isterse de küçücük olsun, bahçesi olan evleri ve bu bahçelerin nasıl düzenlenebileceğini 12 örnekler göreceğiz.