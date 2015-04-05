Japon bahçesi olarak da bilinen Zen Bahçeleri taş, su unsurları, ağaç ve çalılıkların ve dalgalı bir deniz görüntüsü oluşturmak için tırmıklanmış kum ve çakıl havuzunun mükemmel bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Doğayla son derece barışık tasarımlara sahip bu bahçeler genelde küçük ve kapalı bahçelerdir. Zen bahçeleri perspektif oyunlarına da sahne olur. Kyoto'daki Ryoanji isimli ünlü zen bahçesi çok ilginç bir tasarıma sahip. Bahçedeki çakıl havuzunda on beş taş bulunuyor ama kum havuzuna nereden bakarsanız bakın on beş taşın sadece on dördünü görebiliyorsunuz. Söylentiye göre on beşinci taşı sadece iç aydınlanmaya erişmiş kişiler görebiliyor.
Bir çok kişi altında ilginç bir tarih ve kültürel birikim bulunan bir zen bahçesine sahip olmak istiyor. Zen bahçesi sahibi olmanın birçok avantajı var. Bu bahçeler dinlenip, zihninizi boşaltmak için mükemmel yerler olmakla birlikte çok fazla alan gerektirmemeleri ve çok az bakıma ihtiyaç duymalarıyla da sahiplerine kolaylık sağlıyor. Bu yazımızda dünyanın çeşitli yerlerinden derlediğimiz zen bahçelerini sizinle paylaşacağız. Umarız bu bahçeler size de ilham verir.
Taş zen bahçelerinin değişmez unsurlarından biri. Hatta genellikle bahçenin odak noktası durumundalar. Taşı bu bahçelerinde bu şekilde ilk kullananların Şinto rahipleri olduğu ve bu bahçelerin bin yıllık geçmişe sahip zen bahçelerinin temelini oluşturduğu düşünülüyor.,
Kullanacağınız taşın tipi ve şekliyle ilgili belli kurallar bulunmuyor. Örneğin bu bahçede geniş, pürüzlü taşlar ve düz kayrak taşları açık renkli çakılın üzerine yerleştirilmiş. Bu bahçe Uzak Doğu'da büyümüş ev sahibinin isteğiyle dinlenme ve düşünme alanı olarak tasarlanmış. Bizce Cherry Mills Bahçe Tasarım'ı çok güzel bir iş çıkarmış.
Rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkiyi sahip olan ve Japon Budizm felsefesinde beş elementten biri olarak geçen suyun da modern zen bahçelerinde değişmez bir yeri var. Genellikle üzerinde sembolik bir köprü bulunan küçük bir havuz şeklinde kullanılan su bahçenin hem görünümünü hem de havasını oldukça değiştiriyor. Su kullanılan bölümler sade bir biçimde tasarlanıyor ve bu alanlarda taş ve ahşap kullanılıyor. Bu örnekte de bambu ve granit bir arada çok başarılı bir şekilde kullanılmış.
Bahçeyi bölen duvar, çit ve kapılar bahçenin dış dünyanın kaosu ve düzensizliğinden uzak, huzur ve meditasyon alanı olduğu düşüncesini sembolize ediyor. Bu resimde gördüğünüz bahçe tipik Japon unsurları taşısa da bu ay kapısı Çin tasarımlarından etkilenmiş. Kapı bahçede giriş rolü üstlenirken mermer yüzeyli duvar tarafından bakıldığında bahçenin sınırı işlevini de görüyor.
Bahçeler kesinlikle dinlenme ve rahatlama yeridir. Doğru taşları ve etkileyici su unsurlarını seçtikten sonra tek yapmanız gereken huzurlu mekanın tadını çıkarmaktır. Sade bir şemsiyeni altında sade bir oturma alanı yapabileceğiniz gibi rustik ahşap bir bank ve etrafında gri ve kahverenginin çeşitli tonlarını içeren ahşap parçalar kullanabilirsiniz.
Zen bahçenizi tasarlarken renkler de büyük önem taşıyor. Kırmızı, kahverengi ve yeşil zen bahçelerinin en çok tercih edilen renklerinden. Çok dikkat çeken rengarenk çiçekler genelde zen bahçelerinde tercih edilmiyor. İngiliz bahçelerinde güller ve manolyalar çok tercih edilen çiçekler olsa da zen bahçelerinde bitkiler sade ve çok dikkat çekmeyen özellikte olmalılar. Bunun nedeni bu bahçelerdeki otantik havanın bahçeye oluşturan unsurların işbirliğinden geçmesi. Japon akçaağacı bu bahçelerde tercih edebileceğiniz ve yaygın olarak kullanılan bir bitki ama yine de çiçekte ısrarcıysanız kamelya çiçeği ve açelya da kullanabilirsiniz.
Huzur, sükunet, ve aydınlanmayı temsil etmenin Buda heykelinden daha iyi bir yolu olmaz sanıyoruz. Şelale fonundaki taş Buda heykeli bu zen bahçesinin başrol oyuncusu konumunda. Kenarlara yerleştirilen çiçekler ve granitin üzerine heykelin gölgesini düşüren son derece başarılı aydınlatma bahçede lüks duygusu uyandırıyor. Bu bahçedeki gibi net çizgiler ve minimalist anlayış zen bahçenize hoş bir görünüm katabilir.
Umarız yazımız size zen bahçeniz oluştururken faydalı olacak fikirler vermiştir.