Japon bahçesi olarak da bilinen Zen Bahçeleri taş, su unsurları, ağaç ve çalılıkların ve dalgalı bir deniz görüntüsü oluşturmak için tırmıklanmış kum ve çakıl havuzunun mükemmel bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Doğayla son derece barışık tasarımlara sahip bu bahçeler genelde küçük ve kapalı bahçelerdir. Zen bahçeleri perspektif oyunlarına da sahne olur. Kyoto'daki Ryoanji isimli ünlü zen bahçesi çok ilginç bir tasarıma sahip. Bahçedeki çakıl havuzunda on beş taş bulunuyor ama kum havuzuna nereden bakarsanız bakın on beş taşın sadece on dördünü görebiliyorsunuz. Söylentiye göre on beşinci taşı sadece iç aydınlanmaya erişmiş kişiler görebiliyor.

Bir çok kişi altında ilginç bir tarih ve kültürel birikim bulunan bir zen bahçesine sahip olmak istiyor. Zen bahçesi sahibi olmanın birçok avantajı var. Bu bahçeler dinlenip, zihninizi boşaltmak için mükemmel yerler olmakla birlikte çok fazla alan gerektirmemeleri ve çok az bakıma ihtiyaç duymalarıyla da sahiplerine kolaylık sağlıyor. Bu yazımızda dünyanın çeşitli yerlerinden derlediğimiz zen bahçelerini sizinle paylaşacağız. Umarız bu bahçeler size de ilham verir.