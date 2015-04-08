Misafir banyosu için ipuçları

Zaman zaman seyahatlerimizde otel yerine bir tanıdığımızın evinde kalmayı tercih ederiz. Uzun süren yorucu ve yıpratıcı yolculuktan sonra akrabamızın ya da arkadaşımızın evine vardığımızda onlarla kucaklaşıp hasret giderdikten sonra ilk yapmak istediğimiz şey dinlendirici bir duş almaktır. Ancak banyo yapmak her yerde çok kolay olmaz. Konforlu ve lüks bir banyodan öte misafirliğe gittiğiniz evde temizlik ve banyo için gerekli malzemelerin tam olması daha önemlidir.
Türkiye'de çok geniş evlere sahip aile sayısı çok fazla değil. Ama son yıllarda bu sayı giderek artıyor. Bu durum evde bir banyodan fazla banyo olmasına neden oluyor. Ailenin reisleri genelde yatak odalarından açılan ebeveyn banyolarını kullanırken, genel banyolar misafir kullanımına sunuluyor.
Bazı evlerde ise sadece misafirler için ayrılan banyolar var. Misafirinizin banyoya girdiğinde tekrar size seslenmeye çekinebileceği için bu banyolarda hiçbir şeyin eksik edilmemesi önemli bir detay. Misafir banyolarında dikkat etmeniz gereken şeyleri bu yazıda topladık.
Banyoya girdiğinizde yaşanabilecek aksaklıklar her zaman düzeltilemeyebilir. Çünkü banyoya girdikten sonra yaşadığınız sorunu ev sahibine belirtmek için avaz avaz bağırmaya çekinebilirsiniz. Ya da tekrar giyinip, ev sahibini bulup banyoda yaşadığınız sorun hakkında bilgi vermeniz gerekir ki buna de çoğu kişi üşenir. Dolayısıyla teknik aksaklıkları olan bir banyoda konforsuz şartlarda duş almak gerekebilir. Sıcak su olmayan bir banyoda buz gibi suda yıkanmak zorunda kalabileceğimiz gibi, dışarıya su sızdıran bir banyo kabini yüzünden tüm banyoyu su içinde de bırakabiliriz.
Misafirimizin böyle sorunlar yaşamaması için banyodaki her şeyin tıkır tıkır çalıştığından emin olmamız gerek. Musluklar doğru çalışıyor mu, sıcak suyla ilgili sorun var mı, akıtan, sızdıran bir yerler var mı, tuvaletin rezervuarı doğru çalışıyor mu? Misafir gelmeden önce bu soruları sorarak banyoda son bir kontrol yaparsanız, misafirinizi zor durumda bırakmamış ve siz de mahcup olmamış olursunuz.
Genelde seyahate giderken mümkün olan az eşyayı alıp çok fazla yük yapmamak isteriz. Bunun için de seyahate çıkarken yanımıza almayacağımız şeylerden biri de bornozlarımızdır. Hatta zaman zaman havlu bile çok yer kapladığı için havlu almamayı tercih ederiz. Misafiriniz için banyoda bornoz bulundurmak çok büyük bir jest olabilir. Tabii banyo havlusu da aynı işi görebilir ama Denizli yapımı yumuşacık bir bornozun misafiriniz üzerinde bırakacağı çok daha başka olur. Ayrıca tek kullanımlık terlikler bulundurmak hem masrafsız hem de zahmetsiz olduğu gibi, misafiriniz üzerinde yine çok büyük olumlu etkisi olur.
Misafiriniz duş almasa da en azından sabah kalktığında elini yüzünü yıkayacaktır. Onun için misafirinize özel temiz havlular onu memnun edecek bir hareket olur. Havluları seçerken banyonun genel atmosferine uyumlu renkler tercih etmeniz de estetik açıdan önemli. Bu resimde ev sahibi misafirleri için banyoya hakim gri renkle uyumlu beyaz havlular tercih etmiş.
Elbette Türk hanımları temizlik konusunda her zaman hassastırlar. Bu konuda bir aksaklık yaşanacağını düşünmüyoruz ama yine de uyarmak istedik. Özellikle banyonun ıslak alanlarının temizliğine dikkat etmek misafirinizi memnun eder. Cam kabinlerin kireçli sularla lekelendiğini de aklınızdan çıkarmayın. Bu görüntü banyonuzu olumsuz etkiler ve misafirinizin memnuniyetsizliğine neden olabilir.
Misafirinizin üzerinde olumlu etkiler bırakmanın bir başka yolu da sabun, şampuan, duş jeli, saç kremi, banyo lifi, kese gibi banyo gereçlerinin yanı sıra banyoyu estetik olarak güzelleştirecek mumlar, yeşillikler gibi dekoratif unsurlar bulundurmaktır.
Evde her zaman kullanılmamış ekstra diş fırçası bulundurmak da günübirlik misafirlerinize bile büyük jest olabilir. Evinizde kalmak zorunda kalan ve yanında diş fırçası bulundurmayan misafirleriniz bu hareketle çok mutlu olacaktır.
Umarız misafirlerinizi memnun etmek için verdiğimiz tüyolar iinize yarar ve misafirleriniz evinizden mutlu ayrılır. Böylelikle iade-i ziyaret esnasında onlar da aynı özeni gösterir.