Misafir banyosu için ipuçları

Zaman zaman seyahatlerimizde otel yerine bir tanıdığımızın evinde kalmayı tercih ederiz. Uzun süren yorucu ve yıpratıcı yolculuktan sonra akrabamızın ya da arkadaşımızın evine vardığımızda onlarla kucaklaşıp hasret giderdikten sonra ilk yapmak istediğimiz şey dinlendirici bir duş almaktır. Ancak banyo yapmak her yerde çok kolay olmaz. Konforlu ve lüks bir banyodan öte misafirliğe gittiğiniz evde temizlik ve banyo için gerekli malzemelerin tam olması daha önemlidir.

Türkiye'de çok geniş evlere sahip aile sayısı çok fazla değil. Ama son yıllarda bu sayı giderek artıyor. Bu durum evde bir banyodan fazla banyo olmasına neden oluyor. Ailenin reisleri genelde yatak odalarından açılan ebeveyn banyolarını kullanırken, genel banyolar misafir kullanımına sunuluyor.

Bazı evlerde ise sadece misafirler için ayrılan banyolar var. Misafirinizin banyoya girdiğinde tekrar size seslenmeye çekinebileceği için bu banyolarda hiçbir şeyin eksik edilmemesi önemli bir detay. Misafir banyolarında dikkat etmeniz gereken şeyleri bu yazıda topladık.