Kayseri'de bembeyaz bir ev

Konut sektörü Türkiye'nin her yerinde gelişiyor. Bu gelişmeye bağlı olarak dünyadaki tasarım trendlerini kendi tarzlarıyla harmanlayarak ortaya güzel sonuçlar çıkaran başarılı iç mimar ve mimarlar yetişiyor. homify'da sadece İstanbullu uzmanların değil Bursa, Hatay, İzmir, Antalya, Kıbrıs ve daha bir çok bölgeden uzmanın hünerli ellerinden çıkmış tasarımlara yer veriyoruz.

Kayseri de son yıllardaki atılımıyla dikkat çeken bir Orta Anadolu şehri. Kayseri'de gelişen konut sektörü, gerek Kayseri'deki üniversitelerde gerekse de Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayarak meslek hayatına atılan mimar ve iç mimarlar sayesinde en son yenilikleri yakından takip ediyor.

Kayseri'de faaliyet gösteren başarılı mimarlık ofislerinden biri de İndeksa Mimarlık İç Mimarlık. Firma 2007 yılından beri Kayserililere ve bölge halkına hizmet veriyor. İç mimarlığı sanatın bir parçası olarak gören firma yaptığı işi de sanatı yaşam alanlarına entegre etmek olarak tanımlıyor.

Bu yazımızda firma tarafından gerçekleştirilen göz alıcı bir daireyi inceleyeceğiz. Beyaz rengin yoğun olarak kullanıldığı daire son derece ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip. Size de ilham vereceğini düşündüğümüz bu daireyi gezmeye başlayalım.