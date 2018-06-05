Kayseri'de bembeyaz bir ev

Konut sektörü Türkiye'nin her yerinde gelişiyor. Bu gelişmeye bağlı olarak dünyadaki tasarım trendlerini kendi tarzlarıyla harmanlayarak ortaya güzel sonuçlar çıkaran başarılı iç mimar ve mimarlar yetişiyor. homify'da sadece İstanbullu uzmanların değil Bursa, Hatay, İzmir, Antalya, Kıbrıs ve daha bir çok bölgeden uzmanın hünerli ellerinden çıkmış tasarımlara yer veriyoruz.
Kayseri de son yıllardaki atılımıyla dikkat çeken bir Orta Anadolu şehri. Kayseri'de gelişen konut sektörü, gerek Kayseri'deki üniversitelerde gerekse de Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayarak meslek hayatına atılan mimar ve iç mimarlar sayesinde en son yenilikleri yakından takip ediyor.
Kayseri'de faaliyet gösteren başarılı mimarlık ofislerinden biri de İndeksa Mimarlık İç Mimarlık. Firma 2007 yılından beri Kayserililere ve bölge halkına hizmet veriyor. İç mimarlığı sanatın bir parçası olarak gören firma yaptığı işi de sanatı yaşam alanlarına entegre etmek olarak tanımlıyor.
Bu yazımızda firma tarafından gerçekleştirilen göz alıcı bir daireyi inceleyeceğiz. Beyaz rengin yoğun olarak kullanıldığı daire son derece ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip. Size de ilham vereceğini düşündüğümüz bu daireyi gezmeye başlayalım.
Eve girer girmez beyazın masumiyeti bizi kavrıyor. Duvarların yanı sıra kapılar ve mobilyalarda da beyaz renk recih edilmiş. Yüksek tavanlı antre misafirlere ferah havasıyla hoş geldiniz diyor. Yerlerde mermer dokulu seramiklerin kullanıldığı antrede kullanılan halı tabloya koyu bir dokunşta bulunmuş. Duvara monteli iki ayaklı masa ve ayna klasik tarzlarıyla dikkat çekiyor. Aynanın yanındaki ve üstündeki sanat eserleri ise beyaz renkle kontrast oluşturmuş ve antreye renk katmış. Klasik tarzdaki avize de takdire şayan güzellikte.
Kayseri'de evlerin çok geniş olarak tasarlandığını hep duyuyorduk ama bu evi görünce bu duyumumuzun doğru olduğunu anladık. Duvarlarda beyazın kullanıldığı geniş salon bu tercihle daha da ferah görünüyor. TV'nin olduğu duvarda kullanılan farlı doku ise ortama hoş bir hareket sağlamış. Dev ekranlı TV bu duvara monte edimiş. Altında ise gövdesi beyaz yüzeyi kahverengi bir TV ünitesi bulunuyor. Kahverengi kullanımı beyazın baskınlığını salonun her yerinde dengeliyor. Sehpa, yer döşemeleri, kitaplık ve ilginç giriş kapısındaki sütunlar kahverenginin çeşitli tonlarında. Salonda kontrastı yaratan ise siyah renkli köşe takımı. Yine avizeye ve tavandaki gizli aydınlatmaya ayrıca dikkat çekmek istiyoruz.
Mutfakta da beyaz renk hakim. Ancak mutfağa küçük ayrıntılarla renk katılmış. Sandalyelerin iç yüzeyleri çok hoş bir yeşil renkte tasarlanmış. Duvardaki tabloda ise mavi ağırlıkta olmak üzere gökkuşağının tüm renkleri mevcut. Balkon ve pencere çerçevelerinde kullanılan kahverengi tavanda da tekrar edilmiş ve evin genel kimliğinin mutfağa da yansıması sağlanmış. Yerler is beyaz seramiklerle kaplı. Mutfak dolaplarında beyaz tercih edilmiş ancak siyah granit tezgahla denge sağlanmış. Evin diğer bölümlerindekiler gibi mutfakta kullanılan avize de şahane.
Bir diğer açıdan gördüğümüz mutfakta TVnin asılı durduğu duvarın gri renkte tasarlandığını görüyoruz. Bu açık-orta-koyu lekeler anlayışına çok uygun bir seçim olmuş. Mutfaktaki baskın beyaz ve tezgahın siyah renginin ortasında yer alan gri uyumlu bir kompozisyon oluşturmuş. Ankastre cihazların da kasaları gri, cam yüzeylerde ise aynalı cam kullanılmış.
Yatak odasında beyaz diğer bölümlerde olduğu gibi baskın değil. Böylece uykuya daha rahat dalınabilecek bir ortam oluşturulmuş. Kahverengi, krem ve gri tonlar yatak odasının dingin bir ortam olmasını sağlıyor. Avizeye bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.
Evin küçük kızı için tasarlanan odada nar çiçeği renk hakim. Beyazla uyum içinde kullanılan rengi dengelemek için griye de yer verilmiş. Aydınlatma yine çok başarılı.
Evin iki delikanlısı için hazırlanan odada ise beyaz renge mavi eşlik ediyor. Gök mavisi turkuaz arası bir tonda kullanılan mavi özellikle tavandaki kullanımıyla dikkat çekiyor.