En pratik yemek masaları

Şehir hayatının giderek hızlandığı, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde bırakalım boş zamanı, en temel ihtiyaçlar için bile vakit bulmanın güç bir hale geldiği bir çağda yaşıyoruz. Çoğu kez günümüzün büyük bölümü trafikte veya bir koşturmaca içinde geçiyor. Bu yüzden de çalışma hayatı içindeki insanlar için pek çok şeye zaman ayırmak giderek daha zor bir hale geliyor. Örneğin özel bir yemek odasında, güzel porselen yemek takımları eşliğinde sakin, uzun ve keyifli yemeklere vaktimiz kalmıyor çoğu zaman. Her şeyin pratik yollarını arıyoruz. İşte modern mutfaklara adapte edilen küçük, fonksiyonel ve şık yemek masaları, az zamanda yemek ihtiyacımızı karşılayabilmemiz için pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ama elbette sadece şehrin koşturmacasından arta kalan az zamanda karnımızı doyurmaya yaramıyor bu masalar. Aynı zamanda küçük bir kahve molası, eşinizle ya da birkaç arkadaşınızla yapacağınız bir haftasonu kahvaltısı için de pekala şık çözümler olabiliyorlar. Bu yazımızda harika mutfakların parçaları olan son derece şık yemek masalarını bir araya getirdik. Gerek bir bütün olarak mutfakların, gerekse de masa ve sandalye kombinasyonlarının sizlere uygulanabilir, pratik ve yararlı fikirler vereceğini umuyoruz.
Yemek masası dendiğinde aklımıza dikdörtgen bir tabla ve dört silindirik ayağın geldiği günler geride kaldı. Artık pek çok mobilyada olduğu gibi mutfak masalarında da sonsuz bir çeşitlilik ve tarz yelpazesi mevcut. Eşittir Mobilya tarafından tasarlanan bu şık ve modern mutfağın tezgahını dikey bir şekilde kesen pratik yemek bölümünü yemek masası olarak nitelendirmeyebilirsiniz, ama tam olarak yemek masasının amacına hizmet ettiğine şüphe yok. İçinde bulunduğu mutfakta yer kaplamak yerine adeta terse bir etki yaparak mekanı olduğundan da geniş bir hale getiren bu iki kişilik pratik eklenti, hızlı bir sabah kahvaltısı için son derece elverişli.
Emlak fiyatlarının giderek yükselmesiyle birlikte özellikle büyük şehirlerdeki ortalama konut metrekareleri de düşme eğilimi gösteriyor. Evlerin bölümlerine ayrılan alanlar da buna paralel bir küçülme gösteriyor. Örneğin özellikle apartman dairelerinde banyo, tuvalet, kiler, mutfak gibi alanlardan kısmi tasarruf yapılması artık alışıldık bir durum haline geldi. Fakat küçük hacimlerde büyük işler başarmak da tasarımcının maharetini en çok gösteren mücadelelerden biridir. Tasarımcı Burcu Aydoğdu imzasını taşıyan bu mutfak buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Dar bir alanda şık bir mutfak ve yine çok pratik bir yemek masası, ihtiyaçlarınıza tam olarak yanıt verebilecek nitelikte.
Bay Tuğra Mobilya tarafından tasarlanan bu iddialı mutfakta, klasik tarzdaki mutfak dolaplarına eşlik eden ihtişamlı bir mermer uygulaması dikkatleri üzerine çekiyor. Yalnızca tezgahta ve onu bütünleyen ada tipi mutfak masasında değil, kısmen duvarlarda da kullanılan bu özel mermer mutfakta adeta yıldızlaşıyor. Yazımızın da konusu olan yemek bölümü ise, klasik tarzdaki şıklığın, son derece pratik ve modern bir uygulamayla nasıl bir araya gelebileceğini çok başarılı bir biçimde örnekliyor. Yemeğinizi hem yaparken hem de yerken kullanabileceğiniz bu ada tipi mutfak masası ile öğünleriniz bir şölene dönüşebilir.
Minimalizmin basit fakat mükemmel şıklığını her zerresiyle yansıtan bu harika fütüristik mutfağın doğal bir parçası konumunda olan yemek masası da en az mutfağın kendisi kadar güzel. Gerek metal sandalye tercihi, gerek optimum genişliği, gerekse de mevcut alandan maksimum verimle yararlanma başarısı ile son derece fonksiyonel ve yaratıcı bir masa uygulaması. Bu mutfağın tasarımında ise Eurodecor imzası bulunuyor.
Bu yazımızın son bölümünde ise biraz farklı bir yöne doğru yürüyor ve ticari bir mekanda bulunan yemek masası grubunu ele alıyoruz. Arte FABBRO tarafından dekore edilen son derece şık bir kafe – restoranda bulunan bu şık ahşap masalar, çevrelerinde rahat oturma grupları ile mükemmel bir uyum içindeler. Mekanın tasarımında oldukça enteresan ahşap uygulamalar yaygın olarak yer verilmiş olsa da yemek masalarında sadelik ve pratiklik ön planda tutulmuş. Kaliteli ve dayanıklı bu masalar uzun yıllar modası geçmeyecek bir tarzda.