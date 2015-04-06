En pratik yemek masaları

Şehir hayatının giderek hızlandığı, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde bırakalım boş zamanı, en temel ihtiyaçlar için bile vakit bulmanın güç bir hale geldiği bir çağda yaşıyoruz. Çoğu kez günümüzün büyük bölümü trafikte veya bir koşturmaca içinde geçiyor. Bu yüzden de çalışma hayatı içindeki insanlar için pek çok şeye zaman ayırmak giderek daha zor bir hale geliyor. Örneğin özel bir yemek odasında, güzel porselen yemek takımları eşliğinde sakin, uzun ve keyifli yemeklere vaktimiz kalmıyor çoğu zaman. Her şeyin pratik yollarını arıyoruz. İşte modern mutfaklara adapte edilen küçük, fonksiyonel ve şık yemek masaları, az zamanda yemek ihtiyacımızı karşılayabilmemiz için pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ama elbette sadece şehrin koşturmacasından arta kalan az zamanda karnımızı doyurmaya yaramıyor bu masalar. Aynı zamanda küçük bir kahve molası, eşinizle ya da birkaç arkadaşınızla yapacağınız bir haftasonu kahvaltısı için de pekala şık çözümler olabiliyorlar. Bu yazımızda harika mutfakların parçaları olan son derece şık yemek masalarını bir araya getirdik. Gerek bir bütün olarak mutfakların, gerekse de masa ve sandalye kombinasyonlarının sizlere uygulanabilir, pratik ve yararlı fikirler vereceğini umuyoruz.