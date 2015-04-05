homify 360°: Klasik ve moderni birleştiren bir villa

Ahşap, doksanlı yılların sonundan itibaren yaklaşık on ila on beş senelik bir dönem boyunca kısmen ihmal edilmiş, özellikle zemin uygulamarında yerini işlenmiş ağaç ürünlerine bırakmış olsa da, son yıllarda yeniden ve umuyoruz bu kez tekrar gözden düşmemek üzere keşfedilmeye başlandı. Elbette gerçek ahşabın yerini başka hiçbir malzeme kolay kolay tutmuyor. Betonarme evlerin dış cephelerinde kısmen ya da tamamen ahşap cephe giydirmesi kullanılması ise daha ziyade son dönemde yaygınlaşan bir uygulama. Betonun soğuk havasını bir anda kıran, sıcak ve doğal bir hava yaratan bu uygulamalar bu villanın da dışarıdan bakıldığında en çok dikkat çeken yönü olarak öne çıkıyor.