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homify 360°: Klasik ve moderni birleştiren bir villa

Homify TR Homify TR
VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Modern Evler
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Son zamanlarda yalnızca üst gelir grubuna hitap eden bir lüks olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlayan ve özellikle belli şehirlerde giderek daha fazla tercih edilen müstakil ev ve villa projeleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Bu yazımızda da Aya Yapı Tasarım tarafından dizayn edilen, klasik bir çizginin modern bir tarzda ele alındığı son derece şık bir villa projesini ele alıyoruz. Farklı dekorasyon trendlerinin bir potada başarıyla eritildiği ve sonuçta uzun yıllar eskimeyecek özgün bir tarzın ortaya çıktığı bu villa her türden zevke hitap edebilecek kadar zarif döşenmiş. Sahipleri için sakin ve huzurlu günler vaat eden bu projeye gelin biraz daha yakından bakalım.

Dış cephede ahşap kalitesi

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Modern Evler
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Ahşap, doksanlı yılların sonundan itibaren yaklaşık on ila on beş senelik bir dönem boyunca kısmen ihmal edilmiş, özellikle zemin uygulamarında yerini işlenmiş ağaç ürünlerine bırakmış olsa da, son yıllarda yeniden ve umuyoruz bu kez tekrar gözden düşmemek üzere keşfedilmeye başlandı. Elbette gerçek ahşabın yerini başka hiçbir malzeme kolay kolay tutmuyor. Betonarme evlerin dış cephelerinde kısmen ya da tamamen ahşap cephe giydirmesi kullanılması ise daha ziyade son dönemde yaygınlaşan bir uygulama. Betonun soğuk havasını bir anda kıran, sıcak ve doğal bir hava yaratan bu uygulamalar bu villanın da dışarıdan bakıldığında en çok dikkat çeken yönü olarak öne çıkıyor.

Klasik bir oturma grubu

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Villanın dekorasyonunda kullanılan unsurların bir bölümünde bir parça doksanlı yıllar havasını sezinliyoruz. Bu renkli oturma grubunda da bu izleri görmek mümkün. Görece dar bir alana başarıyla uygulanmış mobilyalardan oluşan bu oda, tabandan tavana uzanan geniş pencereler sayesinde doğal ışıktan sonuna kadar yararlanmasıyla da dikkat çekiyor.

Doksanlı yılları hatırlatan çizgiler

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bu oturma odasında da yine doksanlı yılların izlerini açıkça görmek mümkün. Gerek renk tercihleri, gerekse de dikine çizgili desenleri ile o yılları çağrıştıran bu şık oturma grubuna eşlik eden parlak aksesuarlar da aynı dönemin modasını yansıtıyor. Mavinin çeşitli tonları ile beyazın bir arada kullanıldığı bu mekanda, açık mavi ile mor arasında kırçıllı bir renkteki yoğun tüylü halı da dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Doğal ışık burada da  yine başarıyla kullanılmış.

Beyazın cazibesi

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM MutfakDolap & Raflar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Mutfak dolaplarında da yine klasik bir çizginin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte set üstü ocağın ve ona eşlik eden davlumbazın olduğu bölümde ise, klasiğin de ötesine geçen nostaljik bir tarz göze çarpıyor. Tavanın yine bu bölümün üzerine denk düşen kısmındaki çatı eğimi ve çıplak ahşap uygulaması ise beyaz rengin ağırlıkta olduğu mutfağa ince bir dokunşla sıcak bir hava katıyor.

Banyoda iddialı bir renk tercihi

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoLavabolar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bakır rengi, geleneksel olarak çok yaygın kullanılan bir renk olmamakla birlikte son dönemde sıkça karşılaşmaya başladığımız bir renk. Aya Yapı Tasarım tarafından banyoda tercih edilmesi ise, evin genel çizgisiyle bir parça kontrast oluşturuyor ve böylelikle daha da fazla öne çıkıyor. Yine klasik tarzdaki armatürler ise son dönemin banyo trendlerinde yer alan bir başka unsur.

Her yönüyle klasik

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Gereksiz detaylardan tamamen arındırılmış bu sade ve şık yatak odasında yine doksanlı yıllardan, hatta belki renk tercihleriyle seksenlere kadar da uzanan nostaljik bir esinti hissetmedik dersek yalan olru. Gerek kumaş, gerekse de renk tercihleri, abajurlar, avize ve yatak başıyla harika bir uyum içerisindeler. Gözü ve beyni yormayan bu sade yatak odası, uzun yıllar eskimeyecek ve modası asla geçmeyecek bir çizgiye sahip.

İddialı bir giyinme odası

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Alışık olduğumuz giyinme odalarından farklı bir biçime sahip bu mekanın kare yerine dikdörtgen biçimindeki konumlanışı ilginç olmakla birlikte oldukça pratik bir tercih olmuş. Odanın iki tarafında uzunlamasına konumlanan geniş dolap grupları, ortadaki siyah deri pufla ve zeminde kullanılan halıyla uyum içinde. Giyinme odasının mahremiyeti ise şık bir stor perde uygulaması ile garanti altına alınmış.

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