Banyonuz için parlak fikirler

Banyolarımız güne başladığımız ve günü bitirdiğimiz mekanlar olarak evlerimizin en önemli bölümleri arasında yer alırlar. Buna karşın dekorasyon bütçelerinde genellikle büyük bir yer kaplamazlar. Hatta zaman zaman ihmal edildiklerini söylersek çok da abartmış olmayız herhalde. Oysa banyonuza yapacağınız her yatırım, en küçük tasarım dokunuşu, akıllıca yerleştirilmiş bir raf veya doğru konumlandırılmış tek bir ayna bile, güne başlarken keyfinizin yerine gelmesini sağlayacaktır. Banyoda geçirdiğiniz vakit mahrem olduğu kadar günün ve zamanınızın geri kalanının niteliğini de belirleyecek türdendir. Dizaynı üzerine düşünülmemiş, hiçbir tasarım yönü olmayan sıkıcı bir banyo sabah kalkıp işe gitmeden önce orada geçireceğiniz birkaç dakika boyunca size sıkıntı verirse, günün geri kalanı hiç de sempatik gelmeyebilir size. Bu yüzden banyonuzu tasarımı üzerine kafa yorulması gereken bir mekan olarak değerlendirmenizi öneriyoruz. Sizler için banyonuz için yeni konseptler ve parlak fikirlerden oluşan birkaç örnek derledik.
Çiçek desenleri zaman zaman gözden kaybolsalar da, eninde sonunda mutlaka geri dönen vazgeçilmez tasarım unsurlarıdırlar. Bazı dönemlerde modaları geçer gibi olsa da, siz farkına bile varmadan çoktan geri dönmüş olurlar çoğu kez. Yani çiçek desenlerine epeyce aşinayız, peki ya yaprak desenlerine ne dersiniz? Eflatun tonlarındaki iri yapraklarla süslenmiş bir banyo dolabı ve arkasındaki duvarda iki renkli şık bir mozaik uygulaması, bu banyonun en belirgin yönü. Biraz muzip bir tarza sahip bu banyo sabahları keyfinizi yerine getirmek için bire bir olabilir. Bu tasarımın altında ise ÖMS Özel Mobilya Dekorasyon imzası bulunuyor.
Siyah ve beyazın uyumu asla eskimez, asla modası geçmez. Siyah ve beyaz bildiğimiz renklerden değillerdir. Beyaz aslında bütün renklerin bir araya gelmesiyle, siyah ise büsbütün bir renksizlikle ortaya çıkar. Her rengin kendine has bir karakteri vardır ama hiçbiri de siyah ve beyaz gibi felsefi bir derinliğe sahip değildir. Kimbilir, belki de bu derinlik yüzünden, siyah ve beyazın muhteşem uyumu hiç eskimez. YSK Dekorasyon tarafından tasarlanan bu modern ve şık banyoda da öne çıkan unsur olan siyah ve beyaz renkleri asıl olarak vurgulayan şey ise banyonun bütün havasını değiştiren canlı bitki uygulaması. Siz de banyonuza tazelik katmak için canlı bitkileri kullanabilirsiniz.
Oldukça sıradışı bir tarza sahip bu banyo ise ince uzun yapısı ile dikkat çekiyor. Endüstriyel bir çizginin izlerini çok güçlü biçimde taşıyan bu yüksek tavanlı banyoda, banyolarda çok fazla tercih edilen bir renk olmayan siyahın kullanımı da iddialı bir görüntü yaratıyor. Mekanın uzun cephelerinden birinin tamamını kaplayan ayna uygulaması ise adeta bir sonsuzluk efekti yaratıyor ve banyoyu olduğundan çok çok daha geniş gösteriyor. Ven Mimarlık tarafından tasarlanan bu banyo özellikle ince uzun yapıdaki banyolar için örnek olabilecek nitelikte.
Mermer bundan on beş ila yirmi yıl öncesine kadar, ıslak zeminlerde, banyolarda ve mutfaklarda çok daha fazla kullanılan, hatta denilebilir ki bu mekanlarda en çok kullanılan malzemeydi. Uzun ömürlü, şık ve sağlam bir taş olan mermer, uygulandığı mekana hem güçlü hem de doğal bir hava katar. Ancak özellikle laminant tezgahların yaygınlaşmasıyla kullanımı azalan mermer, bugünlerde başlı başına bir tasarım unsuru olarak lüks evlerde karşımıza çıkmaya başladı. Bay Tuğra Mobilya imzası taşıyan bu banyoda da mermerin hoyratça kullanıldığını görüyoruz. Bakım gerektirmeyen ve temizliği de çok kolay olan bu malzeme, cam duş kapısının çerçevesini oluşturan bakır renkli metal uygulaması ile de müthiş bir renk uyumu sergiliyor.
İskandinav ülkeleri, dünyanın refah seviyesi en yüksek ve en gelişmiş toplumları olmalarının yanı sıra, ya da belki bundan ötürü, dünyanın en başarılı tasarımcılarını da içlerinden çıkarmışlardır. Mimari ve iç mimari alanları da bu konuya dahildir. Öyle ki İskandinav tarzı dendiğinde akıllarda aşağı yukarı bir resim canlanır. Voltaj Tasarım imzasını taşıyan bu banyoda da bütünüyle olmasa da ciddi bir İskandinav tasarım çizgisi izi görmek mümkün. Fonksiyonelliğin ön planda olduğu, minimal ve ahşabın bolca kullanıldığı bu tarza ek olarak bu banyoda da yoğun bir mermer kullanımı görüyoruz.