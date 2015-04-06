Banyonuz için parlak fikirler

Banyolarımız güne başladığımız ve günü bitirdiğimiz mekanlar olarak evlerimizin en önemli bölümleri arasında yer alırlar. Buna karşın dekorasyon bütçelerinde genellikle büyük bir yer kaplamazlar. Hatta zaman zaman ihmal edildiklerini söylersek çok da abartmış olmayız herhalde. Oysa banyonuza yapacağınız her yatırım, en küçük tasarım dokunuşu, akıllıca yerleştirilmiş bir raf veya doğru konumlandırılmış tek bir ayna bile, güne başlarken keyfinizin yerine gelmesini sağlayacaktır. Banyoda geçirdiğiniz vakit mahrem olduğu kadar günün ve zamanınızın geri kalanının niteliğini de belirleyecek türdendir. Dizaynı üzerine düşünülmemiş, hiçbir tasarım yönü olmayan sıkıcı bir banyo sabah kalkıp işe gitmeden önce orada geçireceğiniz birkaç dakika boyunca size sıkıntı verirse, günün geri kalanı hiç de sempatik gelmeyebilir size. Bu yüzden banyonuzu tasarımı üzerine kafa yorulması gereken bir mekan olarak değerlendirmenizi öneriyoruz. Sizler için banyonuz için yeni konseptler ve parlak fikirlerden oluşan birkaç örnek derledik.