Renkli ve çarpıcı bir salon

Evlerin en çok vakit geçirilen yaşam alanları salonlar için her geçen gün daha da çeşitlilik gösteren farklı ve modern dekorasyon fikirleriyle karşılaşıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri de artık salonların ve oturma odalarının iki farklı yaşam alanı olarak kullanılmamaları ve böylece salonların evin en merkezi alanı haline gelmeleri. Eskiden salonlarla oturma odaları farklı tasarım ve farklı tür mobilyalarla dizayn edilir ve salonlar yalnızca misafir geldiğinde kullanılırdı. Bu yüzden de salonlarda daha şık, gösterişli bir tasarım ve daha dayanıklı ve sağlam mobilyalar tercih edilirken oturma odalarında daha gündelik ve sade dekorasyonlar kullanılırdı. Bugünün modern dünyasındaysa oturma odaları ve salonlar birleşti ve salonlar hem gündelik olarak ailece kullanılan hem de misafirlerin ağırlandığı bir yaşam alanına dönüştü. Bu yüzden hem gündelik ihtiyaçları karşılayacak şekilde kullanışlı ve konforlu bir tasarıma hem de şık ve estetik bir dekorasyona sahip olmalılar. Akabe Mobilya tarafından dizayn edilen bu salon da hem dikkat çekici renkliliğiyle, hem gösterişiyle, hem de yenilikçi tasarımıyla öne çıkıyor.