Renkli ve çarpıcı bir salon

Evlerin en çok vakit geçirilen yaşam alanları salonlar için her geçen gün daha da çeşitlilik gösteren farklı ve modern dekorasyon fikirleriyle karşılaşıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri de artık salonların ve oturma odalarının iki farklı yaşam alanı olarak kullanılmamaları ve böylece salonların evin en merkezi alanı haline gelmeleri. Eskiden salonlarla oturma odaları farklı tasarım ve farklı tür mobilyalarla dizayn edilir ve salonlar yalnızca misafir geldiğinde kullanılırdı. Bu yüzden de salonlarda daha şık, gösterişli bir tasarım ve daha dayanıklı ve sağlam mobilyalar tercih edilirken oturma odalarında daha gündelik ve sade dekorasyonlar kullanılırdı. Bugünün modern dünyasındaysa oturma odaları ve salonlar birleşti ve salonlar hem gündelik olarak ailece kullanılan hem de misafirlerin ağırlandığı bir yaşam alanına dönüştü. Bu yüzden hem gündelik ihtiyaçları karşılayacak şekilde kullanışlı ve konforlu bir tasarıma hem de şık ve estetik bir dekorasyona sahip olmalılar. Akabe Mobilya tarafından dizayn edilen bu salon da hem dikkat çekici renkliliğiyle, hem gösterişiyle, hem de yenilikçi tasarımıyla öne çıkıyor.
Bu sıradışı tarzıyla dikkat çeken salonda ilk göze çarpan şey kuşkusuz renk çeşitliliği. Yeşil, mor, pembe, gri tonları, mavi ve ahşap tonlarının bir arada kullanıldığı salonun geneline bu renk cümbüşü sayesinde yüksek ve hareketli bir enerji hakim oluyor. Sıcak tonların içinizi ısıttığı bu capcanlı salonda canlılık hissi salonun arka kısmına yerleştirilmiş yeşil iç mekâna uygun ağaçlarla da kuvvetlendirilmiş.
Oturma grubunun farklılığıysa odanın karakterini belirleyen en önemli özelliklerden biri. Üçlü, ikili ve tekli koltuklardan oluşan klasik oturma grubu konsepti ezberini bozan bir dizayna sahip olan bu büyük, U şeklinde uzanan girintili çıkıntılı koltuk sıra dışı bir tarz yaratmasının yanı sıra sıradan oturma gruplarından çok daha fazla oturma yeri sağlayarak fonksiyonellik işlevini de yerine getiriyor. Renk çeşitliliğinin sürdüğü, sıra sıra dizilmiş yastıkları da bu farklı koltuğun konforlu bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Koltuğun asimetrik yapısıyla uyumlu seçilen orta sehpa koltuğun büyüklüğüne nispeten küçük seçilerek odanın karmaşıklıktan uzaklaşması sağlanmış. Ortadaki halıysa yer döşemeleriyle uyumlu bir desene sahip.
Odanın ezber bozan mobilyaları koltukla sınırlı değil elbette. Televizyon ünitesi de görmeye alışık olmadığımız yenilikçi bir tasarıma sahip. Odanın hareketli ve canlandırıcı yapısıyla uyum sağlayan ünitede sade bir alt tezgah ve hareketli bir arka plan bulunmasının yanı sıra, ünitenin aydınlatmalı yapısıyla bu canlandırıcı özelliği daha da arttırıcı bir niteliğe sahip hale geliyor.
Odanın canlı ve hareketli tarzında önemli rol oynayan unsurlardan biri de salonun arka kısmına yerleştirilmiş olan bu iç mekân bahçesi. Salonun yeşil bitkilere ayrılmış olan bu kısmı yalnızca canlı bir element olarak odaya katkı sağlamıyor aynı zamanda da yaşam alanına hakim olan sıra dışılığı devam ettiriyor. Evlerde genellikle balkon gibi ayrılmış bir kış bahçesi uygulamasına alışığız ama salonun içinde bir kış bahçesi oluşturmak ve bahçeyi yaşam alanına katmak ezber bozan uygulamalardan biri daha. Bu özel alanı salondan ayırmak için modern tuğla görünümlü duvar yapısı ve ışıklandırma kullanılmış. Hayatımızın her alanında ve anında yeşilliğe ve doğallığa ihtiyacımız var. Bu pek de alışık olmadığımız tasarım uygulaması doğallığı salonlarımızda bile barındırmanın mümkün olduğunu gösteriyor.
Salonun dikkat çeken özellikleri saymakla bitmiyor. Resimde de görüldüğü gibi, yaşam alanının ışıklandırması da mobilyaları ve tasarımları kadar renkli ve çarpıcı. Bu ışıl ışıl salonun pek çok farklı aydınlatma seçeneği var. Hepsinin aynı anda yanması olabildiğine yüksek enerjili ve gösterişli bir görünüm sağlarken dilerseniz ruh halinize göre hangi ışıklandırmayla aydınlanacağınızı da seçebilirsiniz.