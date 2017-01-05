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Tüm zamanların en iyi 50 dekorasyon ipucu (1)

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NEW- 8teen location in SW4, 1st Option Representation 1st Option Representation Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
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Eğer ev dizaynınızı gözden geçirmeyi ve yeni yılla birlikte dekoratif değişikliklerle yaşam alanlarınıza da yenilik katmayı düşünüyorsanız veya yeni bir eve taşındıysanız, taşınmak üzereyseniz, bu yazımızda size vereceğimiz dekorasyon ipuçlarını da mutlaka dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Sizin için şaşırtıcı 50 dekorasyon önerisini bir araya getirdik.

1- Dekorasyonunuzu oluştururken beğendiğiniz bir eşyayı satın almadan önce o eşyayı alternatif mağazalarda da arayın!

Domporte, Domporte Domporte Pencere & KapılarKapılar
Domporte

Domporte
Domporte
Domporte

Unutmayın ki ilk gördüğünüz yer en ekonomik yer olmayabilir ve dekorasyon sürecinde bütçenizi tutumlu bir şekilde harcamanızda fayda var.

2- Teknolojiyi kullanın ve internetten farklı seçenekleri gözden geçirin.

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Klasik Çalışma Odası
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Dekoratör desteği alacaksanız, bugün artık dekoratörünüzle aynı şehirde yaşamanız bile şart değil! Unutmayın ki isteklerinize en uygun profesyoneli seçmek yakındakini seçmekten çok daha önemli.

3- Dekorasyon tarzınızı ve mobilyalarınızı seçmeden önce mutlaka iyice araştırın ve seçeneklerinizi belirleyin.

Serie Vintage, Ceramiche Grazia Ceramiche Grazia BanyoDekorasyon
Ceramiche Grazia

Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia

4- Eviniz için her beğendiğiniz aksesuarı almak yerine senede iki göz kamaştırıcı aksesuarla yenilik yapmaya çalışın.

Statement light over staircase Chameleon Designs Interiors Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
Chameleon Designs Interiors

Statement light over staircase

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

5- Evinizin kozmetik görüntüsünden önce konfor ve yaşam kalitesi seviyenizi arttıracak ürünlere yatırım yapın.

Digs daybed Loaf Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Metal Gri bed,metal bed,linen mattress,comfy daybed,industrial bed
Loaf

Digs daybed

Loaf
Loaf
Loaf

6- Açık planlı yaşam alanlarında farklı fonksiyonlu alanların sınırlarını mutlaka belirleyin.

Open plan living room GK Architects Ltd Oturma OdasıDolap & Büfeler
GK Architects Ltd

Open plan living room

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Bunun için mobilya ve seperatörler kullanabilirsiniz.

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7- Her şeyi tek bir mağazadan almayın, bu evinizi görünümü sıkıcılaştıracaktır.

Winter Room, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design İskandinav Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

8- Oturma odasındaki aksesuar ve mobilyalarınızı kanepenin büyüklüğüne göre dizayn edin.

Sofás en línea clásica., MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

9- Bazı tasarımcılar mobilyaların daha uzun ömürlü ve dayanıklı olması için dış mekanlar için üretilen tekstil ürünlerini iç mekanlarda da kullanmanızı öneriyorlar.

Charley Chairs Humblesticks MutfakMasa & Oturma Grupları
Humblesticks

Charley Chairs

Humblesticks
Humblesticks
Humblesticks

10- Duvarları boyamadan önce seçtiğiniz rengi mutlaka duvarın bir bölümde test edin.

Painted Wall in Moscow WALLPAPER by deborah bowness Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
WALLPAPER by deborah bowness

Painted Wall in Moscow

WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness

Ev nasıl boyanır? başlıklı yazımızda ev boyamanın püf noktalarını derlemiştik.

11- Çok parlak ışıklandırması olmayan odalarda koyu renk duvarlar romantik ve derin bir atmosfer yaratır.

bedroom Esra Kazmirci Mimarlik Yatak OdasıIşıklandırma
Esra Kazmirci Mimarlik

bedroom

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

12- Evinizin mümkün olan en yüksek düzeyde doğal ışıktan faydalanmasını sağlayın.

Kinder- und Jugendmöbel für ein gesundes Raumklima , Allnatura Allnatura Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

13- Mutfak, yemek odası, oturma odası gibi alanlarda renkli meyveler de harika dekoratif unsurlar olabilirler!

Fruit & vegetables, Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

Fruit & vegetables

Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

14- Merdivenleri havluluk ve askı ünitesi olarak kullanmak son yılların en tarz trendlerinden biri!

Berry Lacquer Ladder Orchid
Orchid

Berry Lacquer Ladder

Orchid
Orchid
Orchid

15- Sıra dışı şekiller ve formlar her zaman fark yaratır!

B- Fire 50 round Tulipalo Ev İçiBüyük Ev Aletleri
Tulipalo

B- Fire 50 round

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

16- Banyolarınızın fayansları banyonun ana karakterini belirleyen elemanlardır.

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd Duvar & ZeminKarolar metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

17- Yatağınızı her zaman derli toplu tutarak konforlu tekstil ürünleri tercih edin.

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

18- Beyaz ve ahşap tonları her zaman zamanın ötesinde bir estetik oluşturur.

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto BanyoKüvet & Duşlar
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

Üstelik her odaya ve her tarza da uygun bir renk kombinasyonu oluşturuyor ahşap tonları ve beyaz.

19- Oturma odanızın merkezini belli etmek için halınızın orta noktasına yerleştireceğiniz mobilyayı titizlikle seçmeniz gerekir.

Riad Rug Luku Home Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Luku Home

Riad Rug

Luku Home
Luku Home
Luku Home

20- Yemek odanızdaki ya da mutfağınızdaki sandalyelerinizin takım ve bir örnek olmasına gerek yok.

Mismatched Dining Chairs Rectory Blue Yemek OdasıSandalye & Banklar
Rectory Blue

Mismatched Dining Chairs

Rectory Blue
Rectory Blue
Rectory Blue

Farklı renk ve tasarımlardaki sandalyeler modern ve eşsiz bir estetik yaratıyor ve çok moda!

21- Antrelerinizi dizayn ederken mutlaka aydınlık ve davetkâr bir tarz oluşturmanız gerekiyor.

Hallway CLAIRE HAMMOND INTERIORS Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

Hallway

CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

Unutmayın, ilk izlenim önemlidir!

22- Bahçenizi, verandanızı, balkonunuzu ve terasınızı da tıpkı evinizin iç mekanları gibi kuvvetli bir aydınlatma ile ışıklandırın.

Moroccan lighting at the outdoor living room homify Balkon, Veranda & TerasIşıklandırma Demir/Çelik Siyah
homify

Moroccan lighting at the outdoor living room

homify
homify
homify

23- Giysi dolabınızı, giyinme odanızı ve çekmecelerinizi boyayarak yepyeni ve pırıl pırıl bir görünüm elde edebilirsiniz.

White walk in wardrobe Lamco Design LTD Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Lamco Design LTD

White walk in wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

24- Çalışmayan şöminelerinizi dekoratif bir unsur olarak değerlendirin.

Living room 1st Option Representation Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Living room,fireplace,wooden floors
1st Option Representation

Living room

1st Option Representation
1st Option Representation
1st Option Representation

25- Küçük ve loş bir odayı daha geniş ve aydınlık göstermek için parlak beyaz tonlarını kullanın.

Tuscany Fitted Bedroom Furniture homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler minimalist,gloss,panelled,white
homify

Tuscany Fitted Bedroom Furniture

homify
homify
homify
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