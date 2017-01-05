Tüm zamanların en iyi 50 dekorasyon ipucu (1)

Eğer ev dizaynınızı gözden geçirmeyi ve yeni yılla birlikte dekoratif değişikliklerle yaşam alanlarınıza da yenilik katmayı düşünüyorsanız veya yeni bir eve taşındıysanız, taşınmak üzereyseniz, bu yazımızda size vereceğimiz dekorasyon ipuçlarını da mutlaka dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Sizin için şaşırtıcı 50 dekorasyon önerisini bir araya getirdik.
Unutmayın ki ilk gördüğünüz yer en ekonomik yer olmayabilir ve dekorasyon sürecinde bütçenizi tutumlu bir şekilde harcamanızda fayda var.
Dekoratör desteği alacaksanız, bugün artık dekoratörünüzle aynı şehirde yaşamanız bile şart değil! Unutmayın ki isteklerinize en uygun profesyoneli seçmek yakındakini seçmekten çok daha önemli.
Bunun için mobilya ve seperatörler kullanabilirsiniz.
Ev nasıl boyanır? başlıklı yazımızda ev boyamanın püf noktalarını derlemiştik.
Üstelik her odaya ve her tarza da uygun bir renk kombinasyonu oluşturuyor ahşap tonları ve beyaz.
Farklı renk ve tasarımlardaki sandalyeler modern ve eşsiz bir estetik yaratıyor ve çok moda!
Unutmayın, ilk izlenim önemlidir!