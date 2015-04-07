Evlerimizin en bize ait, en bize özel yaşam alanları yatak odalarıdır kuşkusuz. Bu yüzden de yatak odaları dizayn edilirken yalnızca kullanıcının ihtiyaçları ve zevki göz önünde bulundurulur. Yani evimizin belki de en bizi yansıtan ve bize dair olan odası her bir günü sonlandırdığımız ve yeni bir güne uyandığımız yatak odalardır. Yatak odaları aynı zamanda her gece uyuyarak kendimizi yenilediğimiz ve yeni güne hazırlandığımız da yerlerdir. Dekorasyonun da buna uygun olması bir hayli önemli çünkü fazla gösterişli ve yorucu bir yatak odası tasarımının uyku kalitesini düşürdüğü bilinen bir gerçek. Sağlığımız açısından iyi dizayn edilmiş yatak odalarına ihtiyacımız var. Yatak odalarının en önemli öğelerinden biri de elbette yatak başları. Yatağın estetik bir mobilyaya dönüşmesini sağlayan, yatak odasının karakterini belirleyen yatak başları yatak odası dekorasyonlarında önemli bir rol oynuyor. İşte en yenilikçi ve şık yatak başları modellerinden örnekler.
Açık tonların tercih edildiği bu sade ve avangart tarzda dizayn edilmiş yatak odasının en dikkat çeken unsuru farklı şekliyle estetik bir görünüme sahip olan yatak başı. Trabcelona Design'ın ürünlerinden biri olan bu yatak başı, odanın dekorasyon anlayışıyla uyum içinde öne çıkıyor. Açık renkli çerçevesinin şeklindeki dalgalanmalar sayesinde odanın sadeliğine hareket katarken, iç kısımdaki yumuşak dokulu ve düğmeli yastıksı yapısının odaya hakim olan renklerden birkaç ton koyu rengiyle kontrast sağlayarak estetik görünümü kuvvetlendiriyor. Yatak başındaki yumuşak kısım, yatağın bir uzantısı olarak düşünülmüş.
Modern bir yatak odası dizayn etmek istiyorsanız işte en güzel örneklerinden biri. ÖMS Özel Mobilya Dekorasyon tarafından tasarlanan bu renkli yatak başı odaya zamanın ötesinde bir görüntü sağlarken sadeliğin ve minimalist anlayışın hakim olduğu mekâna renklilik ve hareket kazandırıyor. Farklı renklerdeki ahşam bölmelerin pürüzsüz olmaması ve eskitilmiş bir görünüme sahip olmalarıysa bu modern yatak başını kusursuz bir hale getiren en önemli ayrıntı.
Bu avangart yatak odası tasarımındaysa Mahir Mobilya'nın dizayn ettiği bir kuğunun zarafetini ve güzelliğini hissettiren yatak başı dikkat çekiyor. Sıradan yatak başlarından daha yüksek olarak tasarlanan bu yatak odası ünitesi zarif duruşuyla öne çıkmasının yanı sıra yenilikçi tasarımıyla da ezber bozuyor. Gözlerimizi güzelliğiyle ilk dikkatimizi çeken yatak başından kaydırdığımızda yatağın iki yanındaki komodinlerin yatağın bazasına ve yatak başına bağlı olduğunu görüyoruz. Hem kullanışlı hem de estetik bir fikir olarak dekorasyonda yeni ufuklar açan bu tasarım da öne çıkan yatak başı dizaynlarından biri.
Gösterişli ve zengin bir dekorasyon her zaman yorucu bir dekorasyon olmak zorunda değil elbette. Hem kullanışlı, hem şık, hem gösterişli hem de huzur dolu bir yatak odası dizayn etmek mümkün. YSK Dekorasyon tarafından tasarlanan bu yatak odası da bunun bir örneği. Işıklandırma, avizeler ve ayna ünitesiyle son derece gösterişli bir görünüme sahip olan bu yatak odasında yatağın huzur veren yapısına uygun olarak tasarlanmış yatak başı yumuşak dokusuyla dikkat çekerken, malzeme olarak derinin tercih edilmiş olması da odanın bütünüyle uyumlu bir zenginlik ve estetik sağlıyor.
Latis Mimarlık ve İnşaat'ın projelendirdiği bu yatak odası tasarımındaysa yatakla yatak başı arasındaki geçişi yumuşatan köşesiz bir dizaynla karşılaşıyoruz. Kahverenginin beyazla uyumuyla gelen dinlendirici özelliğin kullanıldığı dizaynda yatak başının ardındaki mavilik bu dinlendiriciliği sakinlikle birleştiriyor. Yatak başının üzerine yerleştirilmiş ışıklandırma ve yatak başının ortasında raf şeklinde tasarlanmış bölme şık olduğu kadar da fonksiyonel. Yumuşak geçiş yatağın yanlarındaki komodinlerde de sürdürülerek odanın tasarımında mükemmel bir ahenk yakalanmış.