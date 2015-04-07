Evlerimizin en bize ait, en bize özel yaşam alanları yatak odalarıdır kuşkusuz. Bu yüzden de yatak odaları dizayn edilirken yalnızca kullanıcının ihtiyaçları ve zevki göz önünde bulundurulur. Yani evimizin belki de en bizi yansıtan ve bize dair olan odası her bir günü sonlandırdığımız ve yeni bir güne uyandığımız yatak odalardır. Yatak odaları aynı zamanda her gece uyuyarak kendimizi yenilediğimiz ve yeni güne hazırlandığımız da yerlerdir. Dekorasyonun da buna uygun olması bir hayli önemli çünkü fazla gösterişli ve yorucu bir yatak odası tasarımının uyku kalitesini düşürdüğü bilinen bir gerçek. Sağlığımız açısından iyi dizayn edilmiş yatak odalarına ihtiyacımız var. Yatak odalarının en önemli öğelerinden biri de elbette yatak başları. Yatağın estetik bir mobilyaya dönüşmesini sağlayan, yatak odasının karakterini belirleyen yatak başları yatak odası dekorasyonlarında önemli bir rol oynuyor. İşte en yenilikçi ve şık yatak başları modellerinden örnekler.