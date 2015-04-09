Modern televizyon üniteleri

Teknoloji çağında yaşıyoruz ve evlerimizdeki en önemli nesneler de teknolojik olanlar. Bu nesnelerden de en öne çıkanı, hayatımızı belki de en çok şekillendireni televizyon tabii ki. Hayatımızı bile şekillendiren, yemek saatlerimizi, çalışma saatlerimizi sevdiğimiz televizyon programlarına göre ayarladığımız, toplanıp hep birlikte dizi, maç ya da eğlence programları izlemenin bir sosyal etkinliğe dönüşmesini sağlayan bu mucizevi cihaz elbette dekorasyon tercihlerimizi de değiştirdi. Artık oturma odaları ve salonlar televizyonların yerleşimlerine göre, televizyonu merkeze alarak dizayn ediliyor. Yemekler televizyon karşısında yendiği için yemek odalarının dekorasyonu bile televizyonun konumlandırılacağı yer düşünülerek tasarlanıyor. Ancak televizyonlar tek başlarına dekoratif bir ürün değiller tabii ki. Bu yüzden de televizyon üniteleri hem estetik açıdan hem de fonksiyonellik bakımından dekorasyon ve iç mimaride çok önemli bir yer tutuyorlar. Modern tasarımlı yaşam alanlarına uygun televizyon ünitesi dizaynları her geçen gün artarken, biz de sizin için birkaçını derleyelim dedik.
Dekorasyonda televizyon ünitesi kavramının önem kazanması tüplü televizyonların üzerine konulacak bir mobilyaya ihtiyaç duymasıyla birlikte gelişmişti. Ancak bugün artık tüplü televizyonların pek az kullanıldığı göz önüne alındığında, bu ihtiyaç zevke ve dekorasyona bağlı bir seçenek haline dönüştü çünkü bugün kullandığımız LCD veya plazma ekranlı televizyonlar duvara monte edilebiliyor. Ancak elbette duvara monte edilen televizyonlar da televizyon ünitelerine ihtiyaç duruyor çünkü duvarda bir başına duran bir LCD ekran televizyonun estetik açıdan pek çekici olduğu söylenemez. Duvara monte televizyonlar için örnek bir televizyon ünitesi modelini ÖMS Mobilya Dekorasyon'un tasarladığı bu oturma odasında görüyoruz. Televizyonu boğmayan bir açıklığa sahip bu ünitede yanlarda uzanan ve televizyonun altına konumlanmış dolaplar işlevsellik bakımından dikkat çekiyor.
Bir diğer duvara monte televizyonlar için tasarlanmış televizyon ünitesi örneğinde Akabe Mobilya imzası var. Eskitilmiş ahşap renginin beyazla olan mükemmel uyumundan faydalanılmış olan bu televizyon ünitesi her boy televizyona göre farklı boyutlarda tasarlanabiliyor. Çekmece ve küçük dolapların yanı sıra kitaplık ya da fotoğraflık olarak kullanılabilecek bolca açık rafı da barındıran bu dizayn içinde bulunduğu salonun baş rolünü kapacak kadar özel bir tasarım olma niteliğini taşıyor.
Başta da söylediğimiz gibi, artık sadece salonlarda ve oturma odalarında değil, yemek odalarında da televizyonlar ve dolayısıyla televizyon üniteleri kullanılıyor. Mahir Mobilya'nın tasarladığı bu yemek odasında da zarif ve beyaz yemek odası takımının devamı olan sade ve minimal bir televizyon ünitesi mevcut. İki çekmeceli ve iki raflı bu küçük televizyon ünitesi yemek odasının ruhuna uygun bir şekilde tasarlanarak ne televizyonu ne de odanın diğer unsurlarını gölgede bırakmayacak şekilde minimal bir anlayışla dizayn edilmiş.
Modern televizyon ünitesi modellerine en iyi örneklerden biri olarak karşımıza çıkan bu tasarım Bay Tuğra Mobilya imzası taşıyor. Çağdaş çizgilerle dizayn edilmiş olan salonun genel atmosferi ve karakteriyle uyum içindeki tasarım ince uzun bir televizyon tezgahı ve çizgili bir ahşap arka plan plakasından oluşuyor. Yaşam alanının dekorasyonunda kullanılan renklerle mükemmel bir ahenk içinde olmasıyla dikkat çeken televizyon ünitesi, arka planındaki sıra dışı ayrıntıyla odanın yıldızı olmayı başarmış.
Modern bir dekorasyon yaratmaya en elverişli malzemelerden biri de tabii ki ahşaptır. Ahşabın rengiyle, dokusuyla, sadeliğiyle ve ağırbaşlı duruşuyla tasarımlara kattığı çağdaş görünüm modern tasarımlı evlerde olması gereken unsurlardan biri. Ceviz ağacından yapılmış olan bu televizyon ünitesi de bunun en iyi örneklerinden biri. Hem estetik açıdan hem de işlevsellik açısından bir tasarım dehası niteliğindeki bu televizyon ünitesi televizyonu ortalamayan yapısı, büyük ve uzun çekmeceleri, rafları ve asimetrik duruşuyla dikkat çeken çağdaş bir mobilya modeli ve Trabcelona Design tarafından tasarlanmış.