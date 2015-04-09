Modern televizyon üniteleri

Teknoloji çağında yaşıyoruz ve evlerimizdeki en önemli nesneler de teknolojik olanlar. Bu nesnelerden de en öne çıkanı, hayatımızı belki de en çok şekillendireni televizyon tabii ki. Hayatımızı bile şekillendiren, yemek saatlerimizi, çalışma saatlerimizi sevdiğimiz televizyon programlarına göre ayarladığımız, toplanıp hep birlikte dizi, maç ya da eğlence programları izlemenin bir sosyal etkinliğe dönüşmesini sağlayan bu mucizevi cihaz elbette dekorasyon tercihlerimizi de değiştirdi. Artık oturma odaları ve salonlar televizyonların yerleşimlerine göre, televizyonu merkeze alarak dizayn ediliyor. Yemekler televizyon karşısında yendiği için yemek odalarının dekorasyonu bile televizyonun konumlandırılacağı yer düşünülerek tasarlanıyor. Ancak televizyonlar tek başlarına dekoratif bir ürün değiller tabii ki. Bu yüzden de televizyon üniteleri hem estetik açıdan hem de fonksiyonellik bakımından dekorasyon ve iç mimaride çok önemli bir yer tutuyorlar. Modern tasarımlı yaşam alanlarına uygun televizyon ünitesi dizaynları her geçen gün artarken, biz de sizin için birkaçını derleyelim dedik.