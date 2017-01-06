Dekoratörlere ihtiyaç duymadan evinizde yapabileceğiniz 5 harika güncelleme

İçinde yaşadığımız evlerimiz de aslında canlı yapılar sayılırlar ve bizimle birlikte yaşar, bizimle birlikte yaşlanırlar. Bir dekorasyon ne kadar şahane olursa olsun tıpkı bizim gibi bakım ve değişiklik ister. homify sayfalarında zaman çok masraf gerektirmeyen ve tüm evi yıkıp dökmeden yapılabilen akıllıca değişim projelerine yer veriyoruz. Bu şık ve parlak projeler her zaman en çok ilgi gören projelerin başında geliyor. Bugün de sıradan ve artık sıkıcılaşmaya başlamış bir evin küçük dokunuşlarla nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Ders niteliğindeki bu değişim projesi büyük bütçeler ayırmadan ve dekoratörlere ihtiyaç duymadan da evinizde yapabileceğiniz 5 harika güncelleme ilhamı veriyor bize.
Öncesi ve sonrası ile gördüğümüz bu koridor alanı aslında hiçbir söze gerek bırakmıyor. Fark mükemmel değil mi? Bu alanda yapılan değişimler zemindeki fayansların ahşap parkelerle değiştirilmesi ve eskiye nazaran çok daha aydınlık ve ışıl ışıl bir ışıklandırma sisteminin kurulmasından ibaret. Her ne kadar alan baştan aşağı değişmiş kadar güzelleşse de bu iki işlem de aslında komple tadilat masrafları ile kıyaslandığında oldukça küçük bir bütçeye sığıyor. Özellikle koridor alanları dar ve küçük alanlar olduğu için parke masrafı da alanla orantılı oluyor ama yaratılan fark tüm evin dokusunu değiştirmeye yetiyor.
Eskiden mutfaklarda nedense çoğunlukla fayans kullanılırdı ve bu fayanslar pek de çeşitli estetik özelliklere sahip olmazlardı. Bugün neme dayanıklı ve mutfak ve banyolar için de uygun koşullarda üretilen duvar kağıtları sayesinde çok daha şık mutfak alanları oluşturulabiliyor. Bu resimlerde evin mutfak ve yemek alanının öncesini ve sonrasını görüyoruz. Duvarların soğuk beyaz fayanslarla kaplı olması ile şık ve hareketli desenlerle kaplı olması arasında sıcacık bir fark var değil mi?
Duvar dekorasyonuna biraz daha yakından baktığımızda deseninin göz alıcığı da hemen dikkatimizi çekiyor. Hareketli ve modern bir desen olduğu kadar dokusu sayesinde alana derinlik kazandırma ve mekanı olduğundan daha geniş gösterme gibi fonksiyonlara da sahip.
Duvarlar bir evin en önemli unsurlarıdır aslında. Nasıl ki yeni bir ev satın alacakken ya da kiralayacakken gezdiğimiz evlerin ilk olarak duvarlarına bakıp evin genel bir altyapı sorunu olup olmadığını anlayabiliyoruz, oturduğumuz evde de estetik açıdan bizi en çok doyuran ve tatmin eden unsurların başında duvarlar geliyor aslında. Kirli, boyası eskimiş, lekeli, nemlenmiş ve kabarmış ya da yalnızca senelerdir aynı renk olduğu için sıkıcılaşmış duvarları farklı bir renge boyamak evinizin tüm havasını değiştirecek ve hayatınıza yenilik katacaktır.
Bu yatak odasının değişimden önceki fotoğrafı elimizde yok, dolayısıyla eskiden nasılmış bilmiyoruz ama bu pek de umrumuzda değil çünkü bu haliyle huzur dolu, sempatik ve harika görünüyor. Özellikle yatak odalarınızda değişim yaratmak istiyorsanız ve bunu çok kısıtlı bir bütçeyle yapmak istiyorsanız sadece nevresim takımlarınızı değiştirin ve yeni ve konforlu yastıklar satın alın. Romantik dokunuşlar ve sevimli desenlerle rahat yastıklar istediğiniz değişim ortamını sağlayacaktır.
Bahçeniz ya da teras alanınız varsa çok şanslısınız demektir ve hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz değişimi bahçe alanınızı kusursuz bir oturma ve dinlenme alanına çevirerek yakalayabilirsiniz. Huzurun ve doğallığın iç içe geçtiği ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir bahçe için de şüphesiz ki sizi yağmurdan ve sıcak güneşten koruyacak şık bir pergolaya ihtiyacınız var.
Ayrıca bahçeniz varsa ve bahçenizi güzelleştirmek istiyorsanız En iyi ve en kötü 14 bahçe yatırımı başlıklı yazımıza da mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.