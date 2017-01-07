Kusursuz planlanan 2 müstakil ev

Burada kat planı üzerinde mekan ilişkilerini gözlemleyebilir, ve ayrıca metrekare üzerinden alan bilgilerine sahip olabilirsiniz. Salon ile teras doğrudan ilişkili çift açılır kapı tasarlanmış. Burada mutfak ayrı bir alana sahip. 125 metrekare alana yerleşen bu projede bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerleşim planı düzenleniyor. proje bazında inceleyecek olursak diğer projeye oranla daha modern tasarlanan bu evde geleneksel özü kaybetmiyor. Eğimli kiremit çatı modeliyle geleneksel izler taşıyan proje sıcak bir yuva özelliği taşıyor.

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