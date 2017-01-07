Kusursuz planlanan 2 müstakil ev

Bugün muntazam şekilde planlanan iki ayrı eve konuk olacağız. Rostow Bau imzası taşıyan projenin mimarları bu projeye ,
Vivaldi 140 ve Vivaldi 125 adını veriyor. Bu sayılar inşa edilen her evin metrekare bilgisini taşıyor. Planlar ve cephe görünümleri üzerinden ilham veren fikirler alabileceğiniz projede genel olarak huzur veren bir atmosfer hakim. Bir ailenin ihtiyaçlarını bünyesinde muntazam bir şekilde karşılayan projeler geleneksel öğeler de taşıyor. Daha fazla beklemeden projelerin cephe görünümleri ve planları hakkında fikir sahibi olalım.
İlk projede geleneksel izler taşıyan bir çatı modeli ve yapılanma hakim. Genel olarak bakıldığında havadar bir avlu, geniş bir bahçe ve ferah bir atmosfere sahip. Adından da anlaşılacağı gibi Vivaldi 140 tam olarak 140 metrekare bir alana yerleşiyor. Evin arka tarafında da göreceğiniz gibi cephede kemerler mevcut. Beyaz rengin hakim olduğu cephenin yanı sıra, avlu etrafını sınırlayan alanda yüzeyler sarı renge boyanmış. Doğal taş zemin ile geniş yeşil alan muntazam bir şekilde ayıran ve evin hatlarını çevreleyen bir zemin oluşturuyor.
Ön cepheden bir görünüm. Buradan bakıldığında evin yol cephesinde bir garaj girişi mevcut. Ev girişinde kolonlar ve kemerli geçiş dizayn edilmiş. Yeşil alan içinde taş yollardan yürüyerek huzur veren atmosferi ile müstakil eve ulaşılıyor. Ayrıca taş yol ile yeşil alan kontrast oluşturarak natürel öğelerle göze hitap eden bir manzara oluşturuyor.
Açık plan tasarlanan salonun mutfakla ilişkisi plan düzleminde görülebilir. Çalışma odası, 3 yatak odası, giyinme odası, mutfaktan tek kapı geçişi ile ulaşılan bir kiler, banyo ve tuvaleti plan üzerinde ilişkileri ile birlikte görebilirsiniz. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje çalışmaları bulabilirsiniz.
Adından da anlaşılacağı gibi 125 metrekare alana yerleşen bu ev beyazlara bürünen aydınlık ve ferah bir cepheye sahip. Daha modern dizayn edilen bu evde teras alanında konfor sunan bahçe mobilyaları, yemek masası ve şezlong kullanılmış. Geniş teras kullanımı ile sıcak aylarda havadar ve ferah kullanım alanları sunuyor. Çağdaş ve modern tasarımıyla yeşil alana yerleşen huzur dolu bir ev.
Burada kat planı üzerinde mekan ilişkilerini gözlemleyebilir, ve ayrıca metrekare üzerinden alan bilgilerine sahip olabilirsiniz. Salon ile teras doğrudan ilişkili çift açılır kapı tasarlanmış. Burada mutfak ayrı bir alana sahip. 125 metrekare alana yerleşen bu projede bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerleşim planı düzenleniyor. proje bazında inceleyecek olursak diğer projeye oranla daha modern tasarlanan bu evde geleneksel özü kaybetmiyor. Eğimli kiremit çatı modeliyle geleneksel izler taşıyan proje sıcak bir yuva özelliği taşıyor.
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