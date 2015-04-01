Elbise odaları ve büyük gömme dolaplar

Kimileri için basit bir gardrop ya da bir yatak odasının tek duvarını işgâl eden alelâde bir gömme dolap yeterli değildir. Bazılarımız modaya, elbiselere, giyinmeye düşkün olduğumuz için daha büyük dolaplara ihtiyaç duyarız. Bazılarımız da en ufak çöpü bile atmaya kıyamadığımız, senede bir kez giyilecek olan bir giysiyi bile illâ ki o dolapta tutmak istediğimiz için. Elbette mobilya tasarımcıları ve iç mimarlar da bunun gibi ihtiyaçları dikkate alarak çeşitli çözümler üretiyorlar.

Bunun bir çaresi elbette geçen hafta bir yazımızda Türkiye'den en güzel örneklerini derlediğimiz giyinme odası konsepti. Ancak tam olarak bir giyinme odası olmasa da walk-in closet olarak da bilinen ve çok büyük bir gömme dolabı ya da bir elbise odasını andıran çözümler de mümkün. Bu yazımızda en azından iki taraflı olan ve içine girip yürüyebileceğiniz elbise odalarını ya da büyük gömme dolapları derledik.