Elbise odaları ve büyük gömme dolaplar

Kimileri için basit bir gardrop ya da bir yatak odasının tek duvarını işgâl eden alelâde bir gömme dolap yeterli değildir. Bazılarımız modaya, elbiselere, giyinmeye düşkün olduğumuz için daha büyük dolaplara ihtiyaç duyarız. Bazılarımız da en ufak çöpü bile atmaya kıyamadığımız, senede bir kez giyilecek olan bir giysiyi bile illâ ki o dolapta tutmak istediğimiz için. Elbette mobilya tasarımcıları ve iç mimarlar da bunun gibi ihtiyaçları dikkate alarak çeşitli çözümler üretiyorlar.
Bunun bir çaresi elbette geçen hafta bir yazımızda Türkiye'den en güzel örneklerini derlediğimiz giyinme odası konsepti. Ancak tam olarak bir giyinme odası olmasa da
walk-in closet olarak da bilinen ve çok büyük bir gömme dolabı ya da bir elbise odasını andıran çözümler de mümkün. Bu yazımızda en azından iki taraflı olan ve içine girip yürüyebileceğiniz elbise odalarını ya da büyük gömme dolapları derledik.
Çok fazla giysiniz varsa ve sabahları o gün ne giyeceğiniz seçmek sizin için bir zahmet değil bir zevk meselesi ise, Hatay'da bulunan Çağrı Aytaş İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu dairenin yatak odası hayallerinizdeki yatak odası olabilir. Donuk renkli tonların modern bir tasarım anlayışıyla bir araya geldiği bu yatak odasının asıl yıldızı, odanın ışık alan kısmına yerleştirilmiş olan ve şeffaf bir paravanla odanın geri kalanından ayrılan giyinme kısmı. Bir gömme dolapla aynanın karşılıklı yer aldığı bu küçük oda adeta yatak odasının içinde sizin kendi krallığınızın keyfini sürebileceğiniz ayrı bir alan gibi tasarlanmış.
Elbise dolaplarında son zamanların trendlerinden biri herhangi bir kapısı bulunmayan ve raflarla askıların açıkta durduğu dolap sistemleri. Ankara'da bulunan mobilya üreticisi Yankı Mutfak Banyo'nun koleksiyonunda bulunan bu model de söz konusu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. Tam anlamıyla bir giyinme odası olmasa da ayrı bir alan olarak tasarlanan bu kısım, içine girip yürüyebileceğiniz, giysilerinizi dilediğinizce seçip deneyebileceğiniz hoş bir ortam. Sağ tarafındaki pencere sayesinde doğal ışık bakımından da eksiği olmayan mekân koyu renk ahşap malzemenin asaleti ve sıcaklığıyla güne iyi başlamanızı garanti eden bir elbise odası olarak düşünülmüş. Ayrıca şirket, isteğe göre bu dolapları kapaklı ya da kapaksız olarak da üretiyor ve kapağın boyutuna bağlı olarak ağır ya da hafif sistem mekanizmalar arasında tercih yapabiliyorsunuz.
Dolaplarımızdan elbette ilk beklentimiz temel işlevini yerine getirmesi ve kullanım kolaylığı sunmasıdır. Bunun üstüne estetik olarak da bizi tatmin ediyorsa, mükemmel kombinasyon yakalanmış demektir. İstanbul’da bulunan ve tamamen dolap üzerine odaklanmış olan Cabinet İstanbul'un koleksiyonunda bulunan bu gömme dolap seti, söz konusu şartları tam anlamıyla yerine getiren bir ürün. Kapı ilavesiyle bir giyinme odası olarak da değerlendirilebilecek olan ürün, hem kendine has rengiyle insanın içini açıyor, hem esnek raf ve çekmece sistemiyle kullanım kolaylığı sunuyor, hem de kullanılan ahşap malzeme sayesinde insanın içini ısıtan bir ortam oluşturuyor.
Açık raf ve askı sistemi son zamanların trendlerinden biri olsa da, kimileri için bazı giysilerin başta toz olmak üzere dış etkenlerden uzak tutulması önemli bir önceliktir. Türkiye'deki bir ev projesinden seçtiğimiz bu örnek her iki yaklaşımı birleştiren, etkileyici dolap sistemiyle dikkat çekiyor. Koyu renk ahşap kullanımının damga vurduğu mekân, günlük giysilerinizi bir bakışta görebileceğiniz açık raf ve askıları, daha özel giysileri muhafazalı bir şekilde saklayabileceğiniz kapalı dolaplarla birleştirerek tüm ihtiyaçlara seslenen bir elbise odası haline geliyor.
İçine girip yürüyebileceğiniz büyük gömme dolap sistemlerinden ya da elbise odalarından söz ettiğimiz bu yazıyı, diğelerine oranla çok daha klasik bir örnekle bitirelim. İç mimarisini Hatay'da bulunan Aya Yapı Tasarım adlı şirketin üstlendiği bir villadan alınan bu görüntüde, kapaklı ve vitrini andıran karşılıklı gömme dolapların çevrelediği, içinde rahatça yürüyebileceğiniz klasik bir elbise odası görüyorsunuz. Başta yukarıdan sallanan taşlı avize olmak üzere, çekmecelerin saplarından tutun da camlı kapılardaki desenlere dek klasik bir dekorasyon anlayışının kendisini her yerde gösterdiği bu elbise ya da giyinme odası beyazın saflığını ve klasiğin görkemini sevenler için bire bir.