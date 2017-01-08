Önce ve sonra: Bu apartman dairesi tanınmaz bir haldeydi!

Bir evi yeniden inşa etmek zahmetli bir iştir. Öyle ki sıfırdan başlamıyorsanız, eskinin izlerini tadilattan geçirmek ve hasar tespiti yapmak gerekecektir. Yenilenme aşamalarına geçmeden önce geçmişten kalan ve artık kullanılmayan dizayn öğelerini gözden geçirmek, hasar tespitleri yapmak ve gerekiyorsa sökme-kazıma ve benzeri işleri öne almak ilk iş olacaktır. Aydınlatma, sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma ve doğalgaz sistemleri ile ilgili bakım ve onarım da bu aşamada gerçekleşir. Burada ev sahiplerinin tesisatlarla ilgili yenilenme ve yapılandırma istekleri de göz önüne alınıyor. Her ne kadar baştan aşağı bir yenilenme söz konusu olsa da yapı iskeleti ve yaşam alanları eski planlama üzerinden tasarlanıyor. Daha fazla beklemeden iki odalı dairenin dönüşüm aşamalarını birlikte inceleyelim.
Evin her köşesinde açık duvar zeminlerinin kattığı derinliğin yanı sıra, döşeme zemini kaplamasında uygulanan parke cilası ve renkleri sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Kapı kasaları ve açılır kanatlar da beyaz renk tercih edilerek genel atmosferle uyumlu ve ferah bir görünüm sağlıyor. Döşeme zemini kaplamasında kullanılan cila oranı da parlaklık katarak aydınlık ve ferah görünüme katkı sağlıyor.
Şimdi gelin koridorun eski ve yeni halini gözden geçirelim. Evin tüm yaşam alanlarının kapıları bu koridora açılıyor. Koridorun eski halinde karanlık ve kasvetli bir hava hakim. Daha aydınlık ve ferah bir görünüm sağlayan açık renk tonları ile duvar kaplamaları yenileniyor. Minimum ışıklandırma ile koridor daha aydınlık ve ferah hale geliyor.
Duvar zeminleri daha açık renklere boyanarak dingin ve sakin bir atmosfer oluşturuluyor. Böylelikle daha da ferah bir görünüme kavuşan evde derinlik katan unsurlar yakalanıyor. Özellikle koridor gibi dar geçişli alanlarda derinlik katan unsurlar arasında açık renk tonlarında duvar zemini tercih edilir ve aynaların kullanımı ile daha geniş bir görünüm kazandırmak mümkün.
Daha kasvetli bir atmosferden aydınlık bir alana dönüşümde açık duvar renklerinin katkısı bulunuyor. İlk görselde görüldüğü üzere duvarlar daha koyu renkli. İkinci görselde görülen pencere ise eski haline nazaran uzatılarak biraz daha açılmış. Böylelikle geniş pencere aralıklarından doğal ışık muntazam alınıyor. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Kullanım şartları bakımından oldukça eskiyen mutfağın dönüşüm öncesi hali dökük ve göz yoruyor. Tadilattan sonra yenilenen mutfak daha modern ve evin diğer alanları ile uyumlu ferah bir görünüme kavuşuyor. Modern stil dizayn edilmiş mutfak dolapları ile depolama sistemleri akılcı tasarlanıyor.
Mutfak dekorasyonunda dikkat ederseniz açık renkli zemin ve kaplamalar ferah görünüme katkı sağlarken, parlak doku ve yüzeyler aracılığıyla ışığı yansıtmak mümkün. Işığın yansıdığı parlak yüzeyler aracılığıyla karanlık atmosferden aydınlık atmosfere geçiş oranı artıyor.
Eski ve klasik bir banyonun dönüşüm sonrası daha modern ve şık bir hale getirildiğini öncesi ve sonrası hallerini inceleyerek görebilirsiniz. Banyo dekorasyonunda da ferah ve aydınlık bir hava hakim. Evin diğer alanlarında uygulanan mimari dil ve dekorasyon anlayışı banyo tasarımında da benzerliğini taşıyor.
Açık renk tonları ile zeminlerin tasarlandığı banyoda şıklık katan unsurlar arasında aksesuar detayları öne çıkıyor. Dekoratif ayna çerçevesi beyaz zemin üzerine altın sarısı detayları ile göz okşuyor. Dikdörtgen lavabo modeli kullanılan banyo modern stil dizayn edilmiş. Depolama sistemlerini lavabo altı dolapla çözen banyoda göz yormayan ferah bir atmosfer hakim.
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