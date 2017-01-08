Önce ve sonra: Bu apartman dairesi tanınmaz bir haldeydi!

Bir evi yeniden inşa etmek zahmetli bir iştir. Öyle ki sıfırdan başlamıyorsanız, eskinin izlerini tadilattan geçirmek ve hasar tespiti yapmak gerekecektir. Yenilenme aşamalarına geçmeden önce geçmişten kalan ve artık kullanılmayan dizayn öğelerini gözden geçirmek, hasar tespitleri yapmak ve gerekiyorsa sökme-kazıma ve benzeri işleri öne almak ilk iş olacaktır. Aydınlatma, sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma ve doğalgaz sistemleri ile ilgili bakım ve onarım da bu aşamada gerçekleşir. Burada ev sahiplerinin tesisatlarla ilgili yenilenme ve yapılandırma istekleri de göz önüne alınıyor. Her ne kadar baştan aşağı bir yenilenme söz konusu olsa da yapı iskeleti ve yaşam alanları eski planlama üzerinden tasarlanıyor. Daha fazla beklemeden iki odalı dairenin dönüşüm aşamalarını birlikte inceleyelim.