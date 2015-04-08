Türkiye'de mutfak birçok evin kalbidir. Hattâ öyle ki kimi evsahipleri mutfağın dekorasyonuna, tasarımına, mobilya ve aksesuarlarına; evin vitrini sayılabilecek olan oturma odasından bile daha çok önem gösterir. Birçok evde önemli konular mutfakta konuşulur, önemli kararlar derme çatma mutfak masalarında alınır, güne orada başlanır ve mutfağın boyutları müsaitse mekân ikinci bir oturma odası olarak bütün gün hizmet verir. Dolayısıyla bir çoğumuz için hem rahat edebileceğimiz, hem de estetik anlamda doyum sağlayan bir mutfak oturma grubuna sahip olmak olmazsa olmazlardan biridir. Birçokları mutfağını klasik bir mutfak köşe takımı ile donatmayı tercih etse de, biz bu yazıda daha farklı ve modern örnekleri derlemeye başladık. İşte Türkiye'deki evlerden ve üreticilerin koleksiyonlarından modern mutfak oturma grupları.