Türkiye'de mutfak birçok evin kalbidir. Hattâ öyle ki kimi evsahipleri mutfağın dekorasyonuna, tasarımına, mobilya ve aksesuarlarına; evin vitrini sayılabilecek olan oturma odasından bile daha çok önem gösterir. Birçok evde önemli konular mutfakta konuşulur, önemli kararlar derme çatma mutfak masalarında alınır, güne orada başlanır ve mutfağın boyutları müsaitse mekân ikinci bir oturma odası olarak bütün gün hizmet verir. Dolayısıyla bir çoğumuz için hem rahat edebileceğimiz, hem de estetik anlamda doyum sağlayan bir mutfak oturma grubuna sahip olmak olmazsa olmazlardan biridir. Birçokları mutfağını klasik bir mutfak köşe takımı ile donatmayı tercih etse de, biz bu yazıda daha farklı ve modern örnekleri derlemeye başladık. İşte Türkiye'deki evlerden ve üreticilerin koleksiyonlarından modern mutfak oturma grupları.
Herhalde yemek yapmayı ve mutfakta vakit geçirmeyi seven herkesin hayallerinden biri mutfağında en azından küçük bir ailenin rahatça oturabileceği bir yemek masası ve oturma grubuna yer açabilmektir. İstanbul'da faaliyet gösteren SK Architectural Visualization tarafından modellenen bu mutfak, işte böylesine geniş bir alana ve gerek rengi, gerek modern tasarımı, gerekse de pırıltısıyla mekâna damga vuran bir oturma grubuna sahip. Arkadaki dolabın rengiyle uyumlu ve son derece çekici bir sarı renge sahip olan oturma grubu, 20. yüzyılın modern tasarım klasiklerini andıran, dört ayaklı çelik sandalyelerden oluşuyor. Tasarımıyla mutfağın geri kalanına, çelik malzemesi ve ayaklarıyla mekândaki endüstriyel vurgulara selam duran ve böyle bir mutfağa çok yakışan bir modern mutfak oturma grubu.
Mutfak oturma grubu deyince aklınıza illâ ki bir köşe takımı ya da bir masanın etrafında dizelenmiş sandalyeler gelmesin. Özellikle son yılların trendlerinden biri olan mutfak adası uygulamalarında, oturma grubu sorununu da mekâna uyum sağlayacak taburelerle çözmek mümkün. İzmir'de faaliyet gösteren Eşittir Mobilya'nın kataloğunda bulunan bu mutfak, söz konusu yaklaşımın en şık örneklerinden birini teşkil ediyor. Canlı rengiyle insanın içini cıvıl cıvıl yapan, modern pırıltısıyla göz alan bu mutfağın oturma grubu da en az kendisi kadar modern ve orijinal. Oturak kısmı mutfağın ana renk vurgusuyla uyum sağlayan tabureler paslanmaz çelik malzemesiyle eve hem seçkin, hem de endüstriyel bir pırıltı katıyorlar. Farklı ve modern bir mutfak oturma grubu arayanlar ve ada tezgah sahibi olanlar için ideal seçim.
Yukarıda söylediğimiz gibi, mutfak oturma grubunda masa ve sandalyeler elbette en pratik ve alışıldık çözümdür. Ama burada da özellikle seçtiğiniz sandalyelerle bir fark yaratmak her zaman mümkün. Örneğin Kayseri'de bulunan İndeksa Mimarlık'ın elinden çıkan bu mutfakta olduğu gibi. Burada oturma grubunun klasik bir mutfak uygulamasına renk katarak onun bütün havasını değiştiren bir araç olarak kullanıldığını görüyoruz. 20. yüzyıla damgasını vuran modern tasarım diline ekstra kavisler ve masayla uyumlu ahşap ayaklarla yeni bir boyut getiren sandalyeler, canlı yeşiliyle de mutfağa girdiğiniz anda ilk dikkat çeken unsur olmayı başarıyor. Modern ve mekânın havasını değiştiren bir oturma grubu.
Mutfak oturma grubunun şekli, boyutu ve özellikleri biraz da mutfağı kimin hangi sıklıkla kullanacağına bağlı olarak belirlenmeli. Örneğin bir ya da iki kişinin yaşayacağı, misafirlerin ise oturma odası ya da yemek odası gibi ortamlarda ağırlanacağı bir evde, mutfağı hantal bir oturma grubuyla boğmaya gerek yok. Bursa'da faaliyet gösteren Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfaktaki oturma grubu sadece modern şıklığıyla değil, minimalizmiyle de mutfakta çok vakit geçirmeyen profesyoneller için ideal. Endüstriyel hatlara ve metalik renklere sahip olan, dikey oryantasyonlu bu mutfakta, bir tasarım harikası olan yüksek bar tabureleri adeta bir sanat eseri gibi yerlerini buluyor ve mekânın ferah görünümüne katkıda bulunuyor.
Mutfağınıza oturma grubu seçerken yaratmak istediğiniz izlenim de elbette çok önemli. Örneğin biraz soğuk görünmesi pahasına asalet sahibi, zarif bir mutfak oturma grubu arzuluyorsanız, İstanbul'da bulunan Luce Mutfak & Banyo tarafından tasarlanan bu mutfak oturma grubu size ilham verebilir. Girdiği mekâna hem belirli bir mesafe hissi, hem de kaçınılmaz bir asalet katan siyahın büyüsüyle öne çıkan bu modern oturma grubunun sandalyeleri, özellikle ayak kısımları ferforje sanatının güzel bir örneği olan sandalyeleriyle mekâna hava katıyor. Tezgâhla bileşik olarak tasarlanan masda da bu mdoern mutfağın bir başka orijinalliği olarak dikkat çekiyor.