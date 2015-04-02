Türkiye'den en güzel dış cephe örnekleri

Evi gösteren dışıdır. Kulağa bir klişe gibi gelebilir ama tüm klişelerde olduğu gibi bunda da bir gerçeklik payı yok değil. Özellikle yeni bir eve gidiyorsak ya da satın almak yahut kiralamak için evlerin resimlerine bakıyorsak ilk izlenimimizi oluşturan şey evin dışarıdan nasıl göründüğüdür. Tabii bu izlenim kimi zaman yanıltıcı da olabilir ama dış görünüşüne yani dış cephesine ısınamadığınız bir evde de yaşamak istemezsiniz herhalde. Ne yazık ki Türkiye'de çok uzun bir süre egemen olan ve günümüzde de Türkiye şehirlerine damgasını vuran Toki projeleri yüzünden aynen devam eden müteahhit kültürü yüzünden evlerin bir örnek görünen, herhangi bir tasarım damgası taşımayan dış cephelere sahip olmasına alışmış durumdayız.

Ama neyse ki homify'daki uzman mimar ve tasarımcılar sayesinde bu sıradanlığın dışına çıkabilen, her biri kendine has bir tasarım ve mimari anlayışının izini taşıyan farklı dış cephe uygulamalarını da görme şansı buluyoruz. Bu yazıda Türkiye'den farklı ve orijinal dış cephelere sahip ve estetik açıdan yetkin olan mustakil evler arasında bir derleme hazırladık.