Türkiye'den en güzel dış cephe örnekleri

Evi gösteren dışıdır. Kulağa bir klişe gibi gelebilir ama tüm klişelerde olduğu gibi bunda da bir gerçeklik payı yok değil. Özellikle yeni bir eve gidiyorsak ya da satın almak yahut kiralamak için evlerin resimlerine bakıyorsak ilk izlenimimizi oluşturan şey evin dışarıdan nasıl göründüğüdür. Tabii bu izlenim kimi zaman yanıltıcı da olabilir ama dış görünüşüne yani dış cephesine ısınamadığınız bir evde de yaşamak istemezsiniz herhalde. Ne yazık ki Türkiye'de çok uzun bir süre egemen olan ve günümüzde de Türkiye şehirlerine damgasını vuran Toki projeleri yüzünden aynen devam eden müteahhit kültürü yüzünden evlerin bir örnek görünen, herhangi bir tasarım damgası taşımayan dış cephelere sahip olmasına alışmış durumdayız.
Ama neyse ki homify'daki uzman mimar ve tasarımcılar sayesinde bu sıradanlığın dışına çıkabilen, her biri kendine has bir tasarım ve mimari anlayışının izini taşıyan farklı dış cephe uygulamalarını da görme şansı buluyoruz. Bu yazıda Türkiye'den farklı ve orijinal dış cephelere sahip ve estetik açıdan yetkin olan mustakil evler arasında bir derleme hazırladık.
Dış cephede eğer bölgenin iklimi buna müsade ediyorsa ya da bu örnekteki gibi manzaralı, doğayla iç içe olabileceğiniz bir yerde ev yaptırıyorsanız, estetik anlamda en şık tercihlerden biri kuşkusuz cam kullanımı. Modern mimari eserlerinin de ayrılmaz bir parçası olan cam, NM Mimarlık tarafından Azerbaycan'da inşa edilen bu dağ evinde de temel dış cephe malzemesi olarak göz kamaştırıyor. Ultra-modern mimarisiyle de dikkat çeken bu yapıda yekpare cam yerine aluminyum doğramayla bölünmüş geometrik bir bölünmenin yapının ana tasarım diliyle daha uyumlu bir tercih olduğunu görüyoruz. Bu cepheyi müthiş çekici kılan bir başka etken ise camın çok özel bir taşla harmanlanarak kullanılması. Bu iki seçkin malzeme, kendine has mimari anlayışla da birleşince ortaya böylesine göz alıcı bir dış cephe çıkıyor.
Dış cepheler kimi zaman da bir evin hangi ülkede olduğunu ya da hangi kültüre ait olduğunu anlamamıza yarayan tarihi ve kültürel birer göstergedirler. Alp Architects tarafından İstanbul Boğazı'nda Kireçburnu civarında eski bir yapının tamamen elden geçirilmesiyle ortaya çıkan sanat eseri güzelliğindeki bu yalıda olduğu gibi. Boğaz'ın iki yanını süsleyen birçok yalının klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini yansıtan bu dış cephe, onlardan bağımsız olarak uluslararası “Art Nouveau” stilini andıran vurgularıyla da dikkat çeken bir eser. Yalıyı sıradışı kılan bir başka özellik de dış cephenin zemin katındaki kayrak uygulamasının binaya kattığı ekstra farklılık.
Klasik beton üzerine sıva ve boyalı dış cephelere o kadar çok alışmışız ki, konunun uzmanı olmayan birçok kişi dış cephe konusundaki birçok farklı alternatifin farkında bile değil. Oysa piyasada her keseye göre olmasa da, her zevke göre birçok farklı dış cephe malzeme kaplaması ile klasik beton ve camdan oluşan bir dış cepheyi de farklı kılmak mümkün. Ankara'da bulunan Bilge Çınar Orman Ürünleri'nin sunduğu kızıl sedir cephe kaplaması da bunun örneklerinden biri. Bu fotoğrafta bir uygulamasını gördüğümüz kızıl sedir ağacından elde edilen ahşap kaplama malzemesi, şirket tarafındanm Kanada’dan ithal ediliyor. Kendi doğal kokusu ve dayanıklılığı ile uzun bir kullanım ömrüne de sahip olan ürün, örnekte gördüğümüz gibi estetik anlamda da bir evin dış cephesini şık ve asil kılmaya aday bir malzeme. Özellikle bu örnekteki gibi yazlık ya da dağ evi tarzı inşa edilen mustakil konutlar için en ideal dış cephe malzemelerinden biri.
Bu yazıda daha ziyade klasik beton üzerine boya çizgisinin dışına çıkan, orijinal dış cephe örneklerini derlemeye çalıştık. İşte bu anlamda Atelye 70 Planners & Architects adlı mimarlık ajansının projesini çizdiği Ordu'da, deniz kenarında inşa edilen bu ev son derece özgün bir örnek oluşturuyor. Üç katlı, görkemli bir yapı olarak düşünülen mekân, dış cephe malzemesi ve tasarımı açısından içinde bulunduğu Karadeniz bölgesinin coğrafyasıyla kusursuz bir uyum sağlıyor. Hafif ahşap ve cam unsurların bir araya getirildiği dış cephe hem son derece organik bir görünüm sunuyor, hem de evin genelindeki geometrik tasarım anlayışının bir devamı olarak işlev görüyor. Zemin ve çatıkatındaki beyaz alçı kaplama da bu ahşap-cam oyununu nötr bir görünümle mükemmel biçimde tamamlıyor. Kısacası, hem orijinal, hem etrafındaki doğal çevreyle uyumlu, hem de estetik anlamda tatmin edici bir dış cephe uygulaması.