Bursa'da bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Geometrik formların kullanımı modern stil çözümlerle fark yaratan bir sonuç ortaya çıkarıyor. Çalışma odası dekorasyonunda duvar dekorları hem estetik, hem de işlevsel yönden değerlendiriliyor. Görsel açıdan tek duvar kağıdı ile estetik bir görünüm sağlanırken, duvar zemini ile aynı renklerde açık raf sistemleri dizayn ediliyor. Çalışma masası dizaynı da dekorasyonla uyumlu modern çizgilerle tasarlanmış. Şık ve özenle tasarlanan modern bir çalışma odası.

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