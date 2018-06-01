Bursa'da bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Ev dekore etmek zevli bir iştir ve belli bir stil ya da tarz belirlediğinizde işlerinizi kolaylaştırır. Evinizi güzelleştirmek ve dekorasyonda fark yaratmak için uygulama fikirleri birçok yönden ilham veren fikirler sunar. Bugün sizlere Bursa'dan Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzası taşıyan bir daireyi tanıtacağız. Modern stil çözümlerle şık dekor fikirleri arayanlar ilham veren örnekler bulabilir.
Salon dekorasyonunda belirlenen renk paleti üzerinden sakin ve dingin bir atmosfer sağlamak mümkün. Nötr grilerle kontrast oluşturan renkler bir araya geliyor. Göze hitap eden salonda nötr renklerin oluşturacağı soğuk atmosferi zemin kaplaması ahşap parkeler kullanılarak daha sıcak bir hava oluşuyor. Genel olarak soğuk renklerin kullanıldığı mekanlarda ahşap gibi natürel dokuları sıcaklığı ve göze hitap eden renk alternatiflerinden faydalanabilirsiniz.
Seperatör görevi gören bir paravanla hem işlevsel hem de estetik amaçlı oturma alanı ile yemek alanını ayırabilirsiniz. İşlevsel yönden alanları duvarsız ayırmak daha ferah ve geniş bir alan dizaynı yapmanızı kolaylaştırır. Görsel açıdan da daha estetik bir görünüm kazandırmak için renkler, dokular ve modeller üzerinden çeşitlilik gösteren seperatör alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Evinize girdiğinizde huzur veren ve rahatlatan bir atmosferle karşılaşmak istiyorsanız, sakin ve göz yormayan tasarım fikirlerini, minimalist öğeleri tercih edebilirsiniz. Yalın çizgilerle daha etkili bir antre dekore edebilir, örnek görseldeki gibi fark yaratabilirsiniz. Nötr renklerle ahşabın sıcaklığının muhteşem uyumu antre dekorasyonuna da yansıyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Tv ünitesi, köşe koltuk, diğer mobilya ve aksesuarlarla dizayn edilen küçük oturma odası evin diğer alanları ile benzer stil ve tarz öğeleri taşıyor. Genel olarak huzur veren bir atmosfere sahip dairede, açık renk tonları kullanılıyor ve ferah bir atmosfer sağlanıyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan dairede huzur dolu ve dingin bir atmosfer hakim.
Yatak odası dekorasyonu için ideal olan dingin atmosfer, uygulanan stil ve tarzı içeren öğelerle şık bir aydınlatma ile sağlanıyor. Kaliteli bir uyku için göz yormayan dingin bir atmosfer sağlamak etkilidir. Boydan boya tasarlanan yatak başı modeli hem estetik hem de işlevsel öğeler içeriyor. Kullanışlı raf sistemleri ile daha derli toplu bir görünüm kazandırılırken, muntazam ışıklandırma unsurları ile sıcak bir atmosfer sağlanıyor.
Geometrik formların kullanımı modern stil çözümlerle fark yaratan bir sonuç ortaya çıkarıyor. Çalışma odası dekorasyonunda duvar dekorları hem estetik, hem de işlevsel yönden değerlendiriliyor. Görsel açıdan tek duvar kağıdı ile estetik bir görünüm sağlanırken, duvar zemini ile aynı renklerde açık raf sistemleri dizayn ediliyor. Çalışma masası dizaynı da dekorasyonla uyumlu modern çizgilerle tasarlanmış. Şık ve özenle tasarlanan modern bir çalışma odası.
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