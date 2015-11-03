Home ofisler nasıl dekore edilmeli ?

Hızla gelişen ve modernleşen dünya, adeta karşılaştığımız her sıkıntı için bir çözüm bulmakla görevlendirilmiş gibi görünüyor. Özellikle büyük kentlerde yaşayan ve çalışan insanlar için, bu tarz problemlerin varlığından bolca bahsedilebilir. Çünkü çalışmak kendi başına yorucu bir aktivite olsa da, beraberinde zorunlu kıldığı birtakım diğer olaylar da kimi zaman hayatınızı kabusa çevirebilir. Bu cümleleri biraz daha açıklamak gerekirse, işe gitmek için sabah erkenden uyanda, zar zor ilerleyen trafiğe dahil olmak ve sonrasında işe gitmek, hem sizi hem de yaptığınız işi olumsuz yönde etkileyecektir. Kaldı ki, işverenler çalışanların ofiste geçirdiği ortalama 4 saatin ancak 2 saatinde verimli çalışabildiğini iddia ederler. İşte başta da bahsettiğimiz nokta ile ilgili olarak, bu anda devreye her sorunu çözmek için epey hevesli olan modern dünya girer ve ortaya yeni bir kavram çıkar: Home ofis…
Peki nedir bu home ofis ? Aslında isminden de anlaşılabileceği gibi, temelde size evinizden çalışma imkanı sunan bu sistem, çoğu iş alanında uygulanmaya başlamıştır. Bu denli yaygın olmasının ana sebebi, çalışana ofise getirmek ve ardından geri göndermenin aslında epey maliyetli olmasıdır. Home ofisler sayesinde bu problemin büyük oranda çözüldüğünü görüyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da var. Her iş ve her oda, home ofis olmak için uygun değildir. Kimi işler, çalışma sahasında olmayı mecbur kılar. İşte bu tarz bir işte, evden çalışmaktan bahsedilemez. Kaldı ki, yazımızın konusu da olduğu üzere, home ofis dekorasyonu başlı başına bir problemdir. Çünkü evinizin her alanı home ofis olmak için müsait değildir. Başka bir deyişle, salonunuzda çalışmaya başladığınızı düşünelim. Üstelik tek başınıza yaşıyorsunuz. Gün ortasında çalışırken canınız sıkılabilir ve böyle bir durumda ilginiz başka bir alana kayabilir. İşte bu gibi durumların önüne geçmek için, home ofis olarak kullanacağınız odayı dikkatle seçmelisiniz. Bu odayı sadece çalışmak amacı ile kullanmalı, yaşam alanınıza dahil etmemelisiniz. Çünkü bildiğiniz üzere, evden çalışmak görünürde çok kolay olsa da, kolayca aksatılabilecek bir durumdur.
Home ofis dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Odadaki tüm havayı yakından etkilediği için, bu hususları saymaya odanın fiziksel koşullarından başlayalım. Bu noktada söyleyebileceğimiz ilk şey, küçük odaların home ofis olarak kullanılmaya pek de uygun olmadığıdır. Çünkü home ofis demek, yalnızca bir masa ve bir sandalye demek değildir. Evinizdeki ofisi dekore ederken, size en iyi yol gösterebilecek rehber, klasik bir işyeri modelidir. Klasik bir işyerinde masa, sandalye, kitaplıklar, dolaplar ve daha birçok araç gereç bulunmaktadır. İşte bu sebepten ötürü, dar ve küçük odaların ofis olarak dekore edilmesi pek de uygun değildir. Özellikle yetersiz ışıklandırma ile de birleşince, insanın içini daraltan bir ortam çıkar ortaya. Bunun aksi olarak da, çok geniş odalar ise rahatlığı ve ferahlığı çağrıştırdığı için kimi zaman sizi çalışmanızdan alıkoyabilir. Bu noktadaki tavsiyemiz, ne küçük ne de aşırı geniş bir odayı home ofis olarak dekore etmek için seçin. Orta büyüklükte bir oda, evinizde ofis olarak kullanabileceğiniz güzel bir alternatiftir. Hem sizi tembelliğe davet etmez, hem de çalışmanız için gereken tüm araç gereçler için gerekli yeri sağlar. Burada belirtmek isteriz ki, bu genişlikteki çalışma alanları -özellikle de dağınık tutulmadığı sürece- verimliliği önemli ölçüde arttırmaktadır. Böyle bir odayı kendinize ofis olarak seçip, işinizi bitirdikten sonra kalan zamanınızı ailenizle geçirmeye ne dersiniz ?
Bu yazımızda, sizlerle farklı farklı çalışma dizaynlarını incelemeye çalışacağınız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, çalışma odası kategorimizi ziyaret ederek, profesyoneller tarafından seçilmiş çok sayıdaki dizaynı inceleyebilirsiniz.
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, home ofis dekorasyonuna başlamadan önce yapılması gereken temel şey, fiziksel özellikleri gözden geçirmek ve ofisinizi kuracağınız odayı tayin etmektir. Her oda bir ofis olmak için gerekli potansiyele sahip değildir. İşte bu sebepten ötürü, home ofis konusunda oda tercihi özenle yapılmalıdır. Burada söylenebilecek ana noktalar, ofisinizi kuracağınız odanın orta büyüklükte bir oda olması gerektiği. Ardından eğer imkanınız var ise, geniş bir pencereye sahip olması da odanın ihtiyaç duyduğu ışığı doğal yollardan edinmesini sağlayabilir. Bu sayede, en azından gündüzleri floresan ışığı yerine doğal güneş ışığından faydalanabilir ve kahve molası verdiğinizde, dışarıyı izleme fırsatına kavuşabilirsiniz.
Home ofis dekorasyonu konusunda, en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de, mobilya tercihi. Mobilya denilince aklınıza çok sayıda şey gelse de, bizim buradaki kastımız masalar. Çünkü masalar, normal ofislerde de işin neredeyse tamamının yapıldığı mobilyalar. İşte bu sebepten ötürü, masa tercihi dikkatlice yapılmalı. Bizim buradaki tavsiyemiz, kendi boyunuza uygun bir masa seçmeniz yönünde. Bununla beraber, özellikle sağlam yapılı ve sallanmayan bir masa seçerek, çalışırken sinirlerinizin bozulmasının da önüne geçebilirsiniz. Home ofisiniz için seçeceğiniz masanın rengi ise tamamen size kalmış durumda. Masa rengini dekorasyonun rengine uygun seçerek, evinizdeki ofiste minik bir uyum yaratabilirsiniz.
Önceki örnekte, home ofis dekorasyonlarında mobilya tercihinin öneminden bahsetmiştik. Ofisiniz için, en az masa tercihi kadar önem arz eden bir başka konu da sandalye tercihi. Çünkü çalıştığınız zamanın neredeyse tamamını bu sandalyeye oturarak geçireceksiniz. Bu yüzden ilk olarak tekerlekli ve dönen bir çalışma sandalyesi alarak işe başlayabilirsiniz. Bu sayede, çalışırken erişmek istediğiniz yakın mesafelere yerinizden kalkmadan erişebilirsiniz. Bununla beraber, bu sandalyenin ergonomik bir yapıya sahip olduğundan emin olun. Çünkü uzun süre boyunca yanlış pozisyonda oturmak, ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Diğer yandan, son zamanlarda oldukça sık rastlanılan ve örnekteki gibi delikli yapısı sayesinde hava alan bir dizayna sahip olan çalışma sandalyeleri de ofisiniz için güzel bir alternatif olabilir.
Ofisinizi kuracağınız odayı, masanızı ve sandalyenizi seçtiniz. Sıra geldi bu ofisi doğru biçimde aydınlatmaya… Aslında ilk örneğimizde aydınlatmaya dair küçük ipuçları vermiştik. Eğer imkanınız varsa, özellikle geniş bir penceresi olan bir odayı ofis olarak tercih ederek, en azından gündüzleri doğal ışıktan faydalanabilirsiniz. Ama eğer bu imkana sahip değil iseniz, aydınlatma konusu sizin için daha da önemli bir hale gelir. Aslında ofisinizde seçeceğiniz aydınlatma, odanızın yapısı ile yakından ilgili. Ama genel olarak, tavandan sarkan ve odanın merkezine konumlandırılmış olan ışıklandırmalar, gerekli ışığı sağlayabilir. Bununla yetinmek istemezseniz, çalışma masanızda bir masa lambası bulundurabilirsiniz. Innauer Matt dekorasyona firmasına ait olan bu örnek, aydınlatma konusunda sizin için güzel bir rehber olabilir.
Aslında, evinizde kuracağınız ofis için size en iyi yol gösterecek olan şey, normal bir ofis düzenidir. Çünkü evinizdeki odayı, normal bir ofisi baz alarak dizayn etmek verimliliğinizi büyük oranda arttıracaktır. Bu sayede, yapmanız gereken işleri kolayca bitirerek kalan zamanı kendiniz ve aileniz için harcayabilirsiniz. Bu örnekte ise, ofislerin olmazsa olmazı olan depolama alanlarından bahsedeceğiz. Depolama alanı, epey geniş bir tanıma sahip olan bir kelime öbeği olsa da, bu konudaki alanımız özellikle kitaplıklar. Ofisinizde, doğru biçimde dizayn edilmiş kitaplık ve kitaplık raflarına yer vererek, işinizle ilgili belge ve evrakları kolayca kategorize edebilirsiniz. Bu sayede, ihtiyaç duydunuz belgeye kolayca erişme imkanına sahip olursunuz.
Homify ailesi olarak, dekorasyon konusunda renklere ne derece önem verdiğimiz malumunuz… Renklerin bu denli önemli olduğu alanlardan biri de hiç şüphesiz evinizde kurmak istediğini ofis. Peki bir home ofis için ne tarz renkler tercih edilmeli ? Öncelikle, duvarlarınızda ve mobilyalarınızda kullanacağınız renklerin birbirine uygun olmasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede, ofisinizi daha çok sevecek ve çalışmaktan kolayca sıkılmayacaksınız. Diğer yandan, ofisinizde canlı ve açık renklere yer vererek, çalışırken kendinizi daha ferahlamış hissedebilirsiniz.