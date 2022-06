Home ofisler nasıl dekore edilmeli ?

Hızla gelişen ve modernleşen dünya, adeta karşılaştığımız her sıkıntı için bir çözüm bulmakla görevlendirilmiş gibi görünüyor. Özellikle büyük kentlerde yaşayan ve çalışan insanlar için, bu tarz problemlerin varlığından bolca bahsedilebilir. Çünkü çalışmak kendi başına yorucu bir aktivite olsa da, beraberinde zorunlu kıldığı birtakım diğer olaylar da kimi zaman hayatınızı kabusa çevirebilir. Bu cümleleri biraz daha açıklamak gerekirse, işe gitmek için sabah erkenden uyanda, zar zor ilerleyen trafiğe dahil olmak ve sonrasında işe gitmek, hem sizi hem de yaptığınız işi olumsuz yönde etkileyecektir. Kaldı ki, işverenler çalışanların ofiste geçirdiği ortalama 4 saatin ancak 2 saatinde verimli çalışabildiğini iddia ederler. İşte başta da bahsettiğimiz nokta ile ilgili olarak, bu anda devreye her sorunu çözmek için epey hevesli olan modern dünya girer ve ortaya yeni bir kavram çıkar: Home ofis…

Peki nedir bu home ofis ? Aslında isminden de anlaşılabileceği gibi, temelde size evinizden çalışma imkanı sunan bu sistem, çoğu iş alanında uygulanmaya başlamıştır. Bu denli yaygın olmasının ana sebebi, çalışana ofise getirmek ve ardından geri göndermenin aslında epey maliyetli olmasıdır. Home ofisler sayesinde bu problemin büyük oranda çözüldüğünü görüyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da var. Her iş ve her oda, home ofis olmak için uygun değildir. Kimi işler, çalışma sahasında olmayı mecbur kılar. İşte bu tarz bir işte, evden çalışmaktan bahsedilemez. Kaldı ki, yazımızın konusu da olduğu üzere, home ofis dekorasyonu başlı başına bir problemdir. Çünkü evinizin her alanı home ofis olmak için müsait değildir. Başka bir deyişle, salonunuzda çalışmaya başladığınızı düşünelim. Üstelik tek başınıza yaşıyorsunuz. Gün ortasında çalışırken canınız sıkılabilir ve böyle bir durumda ilginiz başka bir alana kayabilir. İşte bu gibi durumların önüne geçmek için, home ofis olarak kullanacağınız odayı dikkatle seçmelisiniz. Bu odayı sadece çalışmak amacı ile kullanmalı, yaşam alanınıza dahil etmemelisiniz. Çünkü bildiğiniz üzere, evden çalışmak görünürde çok kolay olsa da, kolayca aksatılabilecek bir durumdur.

Home ofis dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Odadaki tüm havayı yakından etkilediği için, bu hususları saymaya odanın fiziksel koşullarından başlayalım. Bu noktada söyleyebileceğimiz ilk şey, küçük odaların home ofis olarak kullanılmaya pek de uygun olmadığıdır. Çünkü home ofis demek, yalnızca bir masa ve bir sandalye demek değildir. Evinizdeki ofisi dekore ederken, size en iyi yol gösterebilecek rehber, klasik bir işyeri modelidir. Klasik bir işyerinde masa, sandalye, kitaplıklar, dolaplar ve daha birçok araç gereç bulunmaktadır. İşte bu sebepten ötürü, dar ve küçük odaların ofis olarak dekore edilmesi pek de uygun değildir. Özellikle yetersiz ışıklandırma ile de birleşince, insanın içini daraltan bir ortam çıkar ortaya. Bunun aksi olarak da, çok geniş odalar ise rahatlığı ve ferahlığı çağrıştırdığı için kimi zaman sizi çalışmanızdan alıkoyabilir. Bu noktadaki tavsiyemiz, ne küçük ne de aşırı geniş bir odayı home ofis olarak dekore etmek için seçin. Orta büyüklükte bir oda, evinizde ofis olarak kullanabileceğiniz güzel bir alternatiftir. Hem sizi tembelliğe davet etmez, hem de çalışmanız için gereken tüm araç gereçler için gerekli yeri sağlar. Burada belirtmek isteriz ki, bu genişlikteki çalışma alanları -özellikle de dağınık tutulmadığı sürece- verimliliği önemli ölçüde arttırmaktadır. Böyle bir odayı kendinize ofis olarak seçip, işinizi bitirdikten sonra kalan zamanınızı ailenizle geçirmeye ne dersiniz ?

Bu yazımızda, sizlerle farklı farklı çalışma dizaynlarını incelemeye çalışacağınız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, çalışma odası kategorimizi ziyaret ederek, profesyoneller tarafından seçilmiş çok sayıdaki dizaynı inceleyebilirsiniz.