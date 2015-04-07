Önce & Sonra: Modern bir stüdyo daireye dönüşen kapıcı dairesi

Yemek odasının dönüşümden sonraki halini keşfedelim. Mimar duvarda çiçekli bir duvar kağıdı kullanmayı tercih etmiş. Bu gri ve beyaz ağırlıklı modern duvar kağıdı odada bulunan mobilyaları değerli kılıyor.

Projenin önceliği yer tasarrufu sağlamak olmuş. Bu yüzden mimar yaratıcı çözümler bulmuş. Bu düşünceyle mimar, beyaz bank gibi üç parçadan oluşan yan yana getirildiği gibi birbirinden ayrılabilen modüler mobilyalar kullamış. Fonksiyonel ve çok yönlü oturma bölümü, aynı zamanda dolap özelliğiyle depolama ihtiyacını da karşılıyor.

Yemek masasının temel mobilyası bu resimde gizlenmiş duruyor. Bu noktada mimarın yaratıcılığı doruğuna çıkıyor. Ham meşeden yapılan yemek masası katlanıp duvara asılabilme özelliğine sahip. Bu biçimiyle masa estetik bir görüntü de oluşturuyor.