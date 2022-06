Önce & Sonra: Modern bir stüdyo daireye dönüşen kapıcı dairesi

Önce & Sonra yazıları her zaman ilgi çeken yazılar oluyor. Dünyanın her yerinden ilgi çekici dönüşüm projelerini konu aldığımız bu yazılarda bugün yolumuz Paris'e düşüyor. Paris'teki 17 metrekarelik küçük kapıcı dairesinin modern bir stüdyoya dönüşümüne şahit olacağız. Bu projenin mimarı küçük mekanları seven ve bu mekanların dönüşümü için bulduğu yaratıcı fikirlerle tanına Geraldine Laferte'den başkası değil. Bu küçük daire de tasarımcının sevdiği gibi çok küçük. Laferte Paris'te bulunan bu dairenin projesi üzerinde çalışırken çok fazla araştırma yapmış ve ortaya harika bir sonuç çıkmış. Sonucun nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, buyrun devam edelim.