Önce & Sonra: Modern bir stüdyo daireye dönüşen kapıcı dairesi

Önce & Sonra yazıları her zaman ilgi çeken yazılar oluyor. Dünyanın her yerinden ilgi çekici dönüşüm projelerini konu aldığımız bu yazılarda bugün yolumuz Paris'e düşüyor. Paris'teki 17 metrekarelik küçük kapıcı dairesinin modern bir stüdyoya dönüşümüne şahit olacağız. Bu projenin mimarı küçük mekanları seven ve bu mekanların dönüşümü için bulduğu yaratıcı fikirlerle tanına Geraldine Laferte'den başkası değil. Bu küçük daire de tasarımcının sevdiği gibi çok küçük. Laferte Paris'te bulunan bu dairenin projesi üzerinde çalışırken çok fazla araştırma yapmış ve ortaya harika bir sonuç çıkmış. Sonucun nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, buyrun devam edelim.
Fayanslı duvar adeta bir tarihi eseri andırıyor. Açıkta duran tesisat ise kullanılamaz halde. Yer döşemeleri eski moda. İşte dönüşümden önce mutfak banyonun hali buydu. Buranın kendine gelmesi için adam akıllı bir dönüşüme ihtiyaç var.
Gelin mutfak ve banyonun dönüşümden sonraki halini birlikte keşfedelim. Böyle küçük bir dairede su tesisatının tek bir dairede olması, mimarı mutfak ve banyoyu aynı yerde tasarlamaya itmiş. Banyoya parlak beton bir merdivenle çıkılıyor. Merdivenle mutfak tezgahının arkasındaki duvar benzer bir dokuya sahip ve iki mekan arasında bir ilişki yaratıyor. 17 metrekarelik stüdyo dairede mimar akıllıca depolama alanları düşünmek zorunda kalmış ve bunun için banyoyu seksen santimetre yükselterek su ısıtıcısı ve başka şeyler için yer sağlamış.
Burası yeni yemek odasının yapılacağı yer. Şu anda çırılçıplak bir oda görüntüsünde. Duvar kağıtları soyulmuş, yerler dökülmüş, duvarlar çatlamış. Buranın sıcak ve yaşanabilir bir hale gelmesi için epeyce çalışılması gerek.
Daha önce kapıcı dairesi olan daire bu nedenle zemin katta bulunuyor. Dairenin aydınlık bir karaktere sahip olması şaşırtıcı. Bunun açıklaması mutfakta bulunan geniş pencerenin avluya bakması ve pencerenin karşısındaki binaların yüksek olmaması. Bu yüzden daire güneş alıyor. Buna ek olarak mimar aydınlık atmosferi pekiştirmek için mobilyalarda parlak lake oya kullanmayı tercih etmiş. Çok işe yaradığı aşikar.
Ahşap stüdyonun karakteri haline getirilmiş. Tamir edilen ahşap renkli zemin eskiden kalma onarılmış mobilyalarla zenginleştirilmiş. Beyaz renk e ahşap rengi arasındaki kontrast çok hoş bir tasarım etkisi oluşturmuş.
17 metrekarelik stüdyonun dönüşümden önceki acınacak halini acilen gençleştirmeye ihtiyaç vardı. Dökülen duvarlar, eskimiş kapılar, rutubet ve küf görüntüyü içler acısı bir hale getirmişti. Çok net olarak bu haliyle hiçbir öğrenci burada yaşamak istemez. Bu resimde bir üst resimde dönüşümden sonraki halini gördüğümüz ve bir sonraki resimde de başka bir ayrıntısını göreceğimiz yemek odasını görüyorsunuz.
Yemek odasının dönüşümden sonraki halini keşfedelim. Mimar duvarda çiçekli bir duvar kağıdı kullanmayı tercih etmiş. Bu gri ve beyaz ağırlıklı modern duvar kağıdı odada bulunan mobilyaları değerli kılıyor.
Projenin önceliği yer tasarrufu sağlamak olmuş. Bu yüzden mimar yaratıcı çözümler bulmuş. Bu düşünceyle mimar, beyaz bank gibi üç parçadan oluşan yan yana getirildiği gibi birbirinden ayrılabilen modüler mobilyalar kullamış. Fonksiyonel ve çok yönlü oturma bölümü, aynı zamanda dolap özelliğiyle depolama ihtiyacını da karşılıyor.
Yemek masasının temel mobilyası bu resimde gizlenmiş duruyor. Bu noktada mimarın yaratıcılığı doruğuna çıkıyor. Ham meşeden yapılan yemek masası katlanıp duvara asılabilme özelliğine sahip. Bu biçimiyle masa estetik bir görüntü de oluşturuyor.
Burası yatak odası ve yaşam alanının dönüşümden önceki hali. Odanın harap bir durumda olduğunu ve yaşanabilir bir alan olması ve modern ve konforlu bir tasarıma kavuşması için büyük bir hayal gücü kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz sanırım.
Burası az önce resmini gördüğünüz alanın dönüşümden sonraki hali. Çalışma masası tıpkı yemek masası için katlanıp yer tasarrufu sağlıyor. Sıcak bir oturma odası havası için gri bir sedir kullanılmış. Siyah orta sehbası ve küp şeklinde iki oturak sedirin altına saklanabiliyor.
Bu resimde bir önceki resimde gizli kalan bileşenleri ayrıntılı görme fırsatı yakalıyoruz.
Küçük dairelerde asma kat akla gelen ilk çözümdür ve mimarımız da bu çözümden faydalanmış. Ancak burada asma kat olarak kullanılan şey yatak olmuş. Bir önceki resimde duvarda duran ahşap panel aslında yatağın tabanıydı. Yatağın bu şekilde dengede durması ciddi bir mühendislik çalışması ve hesaplama gerektirmiş.
Dolaplar karyola başlığı işlevi görüyor ve yatağı toplarken yastık ve çarşafları bu dolaba yerleştirebiliyorsunuz.