Pastel renkleri nasıl tarif etmeli? Belki de şöyle bir tarif yerinde olur: Canlı renklerin adeta beyazla yumuşatılmasıyla oluşmuş gibi görünen soluk, canlı renkler gibi yüksek enerjiye sahip olmayan ancak daha romantik bir etki yaratan renklerdir. Herkes canlı renkleri tercih etmez. Kimilerine göre canlı renkleri tercih etmek cesaret istese de kimileri bu renklerin yoğun kullanımının gösteriş merakından kaynaklandığını düşünür. Bu noktada pastel renkler devreye girer.
Pastel renklerle donatılmış bir mekan insana her şeyden huzur ve dinginlik verir. Renklerin bir dalga boyu ve enerjisi olduğu bilimsel gerçeğine dayanarak pastel renklerin yaydığı enerji yorucu değildir. Bu nedenle pastel renkler ev dekorasyonlarında da çokça tercih ediliyor. Kimi zaman duvarlarda kullanılan bu renkler kimi zaman da farklı mobilya ve aksesuar parçalarında hayat buluyor. Gelin bugün yerli tasarımcıların pastel renkleri nasıl kullandıklarına bir göz atalım.
Bu fotoğraf tasarımını başarılı tasarımlarıyla ünü ülke sınırlarını aşan Paker Mimarlık'ıngerçekleştirdiği İstanbul Çubuklu'da bulunan bir villanın salonuna ait. Salonda tercih edilen hakim renk lila olmuş. Ancak kullanılan tüm lila tonlarının pastel tonlar olmasına özen gösterilmiş. Duvarlar ve koltuk takımlarının renklerinde tam bir benzerlik yakalanırken, yemek masasının sandalyelerinde daha çok erguvana çalan bir ton kullanılarak açık-koyu-orta lekeler prensibi gerçekleştirilmiş. Resmine bakarken bile insana huzur veren bu salonun içinde bulunanlara neler hissettirdiğini anlamak çok da zor değil.
İstanbul Kadıköy'de hizmet veren ve müşterilerine hem estetik hem de kaliteli ürünler sunan Mahir Mobilya'nın koleksiyonundaki Cansu Koltuk Takımı da pastel renk kullanımının güzel bir örneği. İki farklı lila tonunda iki üçlü koltuk ve çiçek desenli bir tekli koltuktan oluşan takımın döşemesi taytüyü süet kumaştan, iskeleti ise gürgenden imal edilmiş. Her iki lila tonunda kırlentlerle tamamlanan kompozisyonda oturmanın huzurlu ve son derece konforlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Koltuk takımının rengi içinde bulunduğu atmosferi de çok iyi biçimde tamamlamış.
Mavi dalga boyu en düşük renklerden biridir ve hepimizi biliriz ki maviye bakmak insanı dinlendirir. Hangimiz aylak aylak denizi ya da gökyüzünü seyrederken yorulduğunu söyleyebilir ki? Mai buz özelliği nedeniyle ev dekorasyonlarında kullanılmaya da çok uygun bir renk.
Bursa'da faaliyet gösteren Filiz Mungan önderliğindeki Mungan Interior Design'da bu ikili kanepede maviyi çok etkileyici biçimde kullanmış. Griyle bir bütünlük oluşturan pastel tondaki maviye, mavi ve mavi-gri kırlentler eşlik ediyor.
Açıkçası ben bu koltuğu gördüğüm anda çok beğendim ve evimde olmasını çok isterim.
Hatay'da bulunan genç ve başarılı mimarlar Yelda Girişken Karaoğlan ve Altuğ Karaoğlan'a ait Aya Yapı Tasarım mimari tasarım ve iç mimari tasarımın yanı sıra tasarımını yaptıkları binaların mobilyaları ve aksesuarları konusunda da destek veriyor. Bu resimde de genç mimarların tasarladığı bir villayı görüyorsunuz. Villanın oturma odasındaki koltuk takımı pastel tonlu lila renkte seçilmiş. Kadife döşemesiyle konforlu bir oturma olanağı sunan koltuk takımının kırlentleri de renk uyumunu tamamlıyor.
Sattığı yerli ve ithal duvar kağıdı çeşitleri ve verdiği duvar boyama hizmetleriyle tanınan Hanna Home Dekorasyon'un koleksiyonunda bulunan mavi duvar kağıdının çocuk odalarına uygulandığında ne kadar güzel sonuç verebileceğini resme bakınca anlıyoruz. Çocuk odalarının huzurlu ve ferah olması çocuklarımızın sağlığı açısından çok önemli. Mavi renk bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Sizce de öyle değil mi?