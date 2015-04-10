현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Pastel renkler

Aydin Sanli Aydin Sanli
iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Loading admin actions …

Pastel renkleri nasıl tarif etmeli? Belki de şöyle bir tarif yerinde olur: Canlı renklerin adeta beyazla yumuşatılmasıyla oluşmuş gibi görünen soluk, canlı renkler gibi yüksek enerjiye sahip olmayan ancak daha romantik bir etki yaratan renklerdir. Herkes canlı renkleri tercih etmez. Kimilerine göre canlı renkleri tercih etmek cesaret istese de kimileri bu renklerin yoğun kullanımının gösteriş merakından kaynaklandığını düşünür. Bu noktada pastel renkler devreye girer. 

Pastel renklerle donatılmış bir mekan insana her şeyden huzur ve dinginlik verir. Renklerin bir dalga boyu ve enerjisi olduğu bilimsel gerçeğine dayanarak pastel renklerin yaydığı enerji yorucu değildir. Bu nedenle pastel renkler ev dekorasyonlarında da çokça tercih ediliyor. Kimi zaman duvarlarda kullanılan bu renkler kimi zaman da farklı mobilya ve aksesuar parçalarında hayat buluyor. Gelin bugün yerli tasarımcıların pastel renkleri nasıl kullandıklarına bir göz atalım. 

Pastel renklerle güzelleşen salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu fotoğraf tasarımını başarılı tasarımlarıyla ünü ülke sınırlarını aşan Paker Mimarlık'ıngerçekleştirdiği İstanbul Çubuklu'da bulunan bir villanın salonuna ait. Salonda tercih edilen hakim renk lila olmuş. Ancak kullanılan tüm lila tonlarının pastel tonlar olmasına özen gösterilmiş. Duvarlar ve koltuk takımlarının renklerinde tam bir benzerlik yakalanırken, yemek masasının sandalyelerinde daha çok erguvana çalan bir ton kullanılarak açık-koyu-orta lekeler prensibi gerçekleştirilmiş. Resmine bakarken bile insana huzur veren bu salonun içinde bulunanlara neler hissettirdiğini anlamak çok da zor değil. 

Lila koltuk takımları

Cansu Koltuk Takımı Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Cansu Koltuk Takımı

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

İstanbul Kadıköy'de hizmet veren ve müşterilerine hem estetik hem de kaliteli ürünler sunan Mahir Mobilya'nın koleksiyonundaki Cansu Koltuk Takımı da pastel renk kullanımının güzel bir örneği. İki farklı lila tonunda iki üçlü koltuk ve çiçek desenli bir tekli koltuktan oluşan takımın döşemesi taytüyü süet kumaştan, iskeleti ise gürgenden imal edilmiş. Her iki lila tonunda kırlentlerle tamamlanan kompozisyonda oturmanın huzurlu ve son derece konforlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Koltuk takımının rengi içinde bulunduğu atmosferi de çok iyi biçimde tamamlamış. 

Mavinin dinginliği

iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
MUNGAN INTERIOR DESIGN

iç mekan,stant ve ürün tasarımları

MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN

Mavi dalga boyu en düşük renklerden biridir ve hepimizi biliriz ki maviye bakmak insanı dinlendirir. Hangimiz aylak aylak denizi ya da gökyüzünü seyrederken yorulduğunu söyleyebilir ki? Mai buz özelliği nedeniyle ev dekorasyonlarında kullanılmaya da çok uygun bir renk.

Bursa'da faaliyet gösteren Filiz Mungan önderliğindeki Mungan Interior Design'da  bu ikili kanepede maviyi çok etkileyici biçimde kullanmış. Griyle bir bütünlük oluşturan pastel tondaki maviye, mavi ve mavi-gri kırlentler eşlik ediyor. 

Açıkçası ben bu koltuğu gördüğüm anda çok beğendim ve evimde olmasını çok isterim.

Lila her yerde

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Hatay'da bulunan genç ve başarılı mimarlar Yelda Girişken Karaoğlan ve Altuğ Karaoğlan'a ait Aya Yapı Tasarım mimari tasarım ve iç mimari tasarımın yanı sıra tasarımını yaptıkları binaların mobilyaları ve aksesuarları konusunda da destek veriyor. Bu resimde de genç mimarların tasarladığı bir villayı görüyorsunuz. Villanın oturma odasındaki koltuk takımı pastel tonlu lila renkte seçilmiş. Kadife döşemesiyle konforlu bir oturma olanağı sunan koltuk takımının kırlentleri de renk uyumunu tamamlıyor. 

Çocuk odasında pastel renk

Rasch-Kids&Teens HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
HannaHome Dekorasyon

Rasch-Kids&Teens

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

Sattığı yerli ve ithal duvar kağıdı çeşitleri ve verdiği duvar boyama hizmetleriyle tanınan Hanna Home Dekorasyon'un koleksiyonunda bulunan mavi duvar kağıdının çocuk odalarına uygulandığında ne kadar güzel sonuç verebileceğini resme bakınca anlıyoruz. Çocuk odalarının huzurlu ve ferah olması çocuklarımızın sağlığı açısından çok önemli. Mavi renk bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Sizce de öyle değil mi?

Rengarenk banyo modelleri
Siz de evinizde pastel renklere yer veriyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşın.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler