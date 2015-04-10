Pastel renkleri nasıl tarif etmeli? Belki de şöyle bir tarif yerinde olur: Canlı renklerin adeta beyazla yumuşatılmasıyla oluşmuş gibi görünen soluk, canlı renkler gibi yüksek enerjiye sahip olmayan ancak daha romantik bir etki yaratan renklerdir. Herkes canlı renkleri tercih etmez. Kimilerine göre canlı renkleri tercih etmek cesaret istese de kimileri bu renklerin yoğun kullanımının gösteriş merakından kaynaklandığını düşünür. Bu noktada pastel renkler devreye girer.

Pastel renklerle donatılmış bir mekan insana her şeyden huzur ve dinginlik verir. Renklerin bir dalga boyu ve enerjisi olduğu bilimsel gerçeğine dayanarak pastel renklerin yaydığı enerji yorucu değildir. Bu nedenle pastel renkler ev dekorasyonlarında da çokça tercih ediliyor. Kimi zaman duvarlarda kullanılan bu renkler kimi zaman da farklı mobilya ve aksesuar parçalarında hayat buluyor. Gelin bugün yerli tasarımcıların pastel renkleri nasıl kullandıklarına bir göz atalım.