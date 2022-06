Hayallerinizdeki evi inşa etmeden önce bilmeniz gereken 7 şey

Hepimiz bir ev sahibi olmayı arzularız. Bunun için kimimiz yıllarca tasarruf edip para biriktirirken kimileri de konut kredisine başvurur. Hangi yöntemle olursa olsun günün birinde yeterli birikimine sahip olduğunuzda nihayet hayallerinizdeki eve kavuşma imkanı bulursunuz. Peki ama sonra ne olacak? Sadece para biriktirmekle iş bitiyor mu? Elbette hayır. Öncelikle ev mi satın alacaksınız yoksa inşa mı ettireceksiniz, karar vermek gerekiyor. Şayet ev satın alacaksanız kaç odalı olduğu kadar iş yeri, okul gibi her gün gitmek zorunda olduğunuz yerlere olan uzaklığı gibi hususlara da dikkat etmelisiniz. Eğer evin tasarımı sürecine katılmak istiyorsanız o zaman sizi daha meşakkatli bir serüven bekliyor. Çünkü tüm ihtiyaçları düşünmek ve her adımı planlamak için organize olmalısınız. Ayrıca hesapladığınız bütçe ile zaman içinde ortaya çıkan maliyet de birbirini tutmayabilir. Unutmayın ki ucuz ve hızlı bir inşa süreci uzun vadede hataları düzeltmeye çalışmak yüzünden daha fazla zaman ve para harcamanıza sebep olur. Bu sebeple herhangi bir işleme başlamadan önce sizin ve ailenizin hayalini kurduğu evi gözden geçirerek her bir adımınız üzerine uzun boylu düşünün ve emin olsun. Dilerseniz bu yazıdaki başlıkları takip ederek bu uzun serüven için ipucu edinebilirsiniz.