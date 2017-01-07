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Hayallerinizdeki evi inşa etmeden önce bilmeniz gereken 7 şey

nihal e. nihal e.
Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Fitness Odası
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Hepimiz bir ev sahibi olmayı arzularız. Bunun için kimimiz yıllarca tasarruf edip para biriktirirken kimileri de konut kredisine başvurur. Hangi yöntemle olursa olsun günün birinde yeterli birikimine sahip olduğunuzda nihayet hayallerinizdeki eve kavuşma imkanı bulursunuz. Peki ama sonra ne olacak? Sadece para biriktirmekle iş bitiyor mu? Elbette hayır. Öncelikle ev mi satın alacaksınız yoksa inşa mı ettireceksiniz, karar vermek gerekiyor. Şayet ev satın alacaksanız kaç odalı olduğu kadar iş yeri, okul gibi her gün gitmek zorunda olduğunuz yerlere olan uzaklığı gibi hususlara da dikkat etmelisiniz. Eğer evin tasarımı sürecine katılmak istiyorsanız o zaman sizi daha meşakkatli bir serüven bekliyor. Çünkü tüm ihtiyaçları düşünmek ve her adımı planlamak için organize olmalısınız. Ayrıca hesapladığınız bütçe ile zaman içinde ortaya çıkan maliyet de birbirini tutmayabilir. Unutmayın ki ucuz ve hızlı bir inşa süreci uzun vadede hataları düzeltmeye çalışmak yüzünden daha fazla zaman ve para harcamanıza sebep olur. Bu sebeple herhangi bir işleme başlamadan önce sizin ve ailenizin hayalini kurduğu evi gözden geçirerek her bir adımınız üzerine uzun boylu düşünün ve emin olsun. Dilerseniz bu yazıdaki başlıkları takip ederek bu uzun serüven için ipucu edinebilirsiniz.

​1- Fikir alın

Casa Chametla, Gestec Gestec Klasik Evler Taş
Gestec

Gestec
Gestec
Gestec

Her şeyden önce mimar, mühendis ya da emlakçı, mutlaka bir uzmana danışın. Kafanızın içinde birkaç güzel fikir olabilir ancak hem teknik bilgi için hem de gerekli olduğunda size yardımcı olması için tavsiye almanız gerek.

​2- Profesyonel yardım alın

CASA DALVIAN M77, MABEL ABASOLO ARQUITECTURA MABEL ABASOLO ARQUITECTURA Modern Evler
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA

MABEL ABASOLO ARQUITECTURA
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA

Sadece inşa sürecinde değil projenin hazırlanması için de uzman yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu aşamada profesyonellere ödeme yapmayabilirsiniz de ancak belli bir aşamada sözleşme yapar ve sonunda işi ücretlendirirsiniz. Buna ek olarak inşaat öncesi veya sonrasında sorun çıkarsa işinizi kolaylaştırır uzmanlar.

​3- Bütçe belirleyin

Construcción residencia Lomas de Juriquilla, Grupo Puente Arquitectos.com Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Eğer imkanlarınız sınırlıysa bir bütçe belirleyerek planınızdan şaşmamaya bakın. Bununla birlikte daha ucuz malzemeler satın alarak güvenliğinizi riske atmayın. Direnç ve dayanıklılık sebebiyle maliyet her zaman artar ama uzun vadede daha az masraf çıkarır.

4- İhtiyaçları listeleyin

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Evler
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Evinizin temel donanımları ile birlikte zamanla oluşacak acil durumlar için her türlü ihtiyacı karşılayacak kapasitede olması gerekir. Bu nedenle evde yaşayan tüm bireylerin ve hatta misafirlerin istekleri dikkate alınarak bir ihtiyaç listesi yapılmalıdır.

​5- Ek alanları unutmayın

Construcción residencia Lomas de Juriquilla, Grupo Puente Arquitectos.com Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Bizim için bir evde yapılacak en önemli faaliyetler uyumak, yemek yemek, yıkanmak gibi sıralanabilir. Ancak bunların dışında ikinci derece gerekli olan ihtiyaçlar için de alan gerekir. Örneğin bir çamaşır odası ya da kiler. Kısacası bu tür ihtiyaçlar da proje aşamasına dahil edilmelidir.

​6- Uzun vadeli düşünün

Flor Catorce, Taller La Semilla Taller La Semilla Ticari alanlar Ahşap rengi Yeme & İçme
Taller La Semilla

Taller La Semilla
Taller La Semilla
Taller La Semilla

Şüphesiz ki hayalinize uygun bir ev inşa ettikten sonra ailenizle birlikte umur bir ömür geçirmek isterseniz yaşam alanınızda. O halde geleceği düşünerek plan yapmakta fayda var. Örneğin evin içinde merdiven bulunacaksa yaşlandığınız zaman merdiven inip çıkmak yorucu olacaktır. O halde en çok kullandığınız mutfak, salon gibi sosyal odaları zemin kata ayırmakta fayda var.

​7- Geniş odalara yatırım yapın

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Fitness Odası
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Malzeme ve süslemelerden tasarruf sağlamanın bir yolu, evin geri kalanına göre açık olan geniş bir alanın varlığını göz önünde bulundurmaktır. Oturma odası gibi sosyal alanlar bunun için mükemmeldir. Her odayı mobilyalar veya sadece perdelerle ayırabilirsiniz. Ekonomik olmasının yanı sıra yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi sunmak için iyi bir fırsattır. Düşünürseniz eğer sadece duvar dokusu ya da zemin rengiyle bile sınırlar belli edilebilir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Giysilerimi nasıl toplu tutabilirim? 12 parlak fikir’ başlığına göz atabilirsiniz.

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