Hayallerinizdeki evi inşa etmeden önce bilmeniz gereken 7 şey

Hepimiz bir ev sahibi olmayı arzularız. Bunun için kimimiz yıllarca tasarruf edip para biriktirirken kimileri de konut kredisine başvurur. Hangi yöntemle olursa olsun günün birinde yeterli birikimine sahip olduğunuzda nihayet hayallerinizdeki eve kavuşma imkanı bulursunuz. Peki ama sonra ne olacak? Sadece para biriktirmekle iş bitiyor mu? Elbette hayır. Öncelikle ev mi satın alacaksınız yoksa inşa mı ettireceksiniz, karar vermek gerekiyor. Şayet ev satın alacaksanız kaç odalı olduğu kadar iş yeri, okul gibi her gün gitmek zorunda olduğunuz yerlere olan uzaklığı gibi hususlara da dikkat etmelisiniz. Eğer evin tasarımı sürecine katılmak istiyorsanız o zaman sizi daha meşakkatli bir serüven bekliyor. Çünkü tüm ihtiyaçları düşünmek ve her adımı planlamak için organize olmalısınız. Ayrıca hesapladığınız bütçe ile zaman içinde ortaya çıkan maliyet de birbirini tutmayabilir. Unutmayın ki ucuz ve hızlı bir inşa süreci uzun vadede hataları düzeltmeye çalışmak yüzünden daha fazla zaman ve para harcamanıza sebep olur. Bu sebeple herhangi bir işleme başlamadan önce sizin ve ailenizin hayalini kurduğu evi gözden geçirerek her bir adımınız üzerine uzun boylu düşünün ve emin olsun. Dilerseniz bu yazıdaki başlıkları takip ederek bu uzun serüven için ipucu edinebilirsiniz.
Her şeyden önce mimar, mühendis ya da emlakçı, mutlaka bir uzmana danışın. Kafanızın içinde birkaç güzel fikir olabilir ancak hem teknik bilgi için hem de gerekli olduğunda size yardımcı olması için tavsiye almanız gerek.
Sadece inşa sürecinde değil projenin hazırlanması için de uzman yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu aşamada profesyonellere ödeme yapmayabilirsiniz de ancak belli bir aşamada sözleşme yapar ve sonunda işi ücretlendirirsiniz. Buna ek olarak inşaat öncesi veya sonrasında sorun çıkarsa işinizi kolaylaştırır uzmanlar.
Eğer imkanlarınız sınırlıysa bir bütçe belirleyerek planınızdan şaşmamaya bakın. Bununla birlikte daha ucuz malzemeler satın alarak güvenliğinizi riske atmayın. Direnç ve dayanıklılık sebebiyle maliyet her zaman artar ama uzun vadede daha az masraf çıkarır.
Evinizin temel donanımları ile birlikte zamanla oluşacak acil durumlar için her türlü ihtiyacı karşılayacak kapasitede olması gerekir. Bu nedenle evde yaşayan tüm bireylerin ve hatta misafirlerin istekleri dikkate alınarak bir ihtiyaç listesi yapılmalıdır.
Bizim için bir evde yapılacak en önemli faaliyetler uyumak, yemek yemek, yıkanmak gibi sıralanabilir. Ancak bunların dışında ikinci derece gerekli olan ihtiyaçlar için de alan gerekir. Örneğin bir çamaşır odası ya da kiler. Kısacası bu tür ihtiyaçlar da proje aşamasına dahil edilmelidir.
Şüphesiz ki hayalinize uygun bir ev inşa ettikten sonra ailenizle birlikte umur bir ömür geçirmek isterseniz yaşam alanınızda. O halde geleceği düşünerek plan yapmakta fayda var. Örneğin evin içinde merdiven bulunacaksa yaşlandığınız zaman merdiven inip çıkmak yorucu olacaktır. O halde en çok kullandığınız mutfak, salon gibi sosyal odaları zemin kata ayırmakta fayda var.
Malzeme ve süslemelerden tasarruf sağlamanın bir yolu, evin geri kalanına göre açık olan geniş bir alanın varlığını göz önünde bulundurmaktır. Oturma odası gibi sosyal alanlar bunun için mükemmeldir. Her odayı mobilyalar veya sadece perdelerle ayırabilirsiniz. Ekonomik olmasının yanı sıra yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi sunmak için iyi bir fırsattır. Düşünürseniz eğer sadece duvar dokusu ya da zemin rengiyle bile sınırlar belli edilebilir.
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