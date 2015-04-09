Dış cephede farklı yaklaşımlar

Evlerin dış cephelerine yeterince özen gösterilmeyen, gösterilse bile bildik formüllerin dışına pek çıkılmayan bir ülkede yaşıyoruz. Ama sokaktaki genel durum böyle olsa da, Toki kültürünün boyunduruğunda çirkinleşen şehirlerimize nefes aldırmaya çalışan kendine özgü mimar ve tasarımcılar da var neyse ki. Farklı bir soluk getirmeye, klasik beton üzerine sıva-boya ya da iyiden iyiye kitsch görünen mozaik gibi bildik dış cephe çözümlerinin dışına çıkmmaya çalışan bu uzmanların eserleri sayesinde, sokaktaki insan da farklı bir alternatifin mümkün olabileceğini görmüş oluyor.
Daha önce ’Türkiye’den en güzel dış cephe örnekleri’ başlığıyla hazırladığımız yazının aldığı olumlu tepkiler üzerine, bugün yine Türkiye'den seçtiğimiz ve farklı estetik ve malzeme tercihlerine sahip birkaç dış cephe örneğini size getirmeye karar verdik.
İçine kapanık, özel alanın kamusal alana galebe çaldığı bir kültürle şekillenmiş olan Türkiye şehirlerinde, bu yaklaşım mimari anlayışa de yansır ve mûstakil evler bile çoğunlukla dışa dönük olmaktan çok, içeriyi vurgulayacak bir müstahkem mevkiiyi andırır. Oysa özellikle kıyı şeridinin iklimi buna müsait olan Türkiye gibi bir yerde, hem estetik doyum sağlamak, hem de güneş ışığından maksimum faydalanmak için, bu örnektekine benzer dış cepheler son derece makûl tercihler olabiliyor. İstanbul'da bulunan Latis Mimarlık ve İnşaat tarafından Kıbrıs'ta inşa edilen bu lüks villa, duvarların yerini geniş yekpare camların aldığı, beton, ahşap ve cam gibi malzemelerin dikkat çekici bir harmoniyle bir araya getirildiği, bölgenin iklimine de uygun düşen dış cephesiyle dikkat çekiyor. Alışılmadık ama hem zarif, hem çevreci, hem de görkemli bir dış cephe.
Bir evin dış cephesinin bıraktığı ilk izlenimde malzemenin ve bunun işlenme biçiminin olduğu kadar, evin tasarımında uygulanan mimari anlayış da etkilidir. İstanbul'da bulunan Bahadır Kul Architects'in projesiyle Kayseri'deki Erciyes Dağı eteklerinde inşa edilen bu ev, dış cephesinde son derece belirgin olan mimar imzasıyla görür görmez insanı etkileyen bir yapı. Cam, ahşap ve aluminyumun son derece modern bir harmanla, bir saflık hissi verecek şekilde bir araya getirildiği dış cephenin ilgi çekici taraflarından biri de yekpare camlar sayesinde içerisiyle dışarısı arasında pürüzsüz bir geçişkenlik oluşturabilmesi. Ayrıca siyah ve beyazın dikkat çekici uyumu da evin etkileyici dış cephesine ayrı bir asalet katıyor.
Modern Türkiye'nin geçirdiği ekonomik ve toplumsal dönüşümler elbette tarihin dayattığı ve gerekli olan bir sürecin parçalarıydı. Ancak bu süreçte yitip giden şeylerden biri de Osmanlı mimari kültürünün esbab-ı mucizesi olan şık ahşap evler ve bunların dış cepheleri oldu. Şehirlerin tamamen betona peşkeş çekildiği günümüzde, neyse ki İstanbul'da faaliyet gösteren Öztek Mimarlık İnşaat Mühendislik'in bu restorasyon projesinde olduğu gibi o eski kültürden izler taşıyan yapıları tek tek olsa hâlâ görebiliyoruz. Rumelihisarı semtinde bulunan bu yalı, iki kademeli dış cephe uygulaması ve Osmanlı klasiği olan cumbalı eve getirdiği modern yorumla dikkat çekiyor. Üst katında klasik ahşap dış cephenin modern bir malzemeyle uygulandığı yapının, alt katı ise klasik bir dış cephe uygulaması olarak düşünülmüş ve seçilen renkle sıradışı olması sağlanmış. Böylece ortaya tarihin izlerini ve görkemli bir kültürün damgasını taşıyan, orijinal bir dış cephe çıkmış.
Dış cephede klasik malzemelerle de farklı bir hava estirmek, hem estetik anlamda, hem de pratik olarak orijinal bir iş ortaya çıkarmak mümkün. Bunun en güzel örneklerinden biri de İzmir'de bulunan Akseki Yapı tarafından, Kırmızı İnşaat’ın İzmir-Çeşme’de bulunan villa projesi için yapılan bu uygulama. Saflığı ve temizliği temsil eden beyazla, siyahın asaletini birleştiren ve kendine has mimari yapısıyla dikkat çeken bina, aluminyum doğramalarla silikon cephenin kusursuz uyumunu yansıtırken, bir bütün olarak bakıldığında 20. yüzyıl ortasının modern mimarisinin çağımıza taşınmış, özgün bir yorumu gibi görünüyor.