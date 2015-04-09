Dış cephede farklı yaklaşımlar

Evlerin dış cephelerine yeterince özen gösterilmeyen, gösterilse bile bildik formüllerin dışına pek çıkılmayan bir ülkede yaşıyoruz. Ama sokaktaki genel durum böyle olsa da, Toki kültürünün boyunduruğunda çirkinleşen şehirlerimize nefes aldırmaya çalışan kendine özgü mimar ve tasarımcılar da var neyse ki. Farklı bir soluk getirmeye, klasik beton üzerine sıva-boya ya da iyiden iyiye kitsch görünen mozaik gibi bildik dış cephe çözümlerinin dışına çıkmmaya çalışan bu uzmanların eserleri sayesinde, sokaktaki insan da farklı bir alternatifin mümkün olabileceğini görmüş oluyor.

Daha önce ’Türkiye’den en güzel dış cephe örnekleri’ başlığıyla hazırladığımız yazının aldığı olumlu tepkiler üzerine, bugün yine Türkiye'den seçtiğimiz ve farklı estetik ve malzeme tercihlerine sahip birkaç dış cephe örneğini size getirmeye karar verdik.