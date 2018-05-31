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Türkiye'den aklınızı alacak 8 salon dekorasyonu

umit atdağ umit atdağ
PROJECT Y ATAŞEHİR, SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK Endüstriyel Oturma Odası
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Evinizde; ailenizle, eşinizle dostunuza en çok vakit geçirdiğiniz, evinizin en çok kullanılan alanı olan salonlar evin en güzel ve en görkemli odası olmak zorundadır. Eve gelen misafirleri ağırladığınız, kişisel olarak en çok kullandığınız oda olması sebebiyle estetik bir dekorasyon ile hem size yaşam kolaylığı sağlamalı hem de genel dekorasyon içinde en görkemli oda olarak ön plana çıkmalıdır. dünya üzerinde çok farklı konseptlerde salon dekorasyonları vardır. Bu salonlar içinde Türkiye'den farklı konseptlerde salon dekorasyonları da yer alır. Bu gün Türkiye'den aklınızı alacak derecede mükemmel dekorasyonlara sahip salonları inceliyoruz. Homify salon dekorasyonları içinde yer alan bu salonları incelediğinizde hayranlığınız artacak, büyüleneceksiniz. Bu muhteşem salon dekorasyonlarını daha yakından  inceleyelim.

Siyahla beyaz dansı

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Renk seçimlerinin salon dekorasyonlarında ne kadar önemli olduğunu gösteren İzmir'de bulunan bu salon örneği siyah ile beyaz rengin dansını gözler önüne seriyor.  Lüks görünen ancak oldukça mütevazi bir yapıya sahip olan bu salonu birebir kopyalayarak tarzınıza uygun renklerde evinizde dekore edebilirsiniz.

Klasik salonlar

Vezir Özel Proje Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Özel Proje

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Salon dekorasyonları arasında revaçta olan akım klasik dekorasyonlardır.  Retro koltuklar, işlemeli minderler ve örtüler ile salonun genelinde yer alan abartılı aksesuarlar klasik dekorasyonların vazgeçilmezidir. Gösteriş ve görkem sahibi olmanın bir sembolü olan klasik salon dekorasyonları ülkemizde de oldukça revaçtadır.  Renk ve ton seçimi ile evinizde muhteşem bir klasik salon yaratabilirsiniz.

Kadife salonlar

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Salon dekorasyonları içinde çok tercih edilen bir unsur olarak kadife malzemeler salonun görselliğini ve cazibesini artırır.  Kadife geçmişten beri hep tercih edilen bir malzeme olduğu için günümüzde de muhteşem görüntüler oluşturur. Bu salon dekorasyonunda da kadife kullanılarak hayranlık verici bir görsellik oluşturulmuş.

Zengin ve şatafatı salonlar

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

VILLA ZARBIANUS -IRAK

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Salon dekorasyonları ailelerin şatafatını ve görkemini sembolize ettiği için  genel olarak zengin salon dekorasyonlarına şahit oluruz. Bu örnek salonda olduğu gibi gösterişli ve zengin objeler ve mobilyalar ile insanı etkileyen lüks bir salon ortaya çıkarılmış. Oval olduğu kadar görkemli bir salon olarak ön plana çıkan bu salonu evinizde uygulayabilirsiniz.

Açık salonlar

CCT 107 Project in Esenyurt, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 107 Project in Esenyurt

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Salon dekorasyonları bağımsız olarak dekore edildiği gibi mutfaklar ile iç içe olarak da dekore edilir. Açık salon olarak düşüneceğiniz bu salonlar uyumlu ve planlı dekore edildiğinde ortaya resimdeki gibi muhteşem bir manzara çıkacaktır. Yemek masasının estetiği hem mutfağa hem de zarif salona şirinlik kazandırmış.

Klasik ve lüks

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Avantgarde Boutique

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Klasik salon dekorasyonları sadece belirli bir dönemi sembolize eden dekorasyonlardır. ancak bazı salonlarda lüks kavramı da işin içine gireceğinden hem lüks hem görkemli hem de klasik dekorasyonlar oluşacaktır. Bu salonlar her zaman evinizin en ihtişamlı alanları olur.

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Doğru planlanmış salonlar

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

salon dekorasyonlarında salonun yerleşim planı çok önemlidir. yerleşim planına göre salonun zarafeti ortaya çıkacaktır. Bu örnekte olduğu gibi salonun zarafeti doğru ve titiz yerleşim planına bağlı olarak en üst düzeyde olmuş. Evinizde benzer bir çalışma yaparak evinizi daha şirin bir ev haline getirebilirsiniz.

Aykırı salonlar

SPR TASARIM_Project Y_living room SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK Endüstriyel Oturma Odası
SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK

SPR TASARIM_Project Y_living room

SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK
SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK
SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK

Alışık olduğumuz düşünce ve tarzların dışında kişiliğinizi yansıtacağınız salonlar dekore edebilirsiniz. Örnek salonda olduğu gibi aykırı bir tasarımla minimalist tarzı birleştirerek evinizde özel bir salon oluşturabilirsiniz. Renkler ve duvar kağıtları kişiliğinizin yansıması olacak ve salonu daha da zarif bir salon haline getirecektir.

Akıllı ev sistemleri ve maliyetleri
Bu salonlardan siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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