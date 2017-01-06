Evinizde tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu

Ev harcamalarından tasarruf ederek bütçenizi kontrol altına almak ve evinizde tasarruf yaparak mükemmel bir ev haline getirebilmek için uygulamanız gereken püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını uygulayarak hem genel ev dekorasyonunun mükemmel olmasını sağlayabilirsiniz hem uygun bütçelere şık dekorasyonlar yaparak evlerinizi zenginleştirebilirsiniz hem de maddi açıdan bütçenizi kontrol altına alabilirsiniz.Bu gün homify ev dekorasyonları sayfasında yer alan evinizi dekore ederken tasarruf etmenin 10 yolunu birlikte inceliyoruz. Bu yöntemler ile birlikte daha ekonomik dekorasyonlara imza atabilirsiniz.
Evinizde ısıtma sistemleri için harcayacağınız parayı azaltmak sizin elinizdedir. Evinizde bulunan kapıları sızdırmazlık özelliği olan kapılardan seçmeniz ve evde tüm kapıların kapalı olmasını sağlamanız büyük tasarruf yapmanızı sağlayacaktır. Kapıların yalıtımlı olması da size fazladan tasarruf yapma imkanı sağlar.
Ev içinde yapacağınız dekorasyon için tek renk tercih ettiğinizde boya için harcayacağınız paradan tasarruf etmiş olursunuz. Tek renk yerine çok renkli tercih etmeniz fazladan boya almanıza neden olacaktır.
Evinizde ihtiyaç duyacağınız sıcak su için kullanacağınız termosifonun sürekli açık kalmamasını sağlayın. İhtiyacınızı giderecek kadar çalıştıracağınız termosifonlar ile tasarruf yapmanız daha kolay olacaktır.
Evinizin aydınlatması için kullanacağınız armatürler için led ampuller tercih etmelisiniz. Led ampuller ile daha az enerji harcayarak daha fazla aydınlatma sağlayacağınız gibi evinizin genel bütçesi içinde aydınlatma için ödeyeceğiniz miktarı azaltmış olursunuz.
Evinizde kullanacağınız ısıtma sistemi içinde soba var ise baca temizliğini yaz başında yapmalısınız. Yaz başında yapacağınız temizlik ile baca tıkanıklığının önüne geçerek ısıtma sisteminde daha az yakıt tüketilmesini sağlayabilirsiniz.
Yemek pişirme ve ve diğer pişirme işlemleri için ocağınızı kullanmalısınız. Ocaklar sayesinde daha az yakıt harcayarak pişirme işlemlerini yapmış olursunuz. Mikrodalga fırınlar ocaklara göre daha fazla enerji harcayacağı için daha az kullanılmalıdır.
Evlerimizde kullandığımız masa üstü bilgisayarlar diz üstü bilgisayarlara göre daha fazla enerji tüketir. Bu nedenle evlerimizde mecbur kalmadığımız sürece diz üstü bilgisayarlar dışında bilgisayar kullanmamalıyız. Bu sayede daha fazla tasarruf sağlamış oluruz.
Evinizde bulunan sıcak sur borularının ısı kaybını önleyerek daha az enerji harcamanız için sıcak su borularını izole etmelisiniz. Yapacağınız yalıtım ile sıcak su soruları içindeki suyun sıcaklığını muhafaza etmiş olursunuz.
Evinizin gider boruları ve kanalizasyon borularını yıllık periyotlarda temizlemelisiniz. Bu sayede tıkanması durumunda yapacağınız maliyetler ortadan kalkacak ve tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.
Bahçenizin sürekli olarak düzenli ve temiz olmasını sağlamak için düzenli bakım yapmalısınız. Bu sayede kış ayları sonrasında bahçe düzenlemesi yapıp bahçeyi kullanabilmek için ayırmanız gereken bütçeyi kullanmamış olursunuz.