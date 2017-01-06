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Evinizde tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu

umit atdağ umit atdağ
Kitchens, Style Within Style Within Modern Mutfak Beyaz
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Ev harcamalarından tasarruf ederek bütçenizi kontrol altına almak ve evinizde tasarruf yaparak mükemmel bir ev haline getirebilmek için uygulamanız gereken püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını uygulayarak hem genel ev dekorasyonunun mükemmel olmasını sağlayabilirsiniz hem uygun bütçelere şık dekorasyonlar yaparak evlerinizi zenginleştirebilirsiniz hem de maddi açıdan bütçenizi kontrol altına alabilirsiniz.Bu gün homify ev dekorasyonları sayfasında yer alan evinizi dekore ederken tasarruf etmenin 10 yolunu birlikte inceliyoruz. Bu yöntemler ile birlikte daha ekonomik dekorasyonlara imza atabilirsiniz.

Faturaları düşürün

Domporte, Domporte Domporte Pencere & KapılarKapılar
Domporte

Domporte
Domporte
Domporte

Evinizde ısıtma  sistemleri için harcayacağınız parayı azaltmak sizin elinizdedir. Evinizde bulunan kapıları sızdırmazlık özelliği olan kapılardan seçmeniz ve evde tüm kapıların kapalı olmasını sağlamanız büyük tasarruf yapmanızı sağlayacaktır. Kapıların yalıtımlı olması da size fazladan tasarruf yapma imkanı sağlar.

Tek renk tercihi

Redcliffe Gardens, Ardesia Design Ardesia Design Klasik Oturma Odası
Ardesia Design

Redcliffe Gardens

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Ev içinde yapacağınız dekorasyon için tek renk tercih ettiğinizde boya için harcayacağınız paradan tasarruf etmiş olursunuz. Tek renk yerine çok renkli tercih etmeniz fazladan boya almanıza neden olacaktır.

Sıcak su ihtiyacı

homify Eklektik Banyo
homify

homify
homify
homify

Evinizde ihtiyaç duyacağınız sıcak su için kullanacağınız termosifonun sürekli açık kalmamasını sağlayın. İhtiyacınızı giderecek kadar çalıştıracağınız termosifonlar ile tasarruf yapmanız daha kolay olacaktır.

Led ampuller

Lighting homify Eklektik Yatak Odası
homify

Lighting

homify
homify
homify

Evinizin aydınlatması için kullanacağınız armatürler için led ampuller tercih etmelisiniz. Led ampuller ile daha az enerji harcayarak daha fazla aydınlatma sağlayacağınız gibi evinizin genel bütçesi içinde aydınlatma için ödeyeceğiniz miktarı azaltmış olursunuz.

Baca temizliği

Antefocus Suspended Fire homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
homify

Antefocus Suspended Fire

homify
homify
homify

Evinizde kullanacağınız ısıtma sistemi içinde soba var ise baca temizliğini yaz başında yapmalısınız. Yaz başında yapacağınız temizlik ile baca tıkanıklığının önüne geçerek ısıtma sisteminde daha az yakıt tüketilmesini sağlayabilirsiniz.

Ocaklar

Modern white gloss kitchen Style Within Modern Mutfak Beyaz white kitchen,gloss kitchen,modern kitchen,flat kitchen cabinet,integrated microwave,integrated handle,kitchen lighting,glass splashback,kitchen splashback,blue splashback,quartz worktop,white worktop
Style Within

Modern white gloss kitchen

Style Within
Style Within
Style Within

Yemek pişirme ve ve diğer pişirme işlemleri için ocağınızı kullanmalısınız. Ocaklar sayesinde daha az yakıt harcayarak pişirme işlemlerini yapmış olursunuz. Mikrodalga fırınlar ocaklara göre daha fazla enerji harcayacağı için daha az kullanılmalıdır.

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Diz üstü bilgisayarlar

AB Desk AFID Design Çalışma OdasıÇalışma Masaları
AFID Design

AB Desk

AFID Design
AFID Design
AFID Design

Evlerimizde kullandığımız masa üstü bilgisayarlar diz üstü bilgisayarlara göre daha fazla enerji tüketir. Bu nedenle evlerimizde mecbur kalmadığımız sürece diz üstü bilgisayarlar dışında bilgisayar kullanmamalıyız. Bu sayede daha fazla tasarruf sağlamış oluruz.

Yalıtım yapın

Tap William Gaze Ltd BanyoLavabolar
William Gaze Ltd

Tap

William Gaze Ltd
William Gaze Ltd
William Gaze Ltd

Evinizde bulunan sıcak sur borularının ısı kaybını önleyerek daha az enerji harcamanız için sıcak su borularını izole etmelisiniz. Yapacağınız yalıtım ile sıcak su soruları içindeki suyun sıcaklığını muhafaza etmiş olursunuz.

Kanalları temizlyein

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership Modern Evler
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Evinizin gider boruları ve kanalizasyon borularını yıllık periyotlarda temizlemelisiniz. Bu sayede tıkanması durumunda yapacağınız maliyetler ortadan kalkacak ve tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.

Bahçe bakımı

Cedar House, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd Modern Evler
Designscape Architects Ltd

Cedar House

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

Bahçenizin sürekli olarak düzenli ve temiz olmasını sağlamak için düzenli bakım yapmalısınız. Bu sayede  kış ayları sonrasında bahçe düzenlemesi yapıp bahçeyi kullanabilmek için ayırmanız gereken bütçeyi kullanmamış olursunuz.

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Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

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Yatak Odası

Yatak Odası

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Yemek Odası

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