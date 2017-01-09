İhmal edilen bir bahçe alanının şık bir terasa dönüşümü

Genel temizlik ve bakımı yapıldıktan sonra teras alanının son rötuşlardan sonra kullanıma hazır halini burada görebilirsiniz. Çevresinde biriken taşlar temizlenmiş ve daha derli toplu bir alan dizayn edilmiş. Teras kapatma modelleri hem yaz hem de kış aylarında açık alanların kullanıma elverişli olmasını sağlıyor. Şık ve özenle dizayn edilen terasta modern mobilyalar kullanılıyor. Bahçenin geri kalan alanlarında isteğe göre çim alan ve dekoratif bitkiler, ağaçlar kullanılabilir.

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