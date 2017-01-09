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İhmal edilen bir bahçe alanının şık bir terasa dönüşümü

Meral Eser Meral Eser
Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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homify'da öncesi ve sonrası ile uzmanların imzalarını taşıyan birbirinden güzel projeleri derledik ve dekorasyondan mimariye birçok alanda ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Bugünkü yazımızda ihmal edilen bir bahçe alanının şık bir terasa dönüşümüne şahit olacağız. Daha işlevsel ve estetik amaçlı bahçe alanlarının verimli kullanılması huzur veren bir atmosfer oluşturmada etkilidir. Havadar alanların verimli kullanımı özellikle yaz aylarının sıcaklarında yaşamı kolaylaştıran çözümler sunar. Şık bir terasa dönüşmeden önce bahçe alanının eski halini ve dönüşüm aşamalarını gözden geçirelim.

1. İhmal edilen bakımsız bir bahçe alanı

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Uzun süredir bakımdan geçmeyen bahçe alanı, rahat kullanım koşulları için çok elverişli değil. Daha kirli ve göze hitap etmeyen bahçelerde en azından derli toplu bir görünüm kazandırmak için temizlik ve bakımın yapılması gerekir. İhmal edilen bahçe alanı şık bir terasa dönüştürülmek üzere gözden geçiriliyor. Uygulanacak teras alanı için gerekli ölçümler ve hesaplar alınıyor. Boş ve ihmal edilen alanı toparlamak ve daha sonra terasın inşası için adımlar atılıyor. Teras kapatma için pergola sistemleri uygulanılmasına karar veriliyor.

2. Döşeme zemini için iskelet oluşturma

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Temel oluşturma aşamasında öncelikle zemini sağlamlaştırmak gerek. Bunun için taşıyıcı iskelet uygulanmadan önce blokaj  amaçlı taşlar döşeniyor. Oluşturulan taş zemin üzerine ahşap iskelet kiriş görevi görecek şekilde döşeniyor. Taşıyıcı niteliği olan ahşap iskelet üzerine döşeme zemini oluşturulacak. Daha sonra döşeme zemini kaplanıp teras zemini için uygun materyaller belirlenecek.

3. Dolgu malzemelerinin kullanılması

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Güverte zemini oluşturma amaçlı hazırlamak için ahşap kirişler teker teker sabitleniyor. Ayrıca çelik profiller kullanılmak üzere getiriliyor. Zeminde kullanılan taşlar gibi gri kutu profiller ölçüler alınarak monte edilecek. Teras zemini tamamlandığında ahşap ve griler ağırlık bu karmaşık görünüm ortadan kalkıp, tek renk ve doku bir zemin kaplama uygulanacak. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

4. Son dokunuşlar

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Teras döşemesi oluşturulmak üzere tüm iskelet profiller, ahşap kirişler ve dolgu taşlar uygulanarak tem oluşturuluyor. Bu açıdan bakıldığında zeminde kullanılan taşlar görülebilir. İhtiyaca göre daha derli ve toplu bir görünüm için fazla artan taşlar temizlenerek muntazam bir görünüm oluşturulabilir. Son dokunuşların kaldığı teras zeminin bu aşamasında zemin kaplaması uygulanmış.

5. Şık ve etkileyici bir teras

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Genel temizlik ve bakımı yapıldıktan sonra teras alanının son rötuşlardan sonra kullanıma hazır halini burada görebilirsiniz. Çevresinde biriken taşlar temizlenmiş ve daha derli toplu bir alan dizayn edilmiş. Teras kapatma modelleri hem yaz hem de kış aylarında açık alanların kullanıma elverişli olmasını sağlıyor. Şık ve özenle dizayn edilen terasta modern mobilyalar kullanılıyor. Bahçenin geri kalan alanlarında isteğe göre çim alan ve dekoratif bitkiler, ağaçlar kullanılabilir. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Evlerinin girişini değiştirdiler: Sonuç çok güzel!’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Adım adım muhteşem bir teras inşası
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