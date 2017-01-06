Daha eğlenceli bir çocuk odası için yapabileceğiniz 7 şey

Yeni evli çiftler ev dekorasyonu yaparken genelde çocuk odasını büyük bir gardırop ile, daha çok bir kalabalık odasına benzeyecek şekilde bırakırlar. Henüz o odayı kullanacak bir çocuk olmadığından, oda uzun süre misafir yatak odası, çamaşır odası hatta spor odası olarak iş görür. Çocuk haberi gelir gelmez de odanın dekorasyonu için kollar sıvanır ancak bu kez de odada bulunan o kocaman gardırop ya da alakasızca ortaya atılmış halının ne yapılacağı düşünülür. Eğer siz de evi ilk dekore ettiğinizde benzer hataları yaptıysanız çocuk odasını daha eğlenceli hale getirecek fikirlere ihtiyacınız var demektir. Odadaki her eşyayı değiştirmeden birkaç yenileme ile çocuk odasını güzelleştirmeniz mümkün. Belki duvarlarda detaylı bir dönüşüme gidebilir ya da birkaç küçük aksesuar ile sonuç alabilirsiniz. Bu yazıda sunacağımız öneriler, çocuk odasını sıradan bir yatak odasından, eğlenceli ve çocuk gelişime uygun bir yaşam alanına çevirmenizde yardımcı olacak. Çocuk odası dekorasyonu hakkında daha fazla tasarım ve farklı öneriler bulmak isterseniz “Çocuk odanız için kopya çekebileceğiniz 12 fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Sıradan mobilyalar da kullansanız yaratıcı bir duvar dekorasyonu ile çocuk odasını rüya gibi bir tasarıma kavuşturabilirsiniz. Duvar ve tavanda yapacağınız farklı uygulama ve tasarımlar odayı çocuğunuz için son derece eğlenceli bir hale getirebilir. Bu tasarımda duvarlara led ışıklarla süslenmiş ikinci bir kat ile gökyüzü modeli uygulanmış. Siz de çocuğunuzun odasına böyle bir duvar dekorasyonu yaptırabilirsiniz. Duvar dekorasyonu tasarımı için profesyonel desteğe ihtiyacınız varsa Homify dekoratörlerine danışmaktan çekinmeyin.
Kimi zaman yatağı da kapsayan bu özel tasarım oyun alanları çocuklar için cennet olabilir. Odasında kendisine ait bir ev olması onu her şeyden daha çok mutlu edebilir. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçireceği ve asla sıkılmayacağı bir oyun evine sahip olsun istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz. Farklı oyun alanı tasarımlarını sitemizde, çocuk odası başlığında bulmanız mümkün.
Çocuğunuzun, odasında eğlenceli vakit geçirmesi ve odasını sevmesi kadar orada bir şeyler öğrenebilmesi de önemlidir. Hayal gücünü geliştirecek ve sürekli farklı şeyler düşünüp, merak etmesini sağlayacak dekor ürünlerinden mutlaka faydalanmalısınız. Bunlar; dünya haritası ya da küresi, hayvanları tanıtan resim ya da oyuncaklar, lego ve puzzle'lar, sayı figürleri, gezegenleri tanıtan resim ve oyuncaklar olabilir. Kız erkek ayrımı yapmadan, çocuğunuzun odasını olabildiğince çok renkli, desenli ve bol figürlü yapmaya özen gösterin. Böylece zihin dünyası her daim aktif olacaktır.
Yıllardır modası geçmeyen bu fosforlu yıldızlar çocuğunuzun odasını güzelleştirmekle kalmaz onu gökyüzü ve gezegenler hakkında meraklanmaya da iter. Üstelik uyku saatlerine itiraz etmemesini de sağlayabilir. Hemen her yerde bulabileceğiniz bu fosforlu yapıştırmaların her çeşidinden edinip dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Oldukça pratik ve ekonomik bir dekorasyon çözümü.
Çocukların hayvanları küçük yaşta tanımaya başlaması, onlara yaşadığımız dünya hakkında daha çok fikir vermekle kalmaz diğer canlıları sevmesini ve onlara karşı merhametli olmayı öğrenmesini de sağlar. Çocuğunuzu böyle bir eğitimden mahrum bırakmayın ve odasını hayvan figürleriyle doldurun. Gerçek bir ev hayvanıyla büyümesi mümkün değilse de en azından oyuncaklar, legolar ve resimler yardımıyla hayvanları erken yaşlarda tanımasını sağlayın. Üstelik bu ögeler odasını da çok daha eğlenceli bir hale getirecektir.
Çocuğunuzun kendine ait bir çalışma masası olması, onu bir şeyler üzerinde çalışmaya motive edecektir. Çocuk odaları için tasarlanan renkli ve modern birçok farklı çalışma masası bulabilirsiniz. İster yalnız ister arkadaşlarıyla birlikte kullanabileceği bu ufak masalardan bir tane edinebilirsiniz.
Uyku saatlerini geçireceği yatağın daha eğlenceli bir modele sahip olmasını her çocuk ister. Bu nedenle özel tasarım yataklar son yıllarda çocuk mobilyaları arasında oldukça popüler. Özellikle otomobil formunda tasarlanmış bu yatakları kızlı erkekli her çocuk bayılarak kullanıyor. Bizden söylemesi.