Daha eğlenceli bir çocuk odası için yapabileceğiniz 7 şey

Yeni evli çiftler ev dekorasyonu yaparken genelde çocuk odasını büyük bir gardırop ile, daha çok bir kalabalık odasına benzeyecek şekilde bırakırlar. Henüz o odayı kullanacak bir çocuk olmadığından, oda uzun süre misafir yatak odası, çamaşır odası hatta spor odası olarak iş görür. Çocuk haberi gelir gelmez de odanın dekorasyonu için kollar sıvanır ancak bu kez de odada bulunan o kocaman gardırop ya da alakasızca ortaya atılmış halının ne yapılacağı düşünülür. Eğer siz de evi ilk dekore ettiğinizde benzer hataları yaptıysanız çocuk odasını daha eğlenceli hale getirecek fikirlere ihtiyacınız var demektir. Odadaki her eşyayı değiştirmeden birkaç yenileme ile çocuk odasını güzelleştirmeniz mümkün. Belki duvarlarda detaylı bir dönüşüme gidebilir ya da birkaç küçük aksesuar ile sonuç alabilirsiniz. Bu yazıda sunacağımız öneriler, çocuk odasını sıradan bir yatak odasından, eğlenceli ve çocuk gelişime uygun bir yaşam alanına çevirmenizde yardımcı olacak. Çocuk odası dekorasyonu hakkında daha fazla tasarım ve farklı öneriler bulmak isterseniz “Çocuk odanız için kopya çekebileceğiniz 12 fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.