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Daha eğlenceli bir çocuk odası için yapabileceğiniz 7 şey

Homify Homify
The Ridgeway, Civic Design + Build Civic Design + Build Modern Çocuk Odası
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Yeni evli çiftler ev dekorasyonu yaparken genelde çocuk odasını büyük bir gardırop ile, daha çok bir kalabalık odasına benzeyecek şekilde bırakırlar. Henüz o odayı kullanacak bir çocuk olmadığından, oda uzun süre misafir yatak odası, çamaşır odası hatta spor odası olarak iş görür. Çocuk haberi gelir gelmez de odanın dekorasyonu için kollar sıvanır ancak bu kez de odada bulunan o kocaman gardırop ya da alakasızca ortaya atılmış halının ne yapılacağı düşünülür. Eğer siz de evi ilk dekore ettiğinizde benzer hataları yaptıysanız çocuk odasını daha eğlenceli hale getirecek fikirlere ihtiyacınız var demektir. Odadaki her eşyayı değiştirmeden birkaç yenileme ile çocuk odasını güzelleştirmeniz mümkün. Belki duvarlarda detaylı bir dönüşüme gidebilir ya da birkaç küçük aksesuar ile sonuç alabilirsiniz. Bu yazıda sunacağımız öneriler, çocuk odasını sıradan bir yatak odasından, eğlenceli ve çocuk gelişime uygun bir yaşam alanına çevirmenizde yardımcı olacak. Çocuk odası dekorasyonu hakkında daha fazla tasarım ve farklı öneriler bulmak isterseniz “Çocuk odanız için kopya çekebileceğiniz 12 fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Duvar dekorasyonunda harikalar yaratın

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Sıradan mobilyalar da kullansanız yaratıcı bir duvar dekorasyonu ile çocuk odasını rüya gibi bir tasarıma kavuşturabilirsiniz. Duvar ve tavanda yapacağınız farklı uygulama ve tasarımlar odayı çocuğunuz için son derece eğlenceli bir hale getirebilir. Bu tasarımda duvarlara led ışıklarla süslenmiş ikinci bir kat ile gökyüzü modeli uygulanmış. Siz de çocuğunuzun odasına böyle bir duvar dekorasyonu yaptırabilirsiniz. Duvar dekorasyonu tasarımı için profesyonel desteğe ihtiyacınız varsa Homify dekoratörlerine danışmaktan çekinmeyin. 

Özel oyun alanları

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Kimi zaman yatağı da kapsayan bu özel tasarım oyun alanları çocuklar için cennet olabilir. Odasında kendisine ait bir ev olması onu her şeyden daha çok mutlu edebilir. Arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçireceği ve asla sıkılmayacağı bir oyun evine sahip olsun istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz. Farklı oyun alanı tasarımlarını sitemizde, çocuk odası başlığında bulmanız mümkün. 

Yaratıcılığını geliştirecek aksesuar ve oyuncaklar

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS Eklektik Çocuk Odası
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Çocuğunuzun, odasında eğlenceli vakit geçirmesi ve odasını sevmesi kadar orada bir şeyler öğrenebilmesi de önemlidir. Hayal gücünü geliştirecek ve sürekli farklı şeyler düşünüp, merak etmesini sağlayacak dekor ürünlerinden mutlaka faydalanmalısınız. Bunlar; dünya haritası ya da küresi, hayvanları tanıtan resim ya da oyuncaklar, lego ve puzzle'lar, sayı figürleri, gezegenleri tanıtan resim ve oyuncaklar olabilir. Kız erkek ayrımı yapmadan, çocuğunuzun odasını olabildiğince çok renkli, desenli ve bol figürlü yapmaya özen gösterin. Böylece zihin dünyası her daim aktif olacaktır.     

Fosforlu yıldız yapıştırmalar

Starlight nursery ceilings, Lancashire design ceilings Lancashire design ceilings Modern Çocuk Odası
Lancashire design ceilings

Starlight nursery ceilings

Lancashire design ceilings
Lancashire design ceilings
Lancashire design ceilings

Yıllardır modası geçmeyen bu fosforlu yıldızlar çocuğunuzun odasını güzelleştirmekle kalmaz onu gökyüzü ve gezegenler hakkında meraklanmaya da iter. Üstelik uyku saatlerine itiraz etmemesini de sağlayabilir. Hemen her yerde bulabileceğiniz bu fosforlu yapıştırmaların her çeşidinden edinip dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Oldukça pratik ve ekonomik bir dekorasyon çözümü. 

Hayvanlar alemini odasına taşıyın

The Ridgeway, Civic Design + Build Civic Design + Build Modern Çocuk Odası
Civic Design + Build

The Ridgeway

Civic Design + Build
Civic Design + Build
Civic Design + Build

Çocukların hayvanları küçük yaşta tanımaya başlaması, onlara yaşadığımız dünya hakkında daha çok fikir vermekle kalmaz diğer canlıları sevmesini ve onlara karşı merhametli olmayı öğrenmesini de sağlar. Çocuğunuzu böyle bir eğitimden mahrum bırakmayın ve odasını hayvan figürleriyle doldurun. Gerçek bir ev hayvanıyla büyümesi mümkün değilse de en azından oyuncaklar, legolar ve resimler yardımıyla hayvanları erken yaşlarda tanımasını sağlayın. Üstelik bu ögeler odasını da çok daha eğlenceli bir hale getirecektir.     

Çocuklar için çalışma masası

Inspiration, Korbo Korbo Modern Çocuk Odası
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Çocuğunuzun kendine ait bir çalışma masası olması, onu bir şeyler üzerinde çalışmaya motive edecektir. Çocuk odaları için tasarlanan renkli ve modern birçok farklı çalışma masası bulabilirsiniz. İster yalnız ister arkadaşlarıyla birlikte kullanabileceği bu ufak masalardan bir tane edinebilirsiniz. 

Özel tasarım yataklar

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Çocuk Odası Kırmızı
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

Uyku saatlerini geçireceği yatağın daha eğlenceli bir modele sahip olmasını her çocuk ister. Bu nedenle özel tasarım yataklar son yıllarda çocuk mobilyaları arasında oldukça popüler. Özellikle otomobil formunda tasarlanmış bu yatakları kızlı erkekli her çocuk bayılarak kullanıyor. Bizden söylemesi. 

Evinizde tasarruf etmenizi sağlayacak 10 ipucu
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