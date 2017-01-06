Sıcak havalarda rahat uyumak için 6 ipucu

Yaz aylarının sıcak havalarında evlerimizde özel bir iklimlendirme sistemi yoksa rahat bir uyku çekmek hayal olur. Bu nedenle evimizde bir iklimlendirme sistemine ihtiyaç duyarız. İklimlendirme sistemleri olmadan evinizde rahat bit uyku çekmek istiyorsanız yapmanız gereken homify pratik yöntemleri uygulamak ve evinizi doğal yollarla iklimlendirmektir. Homify farkı ile sıcak havaların olumsuz etkilerinden kurtulmanın 6 farklı yolunu sizlere sunuyoruz. Yatak odasında uygulayacağınız bu yöntemler ile uykusuzluk sorununu ortadan kaldıracağınız gibi evinizde doğal bir klima sistemi de kurmuş olacaksınız.
Evinizde bulunan pencerelerin tamamını açmalısınız. Bu sayede evinizde bir elektrik ortamı sağlayarak mikro klima oluşmasını ve doğal bir esintinin yatak odanıza kadar erişmesini sağlayabilirsiniz. Pencerelerinizi sonuna kadar açabileceğiniz gibi hava akımını hızlandırmak için ideal açılara kadar da açabilirsiniz. Bu yöntem ile daha hızlı bir hava akımı sağlayabilirsiniz.
Yatak odanızı gün boyu kapalı tutarak sıcak havadan etkilenmesini önleyebilir ve yatak odası içindeki havanın ısısının yükselmesini de önleyebilirsiniz. Ayrıca yatak odasının gün boyu kapalı kalmasını sağlayarak yatak odasına tozun ve partiküllerin erişmesini de önlemiş olursunuz. Yatak odası içinde sıcaklık yayan aydınlatmaları olabildiğince az kullanmalısınız.
Yatak odası dekorasyonunda kullanacağınız objeler için ahşap olanları tercihe etmelisiniz. Ahşap objeler oda içindeki ısıyı absorbe edeceği için sizin oda içinde rahat bir uyku çekmenizi sağlayacaktır. Ahşaplar uzun sürelerde ısınan ve ortamdaki ısıyı absorbe eden malzemeler olduğu için ahşap objeleri tercih etmeniz faydalı olacaktır.
Oda içinde ısıyı istediğiniz gibi ayarlayabilmek ve doğal yolları kullanmak için fanları tercih etmelisiniz. Fanlar sayesinde ortamda sıcak hava sirkülasyonu olmayacak ve ortam ısısı istediğiniz derece de kalacaktır. Bu durum daha rahat ve deliksiz bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca klimalardan daha uygun fiyatlara satın alabileceğiniz için bütçelerinizi de sarsmayacaktır.
Evinizde tüm önlemleri aldığınız halde sıcaktan uyuyamıyorsanız yatak odasının içinde bulunan duşu kullanmalısınız. Duşu kullanarak hem kendinizi serinletmiş olursunuz hem de yatak odası içindeki havanın serinlemesine yardımcı olursunuz. Ayrıca duş içinde dolaşan soğuk su ile yatak odası iç hava sıcaklığını da düşürebilirsiniz.
Evinizde her şeyin kontrolünü sağlamalı ve evinizde düzenin olmasına katkıda bulunmalısınız. yemek saatlerini sarkıtmamalı, ortam havasını serinletmek için belirli periyotlarda sistem kontrolü yaparak evinizin sıcaklığını sürekli olarak kontrol etmelisiniz. Bu sayede yatak odanızda ve evin diğer bölümlerinde istediğiniz serinliği sağlamış olursunuz.