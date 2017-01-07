Eşsiz kırsal villa

Bu gün pitoresk manzaralar içinde planlı bir şekilde çizilmiş muhteşem bir kırsal villaya konuk oluyoruz. Homify villa dekorasyonları sayfasında yer alan bu ev aynı zamanda kırsal evlere de muhteşem bir örnek olmuş. Oregon State ve Patricia K. Emmons tarafından hayata geçirilmiş olan bu villa modern hayata göz kırpıyor. Geleneksellik ve profesyonel işçiliğin bir arada olduğu villanın her odası ve her yaşam alanı titizlik ile inşa edilip dekore edilmiş. Doğa ortasında yer alan ve doğanın kalbi ile pitoresk manzaraların eşliğinde karakterize edilmiş villanın tüm detaylarına yakından bakalım.