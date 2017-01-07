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Eşsiz kırsal villa

umit atdağ umit atdağ
Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Modern Yemek Odası Ahşap Kahverengi
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Bu gün pitoresk manzaralar içinde planlı bir şekilde çizilmiş muhteşem bir kırsal villaya konuk oluyoruz. Homify villa dekorasyonları sayfasında yer alan bu ev aynı zamanda kırsal evlere de muhteşem bir örnek olmuş. Oregon State ve Patricia K. Emmons tarafından hayata geçirilmiş olan bu villa modern hayata göz kırpıyor. Geleneksellik ve profesyonel işçiliğin bir arada olduğu villanın her odası ve her yaşam alanı titizlik ile inşa edilip dekore edilmiş. Doğa ortasında yer alan ve doğanın kalbi ile pitoresk manzaraların eşliğinde karakterize edilmiş villanın tüm detaylarına yakından bakalım.

Dış cephe

Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Kır evi Tuğla Kahverengi
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

İlk bakışta kendine özgü karakterleri ile göze çarpan villanın dış cephesinde malzeme ve renk uyumu oldukça iyi yapılmış. Rustik ev akımından etkilenmiş olan villanın dış cephesi çekiciliğini kaybetmediği gibi insanları hayran bırakacak şekilde çekici hale getirilmiş. Geniş bahçe ve doğanın ortasında bir inci gibi parlayan bu villanın renkler ile uyumlu olması evin çekiciliğinin artmasını sağlamış.

Evin ana grişi

Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Kır evi Tuğla Kahverengi
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Villa tarzında inşa edilmiş olan evin bir bölümü farklı bir tasarıma sahip. evin ana girişinde kapı farklı renklere boyanmış. Ayrıca ana giriş gizlenerek villanın çekiciliğine gizem katılmış. Ana giriş önündeki merdiven basamakları eskitilmiş mermerlerden tercih edilmiş ve doğa ile uyumlu uzun zamandır kullanılan basamaklar oluşturulmuş.

Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Modern Yatak Odası Ahşap Kahverengi
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Evin içine adım attığınızda karşınıza mükemmel bir şekilde dekore edilmiş salon çıkıyor. Salonun doğaya bakan bölümü teras mobilyalar ile dekore edilerek doğanın manzarasının evin içinde olması sağlanmış.  Ahşap tavan ve kaplamalar doğal olması ile evin doğaya olan uyumunu artırmış. Renk seçimleri de oldukça uyumlu yapılarak evin cazibesi artırılmış.

Yemek salonu

Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Modern Yemek Odası Ahşap Kahverengi
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Evin salonunun diğer bölümleri de yemek salonu şeklinde dekore edilmiş.  Ahşap yuvarlak yemek masası ve uyumlu malzemelerden yapılmış  sandalye takımı ile yemek salonu doğal ve zarif bir şekilde oluşturulmuş. Bir halı üzerine yerleştirilmiş olan yemek masası aynı zamanda salonun iç renklerine de uyumlu olmuş. 

Mutfak

Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Modern Mutfak Ahşap Kahverengi
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Evin mutfağı kuzey cepheye inşa edilmiş. Kuzey cephenin baktığı geniş pencere alanı ile mutfak içinde hem aydınlık sağlanmış hem de manzaranın mutfaktan izlenebilmesi sağlanmış.  Mutfak içinde tercih edilen ahşaplar ve mutfak dolaplarının malzemeleri uygun renklerde kullanıldığı için renk kontrastı en üst düzeye çıkarılmış.

Şömine odası

Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Modern Yatak Odası Ahşap Kahverengi
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Evin dinlenme odası olarak dekore edilmiş olan bir diğer yaşam alanı aynı zamanda bir şömine ile zenginleştirilmiş. Ayrıca şöminenin olduğu alanda kullanılan ahşap mobilyalar ile insana huzur veren bir alan oluşturulmuş.

Bnayo

Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Modern Banyo Beton Bej
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Evin banyosu geleneksel bir şekilde dekore edilerek geçmişten izler taşıması sağlanmış.  Basit bir küvet ve basit bir tasarım ile banyo oldukça şık bir banyo haline getirilmiş. Renkler ve aydınlatma armatürleri ile muhteşem  bir şıklık yaratmış.

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