Önce&Sonra: Toskana'da harika bir dönüşüm

Suverato Toskana'daki Livorno yakınlarında güzel bir kasaba. Bugün bu kasabadaki eski bir binanın nasıl hayata döndüğüne tanık olacağız. Evin bulunduğu bölgeyi ufuğa kadar uzanan meralar, heybetli ağaçlar, geniş bahçeler ve birkaç komşuyla tanımlamak mümkün. Toplam 450 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı ev üç kuşağa yuva olduktan sonra bir operasyon geçirme ihtiyacı duymuş. MC2 Mimarlık tarafından gerçekleştirilen dönüşüm operasyonunda fonksiyonelliğin yanı sıra enerjiye önem verilirken, iç mekan ve dış mekan arasındaki bağlantıyı sağlamak da temel hedef olarak gözetilmiş.

Sonuçta evde daha önce yaşayan kuşakların ruhunu yansıtan, geleceğe dönük ama geçmişini kaybetmeyen bir yapı ortya çıkmış.