Önce&Sonra: Toskana'da harika bir dönüşüm

Suverato Toskana'daki Livorno yakınlarında güzel bir kasaba. Bugün bu kasabadaki eski bir binanın nasıl hayata döndüğüne tanık olacağız. Evin bulunduğu bölgeyi ufuğa kadar uzanan meralar, heybetli ağaçlar, geniş bahçeler ve birkaç komşuyla tanımlamak mümkün. Toplam 450 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı ev üç kuşağa yuva olduktan sonra bir operasyon geçirme ihtiyacı duymuş. MC2 Mimarlık tarafından gerçekleştirilen dönüşüm operasyonunda fonksiyonelliğin yanı sıra enerjiye önem verilirken, iç mekan ve dış mekan arasındaki bağlantıyı sağlamak da temel hedef olarak gözetilmiş.
Sonuçta evde daha önce yaşayan kuşakların ruhunu yansıtan, geleceğe dönük ama geçmişini kaybetmeyen bir yapı ortya çıkmış.
Villanın dönüşümden önceki halinde dış cephe duvarlarının solgun ve nem almış olduğunu görüyoruz. Ayrıca önceki yıllarda binaya yapılan eklemeler genel kompozisyonu bozuyor. Öte yandan evin çevresi de bakımsız ve gerçek bir elden geçirmeye ihtiyaç duyuyor.
Dönüşümden sonra eve biraz geriden bakmayı düşündük. Bunun az önceki binayla aynı ev olduğuna şaşıranlarınız olabilir ama bu gördüğünüz o evin ta kendisi. Sonradan eklenen bölümün üstüne bir teras yapıldığını görüyoruz. Dış cephe komple beyaza boyanmış ve binaya hafiflik katmış.
Aynı zamanda bahçe düzenlemesinin çok başarılı olduğunu buradan bile hissetmek mümkün.
Bu açıdan yeni yapılan terası çok daha net görebiliyoruz. Terasta kullanılan ahşap malzemenin aynısı kapı ve pencere çerçeveleri için de kullanılmış. Ev ile dış mekan arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için eve yeni kapı ve pencerelere eklenmiş ve böylece bahçe evin bir parçası haline getirilmiş.
Bu eklenti bina 80'li yılllarda yapılmış. Her ne kadar iyi niyetli bir girişim olsa da sonucu kötü olmuş. Balkon izole bir alan olarak kalmış ve evle bağlantısı zayıf olmuş. Aynı zamanda rahatsız ve işlevsiz bir alana dönüşen balkonda kullanılan malzeme de hiç iç açıcı değil. Ayrıca güneşli havalarda balkonda oturmak imkansız çünkü gölge sadece evden yansıyan siluet kadar.
Mimarlar bu alanın potansiyelini görmüş ve alanı işlevsel hale getirmek için çaba harcamış. Bunu yaparken de ahşabı başrole oturtmuşlar. Aynı zamanda terasa bahçeden çıkmayı sağlayan bir merdivenle bahçe ve teras arasında ilişki kurmuşlar. Bu yeni yapılan bölüme evin kalbi konumundaki oturma odası yerleştirilmiş.
Daha önce terasta gölge olmadığından bahsetmiştik. Karaçamdan yapılan teras çerçeveleri çok hoş bir gölge etkisi yaratmış. Eğer tam gölge isterseniz ahşap iskeleti bir şeylerle kaplamanız da mümkün.
Bu dönüşümden köyün hemen hemen her evinde karşımıza çıkan eksiklik içerisi ve dışarısı arasındaki bağlantının yok denecek kadar az olmasıydı. Bu nedenle eve olabildiğince pencere eklenmiş. Bu yeni yapılan bölüm de terasla geniş bir kapı sayesinde bağlantılı. Bu kapı sürgülü cam kapı olarak düşünülmüş ve soğuk günlerde de aynı bağlantıyı sürdürmeye devam edebilecek.
Yeni eklenen bölüm az önce de söylediğimiz gibi oturma odası olarak işlev görüyor. Yüksek tavanlı bölüm aynı zamanda yemek odası olarak da hizmet veriyor. Binanın dönüşümden önceki başka bir ihtiyacı da enerji tasarrufuna uygun hale getirilmekti. Şu anda havalandırma ve izolasyon konusunda oldukça başarılı bir mekan haline dönüşmüş durumda. Evin sıcak su ihtiyacı güneş enerjisiyle sağlanıyor.
Eski haliyle yeni hali arasında kıyaslama yapmak mümkün değil. Bina ailenin üçüncü jenerasyonu için adeta yeni baştan yapılmış gibi canlı biçimde ayakta duruyor. Ev sahipleri dedelerinden kalan bu evin tadına günümüz konforuyla varacaklar.
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