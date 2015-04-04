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Önce&Sonra: Toskana'da harika bir dönüşüm

Aydin Sanli Aydin Sanli
Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
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Suverato Toskana'daki Livorno yakınlarında güzel bir kasaba. Bugün bu kasabadaki eski bir binanın nasıl hayata döndüğüne tanık olacağız. Evin bulunduğu bölgeyi  ufuğa kadar uzanan meralar, heybetli ağaçlar, geniş bahçeler ve birkaç komşuyla tanımlamak mümkün. Toplam 450 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı ev üç kuşağa yuva olduktan sonra bir operasyon geçirme ihtiyacı duymuş. MC2 Mimarlık tarafından gerçekleştirilen dönüşüm operasyonunda fonksiyonelliğin yanı sıra enerjiye önem verilirken, iç mekan ve dış mekan arasındaki bağlantıyı sağlamak da temel hedef olarak gözetilmiş. 

Sonuçta evde daha önce yaşayan kuşakların ruhunu yansıtan, geleceğe dönük ama geçmişini kaybetmeyen bir yapı ortya çıkmış. 

Önce: Dış cephe

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Villanın dönüşümden önceki halinde dış cephe duvarlarının solgun ve nem almış olduğunu görüyoruz. Ayrıca önceki yıllarda binaya yapılan eklemeler genel kompozisyonu bozuyor. Öte yandan evin çevresi de bakımsız ve gerçek bir elden geçirmeye ihtiyaç duyuyor. 

Sonra: Uzaktan dış cephe

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Dönüşümden sonra eve biraz geriden bakmayı düşündük. Bunun az önceki binayla aynı ev olduğuna şaşıranlarınız olabilir ama bu gördüğünüz o evin ta kendisi. Sonradan eklenen bölümün üstüne bir teras yapıldığını görüyoruz. Dış cephe komple beyaza boyanmış ve binaya hafiflik katmış. 

Aynı zamanda bahçe düzenlemesinin çok başarılı olduğunu buradan bile hissetmek mümkün. 

Sonra: Yakından görünüm

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Bu açıdan yeni yapılan terası çok daha net görebiliyoruz. Terasta kullanılan ahşap malzemenin aynısı kapı ve pencere çerçeveleri için de kullanılmış. Ev ile dış mekan arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için eve yeni kapı ve pencerelere eklenmiş ve böylece bahçe evin bir parçası haline getirilmiş. 

Önce: Teras

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Bu eklenti bina 80'li yılllarda yapılmış. Her ne kadar iyi niyetli bir girişim olsa da sonucu kötü olmuş. Balkon izole bir alan olarak kalmış ve evle bağlantısı zayıf olmuş. Aynı zamanda rahatsız ve işlevsiz bir alana dönüşen balkonda kullanılan malzeme de hiç iç açıcı değil. Ayrıca güneşli havalarda balkonda oturmak imkansız çünkü gölge sadece evden yansıyan siluet kadar. 

Sonra: Teras

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Mimarlar bu alanın potansiyelini görmüş ve alanı işlevsel hale getirmek için çaba harcamış. Bunu yaparken de ahşabı başrole oturtmuşlar. Aynı zamanda terasa bahçeden çıkmayı sağlayan bir merdivenle bahçe ve teras arasında ilişki kurmuşlar. Bu yeni yapılan bölüme evin kalbi konumundaki oturma odası yerleştirilmiş. 

Sonra: Gölge

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Daha önce terasta gölge olmadığından bahsetmiştik. Karaçamdan yapılan teras çerçeveleri çok hoş bir gölge etkisi yaratmış. Eğer tam gölge isterseniz ahşap iskeleti bir şeylerle kaplamanız da mümkün.

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Sonra: İçeri bakış

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Pencere & Kapılar
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Bu dönüşümden köyün hemen hemen her evinde karşımıza çıkan eksiklik içerisi ve dışarısı arasındaki bağlantının yok denecek kadar az olmasıydı. Bu nedenle eve olabildiğince pencere eklenmiş. Bu yeni yapılan bölüm de terasla geniş bir kapı sayesinde bağlantılı. Bu kapı sürgülü cam kapı olarak düşünülmüş ve soğuk günlerde de aynı bağlantıyı sürdürmeye devam edebilecek. 

Sonra: İç mekan

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Pencere & Kapılar
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Yeni eklenen bölüm az önce de söylediğimiz gibi oturma odası olarak işlev görüyor. Yüksek tavanlı bölüm aynı zamanda yemek odası olarak da hizmet veriyor. Binanın dönüşümden önceki başka bir ihtiyacı da enerji tasarrufuna uygun hale getirilmekti. Şu anda havalandırma ve izolasyon konusunda oldukça başarılı bir mekan haline dönüşmüş durumda. Evin sıcak su ihtiyacı güneş enerjisiyle sağlanıyor. 

Sonra: Son bir bakış

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Eski haliyle yeni hali arasında kıyaslama yapmak mümkün değil. Bina ailenin üçüncü jenerasyonu için adeta yeni baştan yapılmış gibi canlı biçimde ayakta duruyor. Ev sahipleri dedelerinden kalan bu evin tadına günümüz konforuyla varacaklar.

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