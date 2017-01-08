Zamanda yolculuk: Klasik seramik kullanılan 6 mutfak

Her gün yemek hazırladığımız kimi zaman misafir ağırladığımız mutfaklar, dekorasyonda önemli bir yer tutar. Özellikle günümüzde açık mutfak modelleri ile birlikte salon, yemek odası gibi alanlarla bir arada dekore edilen mutfakların görünümleri de çok değişti. Bugün modern, minimalist, endüstriyel gibi her stilde mutfak modeli bulabilirsiniz. Elbette tüm bu stillerin birbirinden güzel ve çağdaş örnekleri olsa da hala vazgeçilmeyen tarzlardan biri de doğal malzemelerin kullanıldığı geleneksel mutfaklardır. Her ne kadar son teknoloji ürünü malzemelerle tasarlanmasa da geleneksel mutfakların da kendine has süsleme yöntemleri vardır.
Çini seramikler mutfak dekorasyonun en klasik parçalarından biridir. Çok sayıda renk ve dokudan oluşan bu kaplama türü, mutfağa karakter katması bakımından da son derece elverişlidir. Ek olarak seramik parçalar kolaylıkla temizlenebilir. Böylece mutfak temizliğini de kolaylaştırmış olur. Sadece hassas temizlik malzemeleri kullanmalısınız. Bugünkü yazımızda geçmişten günümüze hala popülerliğini kaybetmemiş çini seramik örneklerine göz atacağız. Klasik desenli seramikler zamanla yıpranmış olsa da hala görenlerin ilgisini çekebilen bir cazibeye sahiptir. Bu nedenle daha yakından incelenmeyi hak ediyorlar. Gelin hep birlikte derlediğimiz örneklere bakarak mutfağın neden evin en güzel yerlerinden biri olduğunu anlayalım. Ancak elbette güzellik kavramı geçen zaman içinde epey değişti. Fakat sizin seçtiğimiz örnekler hala çok güzel.
Çini mozaikler mutfakta yaratıcılık ve cazibe etkisi oluşturmak için gayet elverişlidir. Aynı renk tonu tercih edildiği takdirde dekorasyonda ayrıntılara değer verdiğinizi ifade etmiş olursunuz. Bu örnekte desenlerdeki mavi rengi güzel, modern ve şık bir tezgah görünümüne yardımcı oluyor. Mozaik seçimi güzel olmakla birlikte iyi aydınlatılmış bir mutfakta çok daha şahane görünürdü hiç şüphesiz.
La Fleche Design imzasını taşıyan bu mutfak örneğinde hem mutfakta hem L biçimindeki ada tezgah setinde aynı kaplamalar kullanılarak görsel birlik sağlanmış. Yine bu sayede beyaz duvarlı olmasından ötürü çok başarılı bir biçimde öne çıkmış. Ek olarak zemini kaplayan taşlarla aynı renk paletine sahip olması mutfağa ahenk katmış. Tüm bunların dışında rustik stilde inşa edilen mutfakta seramik ve taş dışında merdivenlerde kullanılan mermerlerle doğal malzeme seçimi gayet başarılı.
Bu mutfak kesinlikle önceki yıllara seyahat etmemizi sağlayan çok pratik bir yöntem. Beyaz mozaikler ve yeşil detaylarla şıklığı artan mutfak dizaynı, dahili ocak ile modern dokunuşlar sağlarken, aynı zamanda komşu ahşap ocak ile rustik bir görünüm getiriyor. Taş tezgah ile tamamlanan mutfak artık mükemmel.
Yaratıcı mozaiklerdeki renkli baskılar, dekoru daha canlı ve neşeli yapmak için harika bir seçenektir. Bu fotoğrafta rustik mutfağın renkli ayrıntılarını hala güzel gösteren yaşlanmış bir seramik var. Malzeme yine La Fleche Design imzasını taşıyor.
Son örneklerden biri 70’li ve 80’li yıllardan esinlenerek tasarlanmış güzel bir mutfak modeli. Değişime direnen yaşlı insanların konutlarında yaygın olarak görebileceğiniz bir mutfak burası. Detaylara gelince… L biçimindeki tezgah fonksiyonel olup günlük faaliyetler için son derece rahattır. Mutfağın asıl yıldızı ise kesinlikle duvar kaplaması. Yaratıcı detaylara sahip mavi renkli seramikler mutfağın çekiciliğini güçlendirir. Renkli kaplama tercih edildiği için ahşap dolapların boyasız olması doğru bir karar.
Ve şimdi final. Bu örnek desen olarak şimdiye dek gördüklerimizden oldukça farklı. Desen olarak orta çağ harita ve resimlerini andıran bu çalışma hiç şüphesiz çok özgün bir mutfak sunuyor.
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